Caen enfonce Ajaccio, Guingamp arrache un point à Nancy

Caen (4-3-3) : Riou - Yago, Rivierez, Weber, Armougom - Gonçalves, Oniangué, Deminguet - Gioacchini, Bammou, Nsona. Entraîneur : Pascal Dupraz.



Ajaccio (4-2-3-1) : Leroy - Dedola, Avinel, Diallo, Huard - Coutadeur, Njiké - N'Diaye, Mattoir, Lecoeuche - Moussiti-Oko. Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Nancy (4-2-3-1) : Valette - Karamoko, El Kaoutari, Seka, Ciss - Akichi, Rocha Santos - Bertrand, Biron, Cissokho - Triboulet. Entraîneur : Jean-Louis Garcia.



Guingamp (4-2-3-1) : Larsen - Mellot, Eboa Eboa, Niakaté, Rebocho - Carnot, M'Changama - Pelé, Rodelin, Ngbakoto - Gomis. Entraîneur : Sylvain Didot.

Après avoir manqué la montée en Ligue 1 pour un tout petit point la saison passée, l'AC Ajaccio ne démarre pas sa nouvelle cuvée sur des bases aussi mûres. Déjà battus sur leur pelouse la semaine passée face à Châteauroux, les Corses se sont de nouveau inclinés à Caen. La faute à Yacine Bammou, auteur d'un penalty que le Marocain avait lui-même provoqué (1-0, 18), et qui aurait même pu corser l'addition en seconde mi-temps sans une grosse parade de Benjamin Leroy (57). À l'exception de deux tentatives dangereuses de Simon Elisor en fin de match (78et 94), les Acéistes n'ont jamais semblé avoir les moyens de perturber les Normands, qui prennent leur quatrième point sur six possibles.Dans une partie aussi plaisante qu'équilibrée au stade Marcel-Picot, l'AS Nancy Lorraine et l'En Avant Guingamp n'ont pas réussi à se départager. Après une tête sur le poteau de Yeni Ngbakoto en première période, les Bretons avaient pourtant ouvert la marque au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Yannick Gomis (0-1, 56). À lui tout seul, Mickaël Biron, à la retombée de deux coups de pied arrêtés, a ensuite cru renverser Sylvain Didot et ses joueurs en à peine six minutes (1-1, 63puis 2-1, 69). Mais au bout du temps additionnel, une belle frappe de Matthias Phaeton, entré en jeu dix minutes plus tôt, est venue mettre tout le monde d'accord (2-2, 92). Un match nul qui permet aux moins aux deux équipes de débloquer leur compteur points cette saison.