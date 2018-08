Caen, le paris Mercadal

Fabien Mercadal, 46 ans, n’a encore jamais entraîné en Ligue 1. Et pour sa première dans l’élite, l’ancien coach du Paris FC se paye un gros morceau d’entrée : le PSG, au Parc des Princes. Pas forcément le meilleur adversaire pour se mettre en confiance. Quoique ?

504

Homme de défis

Défaite 6-0 contre le HAC

Moins forts que l’équipe C du PSG

Par Julien Duez

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quel est le point commun entre Thomas Tuchel et Fabien Mercadal ? A priori aucun, si ce n’est que les deux hommes connaîtront leur baptême du feu en Ligue 1 ce dimanche à 21h. Une petite nuance, cependant : l’Allemand donnera ses consignes sur le banc, tandis que le Sudiste, encore sous le coup d’une suspension écopée en fin de saison dernière en L2, vivra ses premières 90 minutes dans l’élite depuis la tribune Francis-Borelli du Parc des Princes. Pas terrible comme début. Surtout quand on est à la tête d’une équipe qui a le profil du candidat idéal à une relégation directe dans l’antichambre après trop d’années passées à se sauver sur le fil. Lors de la dernière journée, en 2016-2017 et 2017-2018, c'était à chaque fois contre le PSG, justement.Difficile en effet d’être l’homme qui arrive en fin de cycle, comprenez après les six années que le club normand a passé sous la houlette de Patrice Garande, parti dans un grand fracas au terme de l’exercice précédent. Un exercice que Fabien Mercadal terminait à l’étage inférieur sur les genoux, après une année particulièrement intense aux commandes du Paris FC. Le club du sud-est de la capitale revenait en effet de loin puisqu'il avait été repêché de justesse en Ligue 2 après la rétrogradation administrative du SC Bastia à l'été 2017. Ni une ni deux, Mercadal retrousse ses manches pour réussir une belle saison avec une équipe qui se préparait au National. Le résultat est au-delà de toutes les espérances : les Parisiens terminent à une honorable huitième place, non sans avoir flirté avec le podium, restant en course pour l'accession en Ligue 1 jusque dans la dernière ligne droite.Autant dire que l’homme garde toujours près de lui son costume de Sainte-Rita quand il s’agit de s’attaquer à une cause désespérée. Passé par tous les échelons inférieurs, il ne lui manque que l’élite pour mettre un peu plus en lumière son tempérament de bosseur acharné, parfois teinté d’une impulsivité qu’il promet de contrôler à l’avenir : «"On ne veut pas de moi chez les pros..."» , explique-t-il ainsi au. Ça tombe bien : pas besoin de chercher, c’est lui qu’on est venu trouver cette fois-ci.Lorsque la radio France Bleu Normandie est allée sonder les supporters malherbistes à l’entraînement, ces derniers se sont montrés optimistes : si le profil de Fabien Mercadal rime encore beaucoup avec la grande inconnue, d’aucuns saluent sa volonté apparente de relancer une machine normande en panne d’inspiration et grippée par de nombreux départs (Da Silva, Santini, Vercoutre, Bessat, Féret...). La preuve, avec une seule victoire (1-0 face à Angers) en cinq matchs, la préparation n’a pas été fort encourageante.Le 20 juillet, le Stade Malherbe se faisait gifler 6-0 par le HAC lors du Trophée des Normands : «» , se justifiait Mercadal après la rencontre auprès du siteAlors, le Stade Malherbe servira-t-il d’apéritif à un PSG ultra-favori pour son entrée dans la compétition ? «» , analysait en conférence de presse Brice Samba, devenu titulaire entre les perches caennaises. Fabien Mercadal ne peut pas lui donner tort : si le maintien reste l’objectif logique de l’année à venir, il importe avant tout de rebâtir un groupe stable plutôt que d’anticiper les potentielles défaites de ce début de saison compliqué : «» , poursuit-il dans les colonnes deLe coach entend bien «» , faisant référence – en amoureux du football amateur – aux Herbiers lors de la finale de la dernière Coupe de France. «» , avoue-t-il en conférence de presse. «» , écrivait François de Malherbe, le saint patron du club, il y a quelques siècles. Une maxime dont feraient bien de s’inspirer les Caennais. Leur avenir dans l’élite en dépend.