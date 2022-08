Caen reste leader, Bordeaux déroule, Saint-Étienne gagne enfin

Tenu en échec par Pau, Caen conserve malgré tout sa première place à l'issue de cette sixième journée de Ligue 2. Son dauphin se nomme désormais Bordeaux, en démonstration face à Bastia, tout comme Metz à Rodez. Dijon et Amiens ont calé pendant que Sochaux renversait Guingamp. Dans le bas du classement, Krasso a signé un récital pour offrir une première victoire à Saint-Étienne.

Bordeaux regarde vers le haut, Mikautadze fait sa loi à Rodez

Krasso porte Saint-Étienne, première également pour Annecy

Par Tom Binet

Tenu en échec par Pau, Caen conserve malgré tout sa première place. Malherbe encaisse même le premier but de la soirée : un coup-franc direct sublime du revenant Saivet. D'Almeida est ensuite proche du deuxième d'une frappe lointaine, avant que Caen ne se réveille. Abdi égalise de près pour un but 100% pistons normands. Nettement dominateurs, les hommes de Stéphane Moulin dominent tout au long de la seconde période, mais ne pourront jamais prendre l'avantage. Essende est même exclu dans le temps additionnel pour contestation.Dans le haut du tableau, Bordeaux n'a jamais tremblé face à Quevilly-Rouen. Rapidement devant grâce à un penalty concédé par Thill et transformé par Maja, les Girondins ont ensuite déroulé face à des Normands à dix après l'expulsion de Sissoko pour un pied haut sur Ekomié. D'une frappe croisée, Bokele accroît ensuite l'avantage des siens, avant que Bakwa ne plie l'affaire avant même la mi-temps. Bordeaux continue de dérouler en seconde période, Bakwa touche le poteau et Delaurier-Chaubet poursuit son joli début de saison en venant clore le score.En déplacement à Rodez, Metz a renoué avec la victoire après deux rencontres sans succès. Les Grenats se sont appuyé sur une grande prestation de Mikautadze, buteur de près à la suite d'un coup-franc rapidement joué, puis à la suite d'une perte de balle d'une défense ruthénoise qui sera bientôt renforcée par un certain Aymen Abdennour. Le Géorgien offre le troisième but à Udol, non sans avoir pris le temps de visiter la surface adverse. Malgré la réduction du score de Depres de la tête, Rodez n'y arrive pas puisque Maziz profite d'un contre pour porter l'estocade finale.Dans le choc de la soirée, Sochaux est parvenu à renverser une équipe de Guingamp pourtant bien lancée par une tête de Lemonnier sur coup-franc. Les Lionceaux répondent de la même manière, avec Ndour dans le rôle du buteur. Et c'est Doumbia qui fait chavirer Sochaux, parfaitement servi par une superbe talonnade de Kalulu. En Picardie, Amiens et le Paris FC ont attendu la seconde période pour lancer les hostilités. Après l'énorme occasion manquée par Hamel, Arokodare vient glacer les Franciliens en coupant au premier poteau. Pas du goût d'Iglesias, qui s'offre une très belle égalisation après un crochet dévastateur.Incapables de s'imposer depuis le coup d'envoi de la saison, les Verts se sont amusés face à de pauvres bastiais. En état de grâce, Krasso a d'abord mis Maçon sur orbite, avant de s'offrir un magnifique quadruplé. Frappe croisée à ras de terre, conclusion en toute sérénité après un une-deux avec Palencia, penalty qu'il avait lui-même obtenu et le meilleur pour la fin : frappe imparable en pivot sous la barre. Un récital qui permet aux Foréziens de quitter leur place de lanterne rouge. Dans le même temps, Grenoble est venu à bout de bien tristes Crocos nîmois. Sanyang s'est d'abord offert un exploit individuel pour lancer les siens, imité après le repos par Correa, à la conclusion d'une contre-attaque. Tchokounté a beau relancer le suspense à deux reprises, Ba s'occupe d'assurer les trois points aux siens.Dans un duel à l'ouest, Le Havre est allé l'emporter sur la pelouse de Laval. Dominateurs, les Hacmen touchent la barre sur un coup-franc de Cornette au cœur du premier acte, avant d'être surpris par un coup de casque de Diaw. Des Normands qui recollent juste après la pause par Kitala, à la conclusion d'une belle action collective. Thiaré et Richardson s'occupent finalement d'offrir la victoire aux visiteurs. Enfin, Valenciennes bascule dans la première moitié du tableau en l'emportant sur la plus petite des marges à Niort grâce à Hammache, tandis que le promu Annecy gagne lui aussi son premier match de la saison sur un penalty de Bosetti, malgré le rouge reçu par Tomanfo en fin de partie. Shamal vient même doubler la mise avec réussite pour rendre la fête encore plus belle.