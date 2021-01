Caen freine Toulouse

SM Caen (4-1-4-1) : Riou - Vandermersch (Armougom, 81e), Oniangué, Rivierez, Yago - Pi - Nsona (Weber, 81e), Traoré (Lepenant, 81e), Deminguet, Court (Gioacchini, 43e) - A.Mendy (Jeannot, 69e). Entraîneur: Pascal Dupraz.



Toulouse FC (3-5-1-1) : Dupé - Diakité, Dewaest, Amian - Machado, Spierings, Van den Boomen, Dejaeghere, Moreira - Adli - Antiste (Ngoumou, 73e). Entraîneur: Patrice Garande.

Au jeu de l'ex, Pascal Dupraz et Patrice Garande se sont quittés dos à dos.Dans l'antre du stade d'Ornano, l'ancien coach du Stade Malherbe de Caen avait à cœur de s'imposer. La raison ? La possibilité pour Toulouse d'acquérir le titre honorifique de champion d'automne et prendre accessoirement trois unités d'avance sur le troisième, Grenoble. Alors ? Alors le Téfécé a surtout démontré des lacunes dans sa défense à trois notamment sur le jeu long. Par deux fois, les Caennais se sont retrouvés en position favorable pour marquer grâce à deux ouvertures de Jessy Pi et Rémy Riou. Et par deux fois, Kélian Nsonaet Alexandre Mendyont battu Maxime Dupé pour prendre rapidement le large au tableau d'affichage.Longtemps sonné, Toulouse s'est remis dans le sens de la marche juste avant la pause sur une frappe flottante de Bafodé Diakité qui termine sa course sous la barre de Riou. Remis en confiance, les Toulousains poursuivent ce regain de forme au retour des vestiaires, mais la reprise d'Amine Adli sur le centre de Steven Moreira est repoussée par Riou (56). Aux forceps, les visiteurs trouvent une deuxième fois le chemin des filets grâce à Nathan Ngoumou, assez agile pour se débarrasser du marquage de Prince Oniangué et conclure devant Riou. De quoi faire logiquement enrager Pascal Dupraz, contraint de laisser filer la victoire et de partager les points.Invaincu depuis neuf matchs consécutifs en Ligue 2 et revenu à deux unités de l'ESTAC officiellement champion d'automne, Toulouse va accueillir Grenoble samedi prochain au Stadium pour tenter de creuser l'écart avec son poursuivant direct. Le rendez-vous est pris.