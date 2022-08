Caen calme Guingamp et prend la tête, Amiens et Dijon grimpent sur le podium

Caen a fait sa loi à la maison face à Guingamp, en profitant pour lui chiper le trône au sommet de cette belle Ligue 2. Derrière, Amiens et Dijon ont gagné alors que Metz s'est fait rejoindre sur le fil à Laval. Sochaux a enfin passé la marche avant tandis que le Paris FC a calé à Niort. Enfin, Annecy a cru l'emporter enfin à Rodez, mais n'a pas tenu à dix contre onze.

Par Tom Binet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Intouchables à d'Ornano face aux gros poissons. Déjà tombeur de Metz il y a deux semaines, Caen n'a pas tremblé face au leader guingampais, malgré l'ouverture du score de Barthelmé après une belle action collective bretonne. Il ne faut en effet que deux petites minutes aux Normands pour renverser la table. Ntim s'offre d'abord l'égalisation d'un retourné remarquable en pleine surface. Sonnés, les visiteurs lâchent prise et perdent deux fois le ballon coup sur coup pour permettre à Alexandre Mendy de s'en aller punir Basilio. La rencontre est disputée sur un rythme échevelé et les deux portiers multiplient les arrêts. Malheureusement pour lui, le Guingampais est à nouveau battu sur une belle volée signée Essende pour sceller la victoire caennaise. Jeannot conclut la fête sur penalty, et les hommes de Stéphane Moulin sont leaders de Ligue 2.Fou fou fou ! Meilleurs partants des trois relégués, les Grenats sont passés par toutes les émotions à Laval. La joie d'abord, grâce à Niane, auteur de l'ouverture du score grâce à une énorme erreur défensive, avant que Mikelbrencis ne double la mise d'une superbe demi-volée croisée de l'entrée de la surface. Le doute (léger) ensuite, la faute à la réduction du score de Naïdji de la tête. D'un joli piqué, Udol s'occupe de ramener de beaux sourires sur les visages lorrains en s'offrant une belle récompense après son chemin de croix pour retrouver le chemin des terrains. La crainte puis le désepoir, enfin, après l’expulsion d'Oukidja pour une sortie aussi improbable que dangereuse sur Naïdji. L'attaquant des Tango réduit l'écart d'une belle reprise. Et dans les derniers instants, Diaw arrache le nul dans un stade Francis Le Basser en folie.Amiens est sur le podium. Les Picards ont une nouvelle fois dominé leur sujet face à des Bastiais joueurs mais finalement incapables de répondre. C'est le piston Leautey qui lance les hostilités d'un superbe enchaînement contrôle poitrine – frappe croisée. Parfaitement servi par Magri au second poteau, Alfarela égalise très vite. Mais cela ne suffit pas, puisque Fofana concrétise juste avant la pause la domination des siens d'une frappe lointaine au premier poteau. Arokodare a beau louper le troisième but en seconde période, c'est Bariki qui plante en contre et Amiens poursuit son très bon début de saison.Équipes en forme toujours, tout va bien à Dijon. Bousculés en début de partie, les Bourguignons font le dos rond et attendent de mordre en contre-attaque sur une belle volée de Jacob pour ouvrir le score avant le repos. Les Crocos peinent à retrouver leur mordant et c'est l'inévitable Le Bihan qui s'occupe de plier l'affaire à l'entame du dernier quart d'heure. Pour le plaisir des yeux, Koné s'offre un superbe retourné qui ne change pas la dynamique du match. Quatrième, Dijon regarde vers le haut.Dans chaque multiplex, il faut un 0-0. La faute à Larsonneur, auteur de plusieurs magnifiques parades pour sauver les siens notamment devant Cissokho en début de rencontre. Dominés, les Nordistes grattent finalement le nul et auraient même pu réaliser un gros coup dans les derniers instants sans un très bon Lemaître. Les gardiens étaient plus inspirés que les buteurs.Un de chute pour le Paris FC. En manque d'idées sur la pelouse de Niort, les Franciliens sont punis dès l'entame de la seconde période par un Boutobba intenable. Quelques minutes plus tard, Filipovic se troue complètement et l'attaquant niortais régale dans la surface, avant d'offrir le break à Zemzeni. Il valait mieux puisque Cady relance les siens avec réussite à vingt minutes du terme. En vain. Attention pour Paris à ce que le wagon ne parte pas sans eux.Enfin, ils ont marqué ! Un nul, deux défaites et surtout... aucun but marqué. Le terrible début de saison de Sochaux a pris fin dans le sud-ouest, sur la pelouse du Nouste Camp. Les Lionceaux se font pourtant bouger tout au long de la première période, mais prennent les devants grâce à leur capitaine, Gaëtan Weissbeck. Un pion, puis deux, puis trois, avec Sissoko et Do Couto qui s'occupent de mettre Sochaux à l'abri pour rentrer dans le Doubs avec un premier succès.Annecy n'a pas tenu ! Le promu avait pourtant pris les devants dès les toutes premières secondes sur une sortie manquée de Cibois devant Farade, obligé de quitter les siens sur blessure. Sahi rend justice aux visiteurs sur penalty, mais Bissenty Mendy rend la pareille. Le capitaine est sévèrement exclu pour une faute dans la surface sur Corredor, laissant Danger égaliser lui aussi depuis les onze mètres. Sahi profite d'une glissade de Raux Yao pour signer un doublé, mais Depres vient glacer les Savoyards dans les dernières secondes.