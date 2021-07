Caen et le Paris FC premiers leaders, Toulouse freiné

Faciles vainqueurs de Rodez et Grenoble (4-0), Caen et le Paris FC sont les premiers leaders de cette saison de Ligue 2 BKT. Tenu en échec à domicile par Ajaccio (2-2) en supériorité numérique, le TFC perd déjà gros dès la première journée.

Par Analie Simon

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

85 jours après avoir buté sur le FC Nantes en barrage, le TFC a raté ses retrouvailles avec le Stadium en concédant le nul face à Ajaccio. Pourtant, les hommes de Philippe Montanier attaquent plus fort que ceux d'Olivier Pantaloni en ouvrant logiquement le score par un coup de casque de Healey. Une joie de courte durée, puisque Laci égalise deux minutes plus tard, avant que Vidal ne laisse son équipe en infériorité numérique. Mais même à dix, l'ACA ne lâche rien et revient au score une deuxième fois, Laci répondant au but contre son camp de son coéquipier Kalulu. Ce match nul a clairement le goût d'une défaite côté toulousain, qui ne veut pas reproduire les mêmes erreurs que l'an passé après un début de saison complètement raté.Le premier coleader de cette saison est donc le Stade Malherbe de Caen, facile vainqueur de Rodez pour les débuts de Stéphane Moulin sur le banc caennais. Le succès normand ne met pas longtemps à se dessiner, et Alexandre Mendy frappe fort. Auteur de l'ouverture du score d'une superbe frappe en pivot, l'ancien Guingampais double la mise de la tête avant de terminer son œuvre sur penalty pour s'offrir un deuxième triplé en carrière. Les Caennais remportent également la seconde période, grâce à une réalisation de Shamal en toute fin de rencontre. Côté ruthénois, la seule chose de positif à retenir de ce match reste les premières minutes d'Enzo Zidane sous le maillot du RAF.Affiche du playoff la saison dernière, ce Grenoble-Paris FC a cette fois-ci tourné en faveur de Parisiens qui se sont montrés les plus menaçants à Gueugnon. D'abord sauvée par la barre, la défense grenobloise va craquer une première fois par l'intermédiaire de Laura, auteur d'un vrai geste d'attaquant dans la surface. L'attaquant du PFC fait vivre un véritable calvaire à ses adversaires, poussant même Pérez à marquer contre son camp en début de seconde période. Le coup de grâce est donné par Name, qui fusille le pauvre Maubleu, totalement impuissant sur la minasse du milieu parisien. Puis par l'entrant Alfarela, qui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Le calice jusqu'à la lie pour le GF38, qui a également perdu deux joueurs sur blessure au cours de la partie. La lose jusqu'au bout. De son côté, le Paris FC grimpe tout en haut du classement, à hauteur du Stade Malherbe.Malgré une pénurie impressionnante de défenseurs, l'AS Nancy a longtemps cru ramener un bon point de Pau. Mais ça, c'était avant le pion de la victoire signé Lobry dans le temps additionnel qui offre un premier succès à Pau, longtemps en supériorité numérique. Menés au score après le coup de fusil d'Assifuah, les Nancéiens pensent être sauvés par leur capitaine Thiam, auteur d'une belle tête croisée. Son premier but en deux ans et demi et un gros ouf de soulagement pour l'ASNL, réduite à dix après le carton rouge de Haag avant la pause. C'était compter sans ce diable de Lobry, briseur de rêve de l'ASNL.Pour son retour dans l'antichambre, Quevilly Rouen repart du Nord avec un point dans la valise. Mis sur orbite par un penalty de Haddad dans les dix premières minutes, QRM va finalement se faire reprendre à la demi-heure de jeu. Sur un corner joué en deux temps, Gomis a sauté plus haut que tout le monde pour remettre Dunkerque sur les rails. Les bons comptes font les bons amis.Le score nul et vierge entre Le Havre et Guingamp ne reflète pas les impressions engendrées par ce match. Les hommes de Paul Le Guen dominent en début de match, avant que les débats ne s'équilibrent. Les occasions s'enchaînent, mais seuls les buts manquent au stade Océane et au public havrais, chaud bouillant pour le retour des supporters dans les stades. Pour les buts, on repassera.Les Auxerrois ont fait preuve de caractère, pour aller chercher la première victoire de la saison. Dans un début de rencontre difficile où les joueurs n'arrivent pas à se trouver, l'AJA se fait punir juste avant la pause par Alphonse, qui profite d'une mauvaise sortie de Leon pour ouvrir le score en taclant. Pourtant, Auxerre trouve les ressources pour égaliser grâce à Sakhi, puis pour passer devant par l'intermédiaire de Hein, à l'affût d'une grossière erreur de la défense amiénoise. Guy Roux va apprécier.Sauvé in extremis en barrage la saison dernière, Niort commence cette cuvée 2021-2022 par un nul au stade du Hainaut. Les Chamois font jeu égal avec VA (douze tirs contre onze), mais manquent cruellement de réalisme face au but (trois frappes cadrées contre une). Les hommes de Sébastien Desabre ont également beaucoup de réussite, puisque Baptiste Guillaume se voit refuser un but pour un léger hors-jeu.