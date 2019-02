Caen en quarts de Coupe de France

Malgré une belle bataille, Bastia s'est incliné en huitièmes de finale de Coupe de France devant Caen aux tirs au but. L'épopée du Sporting s'arrête donc ce mardi, tandis que le Stade Malherbe accède aux quarts.

Bastia pris sur le vif

Le Sporting se chauffe



Bastia (4-3-3) : Martin - Cioni, Bocognano, Guibert, Schur - Vincent, Coulibaly, Poggi - Mesbah, Santelli, Haguy. Entraîneur : Rossi.



Caen (5-2-3) : Zelazny - Guilbert, Gradit, Baysse, Djiku, M’Bengue - Sankoh, Fajr - Beauvue, Tchokounté, Joseph. Entraîneur : Mercadal.

Par Florian Cadu

Ils devaient créer l'exploit. Ils devaient prouver qu'ils existaient encore. Ils devaient montrer qu'ils connaissaient le niveau professionnel comme leur poche. Mission réalisée. Mais si mission aboutie, satisfaction erronée. Après avoir emmené Caen , club de Ligue 1, en prolongation, le Sporting Club de Bastia , équipe de National 3, s'est incliné lors des tirs au but. Un résultat logique, mais finalement presque décevant pour les locaux. Qui auront au moins fait honneur à une soirée professionnelle le temps d'un match.Furiani, un coupe-gorge ? Peut-être. Mais Caen , qui sait pertinemment que le Sporting est invaincu depuis près de deux ans, ne s'en fait pas une montagne. La preuve : sans Crivelli (suspension), Oniangué (pas encore totalement remis de blessure), Khaoui ou Bammou (forfaits), le Stade Malherbe commence fort. Dès la quatrième minute, Tchokounté ouvre le score à la suite d'un coup de pied arrêté a priori anodin. 1-0, l'outsider soutenu par un stade quasi rempli se retrouve dos au mur.Reste que Bastia , qui évolue en cinquième division, connaît toujours les bases du plus haut niveau. Plutôt que de s'éparpiller au niveau offensif, les Corses préfèrent faire dans le solidaire et limiter la prise de risque. Le Stade Malherbe ne demande pas mieux : face à un adversaire qui évolue en cinquième division, le pensionnaire de Ligue 1 gère son avantage d'un but. Sans se soucier des chants dignes de l'Île de Beauté qui envahissent la Haute-Corse.La mi-temps, normalement créative, ne change rien. Caen maîtrise, Bastia tente... mais sans mettre réellement en danger les visiteurs. Le Sporting se dresse alors face à une montagne : comment égaliser sans se procurer de vraie occasion ? Difficile de trouver une réponse convaincante, même si les coups de pied arrêtés entretiennent l'espoir.Sauf que le Sporting n'est pas un club amateur comme les autres. Et à vingt minutes du terme, Poggi... trouve le moyen d'égaliser. Contre toute attente, alors que le pensionnaire de Ligue 1 semblait hors de danger ! Comme si Furiani, plein à craquer, jouait de façon décisive son rôle de douzième homme. Un public capable d'amener son équipe en prolongation, alors qu'elle présente quatre divisions de moins que le Stade Malherbe. Insuffisant pour éviter le but de la victoire du Stade Malherbe à quelques minutes des tirs au but ? Non... car les insulaires trouvent finalement la force d'égaliser par Santelli. De quoi faire trembler le favori ? Oui... Mais pas jusqu'au bout. Caen se montrant plus habile aux tirs au but, il se qualifie au tour suivant. Beau combat. Et à bientôt, Bastia