Caen dompte Metz

Caen (3-5-2) : Mandrea - Teikeu, Cissé, Thomas - Vandermersch, Daubin (Court, 76e), Diani, Brahimi (Zady Sery, 69e), Abdi - Essende (Kyeremeh, 69e), Mendy. Entraîneur : Stéphane Moulin.



Metz (4-2-3-1) : Oukidja - Mikelbrencis (Alakouche, 80e), Kouyaté, Candé, Udol (Traoré, 80e) - Maïga (Jean-Jacques, 80e), Traoré - Jallow, Mikautadze, Gueye (Yade, 68e) - Niane. Entraîneur : Laszlo Bölöni.

C'est ce qu'on appelle un trou normand et les Messins sont tombés dedans.Dans ce choc entre deux prétendants à la montée, Caen domine Metz dans la douleur (1-0). Au cours d'une première mi-temps assez fermée, les deux équipes, pleines de bonne volonté, manquent de justesse dans les trente derniers mètres. Il faut finalement attendre qu'un corner ne débloque la situation. Sur un coup de pied de coin obtenu suite à un joli déboulé de Abdi, Diani, après plusieurs déviations, ouvre le score. Plutôt frustrant pour Oukidja, pas franchement mis à contribution pendant ce premier acte. En face, après s'être chauffé les gants en début de match (10et 11), Mandrea n'a pas eu beaucoup plus de boulot.Après avoir traversé, non pas la rue, mais le terrain, le portier normand se retrouve tout d'un coup beaucoup plus sollicité et se couche parfaitement pour détourner une puissante reprise de Traoré depuis l'entrée de la surface (62). Dans la foulée, Mikautadze pense battre le dernier rempart caennais mais sa frappe du droit heurte le poteau et file devant la ligne (64). Le Géorgien n'aura pas plus de réussite en fin de match lorsqu'il expédiera dans les nuages sa reprise sur un caviar de Jallow (82). Et lorsque Mandrea se troue sur corner, aucun Messin ne parvient à pousser la gonfle au fond (71).Avec deux succès en autant de journées, Caen lance parfaitement sa saison pendant que Metz repart en Lorraine avec les valises pleines de regrets.