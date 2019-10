Ça sent bon pour le Danemark, la Bosnie et la Roumanie se replacent

Vainqueur dans la douleur face à la Suisse (1-0), le Danemark rejoint l'Irlande, tenue en échec en Géorgie (0-0), en tête du groupe D, quatre points devant la Nati. Victorieuse sur le tard aux îles Féroé (0-3), la Roumanie de l'immortel Claudiu Keșerü déloge provisoirement la Suède de la deuxième place du groupe F, celui de l'Espagne. Enfin, portée par un doublé de Miralem Pjanić face à la Finlande (4-1), la Bosnie revient à deux points de l'équipe de Teemu Pukki et peut toujours croire à la qualif'.

Toujours pas de première phase finale en vue pour les Géorgiens, mais un statut, désormais : celui d'empêcheurs de tourner en rond. Hermétiques face au Danemark, deuxième, en septembre (0-0), les hommes du Slovaque Vladimir Weiss ont encore tenu bon face au leader de la poule, l'Irlande, cet après-midi à Tbilissi (0-0). Pour espérer mieux et s'offrir le droit de rêver encore une qualif', il aurait fallu cadrer au moins une frappe, chose que n'a pas faite la Géorgie malgré une domination certaine et 14 tentatives. Quoi de tel pour consoler les gamins déçus que de leur offrir un ballon, remarquez ? Certes sortie indemne de ce ball-trap géant, l'Irlande, toujours en tête, devra veiller à ne pas regretter ce nul le mois prochain : elle affrontera ses deux poursuivants, la Suisse et le Danemark, lors des deux dernières journées. Si vous cherchez un peu de chaleur au mois de novembre, direction le groupe D.Un parpaing de Xhaka dévié sur sa barre (14), une manchette sublime sur une volée tout aussi sublime de Mehmedi (34), une autre mine de Rodríguez déviée sur la barre (51) et une détente monstrueuse sur un coup franc suisse dévié par un partenaire (90+4) : si le Danemark est toujours deuxième du groupe ce soir, il peut dire merci à un Kasper Schmeichel en mode muraille face à des Suisses ultra-dominateurs. Mais aussi à Mehmedi, qui a balancé au-dessus un duel avec le portier danois (49). Et surtout à Yussuf Poulsen, plein de sang-froid pour conclure un service lumineux d'Eriksen et concrétiser le temps fort danois (1-0, 84). Résultat, les hommes d'Åge Hareide rejoignent en tête du groupe l'Irlande, et composteront leur billet pour l'Euro 2020 s'ils tapent Gibraltar lors de la prochaine journée. Cela commence à sentir le sapin, en revanche, pour la, reléguée à quatre points du duo de tête.Hagi à droite, Pușcaș en pointe, Coman à gauche : sur le papier, l'équipe roumaine ressemble à un onze intergénérationnel disputant un match de charité. Le problème, c'est que les hommes de Cosmin Contra jouent leurs actions comme dans un match de charité. Résultat, lesdoivent attendre la 74minute et leur 24tentative pour enfin faire ficelle, par l'intermédiaire de Pușcaș, imité dix minutes plus tard par Mitriță, buteur après un joli slalom entre les plots féroïens. Histoire que la fête soit totale, Claudiu Keșerü, lui aussi sorti du banc, y va également de son pion dans le. Les légendes ne meurent jamais.Pour trouver trace d'un Suisse efficace devant le but, c'est à Zenica qu'il fallait être. Natif de Brugg, dans le canton d'Argovie, Izet Hajrović y a mis la Bosnie sur la voie d'un succès crucial dans la course à la qualif'. Un succès bonifié par un doublé de Miralem Pjanić, et un quatrième pion signé par Armin Hodžić, auteur de son premier but en sélection. La réduction du score de Pohjanpalo n'y change rien : la Finlande, qui ne compte plus que deux points d'avance sur son bourreau du jour, a peut-être bien perdu gros cet après-midi.