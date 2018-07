Café Kremlin, épisode 5 : Javier, le supporter en carton du Mexique

Parce que sa femme ne l'a pas autorisé à faire le déplacement au Mondial, Javier, un supporter du Mexique, se balade dans les rues de Russie sous la forme d'une photo grandeur nature imprimée sur du carton. Ses quatre amis le trimbalent partout, histoire de lui faire vivre l'événement comme s'il y était.

410

« Des filles lui envoient des messages pour lui dire de quitter sa copine »

Par Thomas Pitrel, à Moscou

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il est 3h30 du matin, mais la rue Pokrovka, une artère moscovite composée presque uniquement de bars et de restaurants, est encore pleine à craquer. Dans ce quartier animé de l’Est de la capitale, l’habituelle faune de jeunes Russes est étoffée de supporters. Il y a là, bien sûr, des maillots de l’Argentine et de l’Islande, qui ont fait 1-1 dans l’après-midi au Spartak Stadium, mais pas seulement. Cahin-caha, un petit groupe en maillots du Mexique remonte la rue à la recherche d’un bar où boire au moins une dernière bière. L’un d’entre eux, Daniel , porte sous son bras un objet quelque peu encombrant : la photo grandeur nature, imprimée sur du carton, d’un homme portant un tee-shirt sur lequel est inscrit «» ( «» , en VF). Tous les dix mètres, les compères s’arrêtent, prennent un selfie avec un supporter, puis repartent.C’est que leur histoire a transformé les Mexicains en star du Mondial en Russie. Depuis quatre ans, cette bande de potes originaires de la ville de Durango préparent leur voyage en Russie. Le concept : partir dans un bus décoré à la façon mexicaine, lui faire traverser l’Atlantique, puis rouler jusqu’en Russie pour suivre. Problème, à quelques semaines du départ, Javier, l’un des protagonistes de cette folle aventure, apprend à ses amis que sa copine ne l’autorise pas à entreprendre le long voyage vers Moscou. Dégoûtés, ses compères décident que, non, ils ne partiront pas sans lui, et fabriquent donc un mannequin à l’effigie de leur pote qu’ils trimbaleront partout. «, se marre Daniel , en plein tour de garde. Roberto , également en quête de la dernière pinte, a rejoint ces doux dingues en avion. «, se marre-t-il.» Une fois arrivés à Moscou, leur publication racontant l’histoire de Javier fait rapidement le buzz et est likée plus de 115 000 fois. «, témoigne Roberto Malgré leur popularité, les potes de Javier sont un peu en galère en Russie. Ce soir, ils ont dû sortir sans leur bus, car ils vivent à 30 minutes de là et ils voulaient boire. Ensuite, ils ne trouvent toujours pas d’endroit qui accepte de leur vendre de la bière. Surtout, ils sont arrivés là sans avoir un seul billet pour les matchs du Mexique. «, dit Roberto » Une fois la fête terminée, il faudra aussi revenir à la maison. La caution ne sera en effet rendue que si le bus est ramené dans les six mois. Au moins un Mexique-Allemagne qui aura droit à son match retour.