Caen condamne Niort à un barrage de maintien, Auxerre rate celui d'accession

Dernière journée de folie en Ligue 2. Longtemps barragiste, Caen a sauvé sa peau à la dernière seconde en s'offrant Clermont (2-1). Tenu en échec par Toulouse (3-3), Dunkerque verra aussi la Ligue 2 la saison prochaine, tandis que Niort va devoir passer par les barrages pour ne pas descendre en National 1 et que Chambly est relégué pour la première fois de son histoire. En haut du classement, Clermont monte officiellement en Ligue 1, alors que Toulouse, Grenoble et le Paris FC vont croiser le fer pour atteindre les barrages.

Le miracle de la soirée est signé par les bambins du Stade Malherbe de Caen. En chute libre ces dernières semaines, les hommes de Fabrice Vandeputte ont arraché la victoire face à des Clermontois assurés de découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Malgré l'enjeu, le coach caennais peut remercier Sullivan Péan, auteur de nombreuses parades miracles, Prince Oniangue et Benjamin Jeannot, buteurs héroïques du maintien du SMC. Les dirigeants caennais peuvent enfin souffler.Les Dunkerquois sont passés par toutes les émotions ce samedi soir. D'abord mené et barragiste, l'USLD a renversé la vapeur face au TFC pour assurer sa place dans l'antichambre, malgré le triplé de Rhys Healey. Les joueurs du Téfécé attendent désormais leur adversaire pour le playoff, avant un éventuel barrage contre le 18de Ligue 1.Sa place en play-off validée, les Grenoblois devaient faire un aussi bon résultat que le Paris FC pour s'assurer l'avantage du terrain. Longtemps cinquième, le GF38 s'en est remis à un penalty de Benet pour repasser devant son prochain adversaire, qu'il défiera au Stade des Alpes ce mardi.Les champions de Ligue 2 terminent la cuvée 2020-2021 par une défaite au stade Océane. Dans un match sans enjeu, les Havrais ont terminé la saison en s'offrant la meilleure équipe de Ligue 2 grâce à des réalisations de Ba, Thiaré et Alioui. Si Touzghar et Salmier réduisent l'écart pour la forme, l'ESTAC peut désormais se pencher sur la Ligue 1, en espérant ne pas remonter tout de suite dans cet ascenseur.19au coup d'envoi, Chambly devait surtout compter sur les éventuels faux-pas de ses adversaires pour sauver sa peau. Les hommes de Bruno Luzi ont eu tout faux ce samedi soir, en prenant une rouste à Charléty, pendant que Dunkerque et Caen se frottaient les mains. Il s'agit de la première descente du club de l'Oise créé en 1989, habitués à célébrer des montées ces dernières années. De son côté, le PFC jouera à Grenoble pour continuer à croire à la montée.Il fallait un miracle et des scénarios rocambolesques pour voir l'AJA accrocher les play-offs. Les Auxerrois ont tout tenté pour griller la priorité à Grenoble et au PFC. Malmenés par Sochaux, qui n'avait plus rien à jouer, les potes de Rémi Dugimont ont renversé les Lionceaux grâce au doublé de l'ancien attaquant de Clermont en quatre minute. Pour du beurre, donc.Le bonnet d'âne de la dernière journée de Ligue 2 est pour les Chamois Niortais, battus par Guingamp. Avec la victoire de Caen, Niort va devoir passer par le barrage contre Villefranche Beaujolais pour sauver ses fesses. Punis par un penalty de Yannick Gomis avant la pause, les Niortais ont tendu le bâton pour se faire battre aux Guingampais qui n'en demandaient pas tant.Assurés de disputer une deuxième saison consécutive en Ligue 2, les Palois ont écrasé VA pour la der' au Hameau. La différence est faite dès le premier quart d'heure, Pau inscrit trois pions par Itaitinga, Lobry et Georges, avant de gifler Valenciennes dès le retour des vestiaires par Assifuah. Sonnés par cette rouste, les Valenciennois sauvent tout de même l'honneur par Vandenabeele et Dos Santos. De toute façon, les esprits étaient déjà en vacances.Si ce Nancy-Amiens n'avait pas d'enjeu, les 22 acteurs ont offert un très beau spectacle pour conclure la saison. Il fallait donc avoir un patronyme à quatre lettres et sous forme d'onomatopées pour signer un doublé : Odey côté amiénois et le jeune Wooh côté nancéien. Un nul qui permet aux deux formations de rester dans le ventre mou du classement.Ce dernier match sans enjeu a été nul à tout point de vue. Pas de public, pas de but, très peu d'occasions à se mettre sous la dent. De quoi se quitter bons amis avant de prendre des directions opposées : l'ACA en Ligue 2 et Châteauroux en National 1.