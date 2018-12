Caen attrape le Téfécé sur le fil

2

Caen (4-2-3-1) : Samba - Guilbert, Baysse, Djiku, Armougom - Diomandé, Oniangué (Sankoh, 12e) - Beauvue (Joseph, 69e), Khaoui (Tchokounté, 79e), Fajr - Crivelli. Entraîneur : Fabien Mercadal.



Reynet - Amian, M'Bia, Moubandje - Diakité, Durmaz (Sidibé, 90e+1), Cahuzac, Sylla - Dossevi (Jean, 67e) - Mubele (Sanogo, 58e), Gradel. Entraîneur : Alain Casanova.

Le cœur des hommes.Le thème du soir ? «» , avait annoncé, plein de testostérone, Fayçal Fajr , meilleur joueur d'un Stade Malherbe en galère et incapable de s'imposer en Ligue 1 depuis le 29 septembre dernier. Alors ? Alors, Caen , rapidement privé d'Oniangué, a d'abord répondu dans la forme mardi soir en match décalé de la dix-huitième journée, dominant d'entrée des Toulousains qui restaient sur une précieuse victoire à Reims (0-1) et ouvrant même rapidement le score grâce à un missile de Saîf-Eddine Khaoui (1-0, 18). Un pétard et ça repart ? Non, trop simple : à cinq minutes de la pause, Paul Baysse a contré de la main une frappe de Gradel, offrant sur le coup un penalty au Téfécé, sentence que s'est tranquillement autorisé à convertir l'attaquant ivoirien (1-1, 44).Une égalisation qui a complètement retourné la rencontre et séché des Caennais moins en jambes dans une seconde période plus fermée, dont Gradel aura été le principal ambianceur avant de voir Baptiste Reynet éteindre une allumette craquée à l'ouverture du dernier quart d'heure par le jeune Evens Joseph et une autre allumée par Khaoui huit minutes plus tard. Puis, à quelques secondes de la fin, Diakité a foiré une couverture de balle devant Joseph, laissant le gamin filer dans la surface avant de le coucher : penalty transformé par Fajr (2-1, 90+9).La parole et les actes.