Ça passe pour Naples et la Real Sociedad, l'AZ reste à quai

Tous les regards ou presque étaient braqués sur ce passionnant groupe F, où Naples, la Real Sociedad et Alkmaar pouvaient prendre la porte ou valider leur qualification lors de cette dernière journée de phase de groupes de C3. Et ce sont les Néerlandais, désarçonnés par Rijeka (1-2), qui restent à quai alors que la Real Sociedad s'est fait peur, rejoignant Naples dans le temps additionnel (1-1) pour obtenir gain de cause. Déjà assurés de finir en tête de leur groupe, Arsenal (4-1 contre Dundalk) et la Roma (1-3 face au CSKA Sofia) ont connu des fortunes diverses. Enfin, les Young Boys Berne et Molde verront eux aussi les seizièmes de finale.

Groupe A Buts : Nsame (90e+3), Gaudino (90e+6) pour les Young Boys // Debeljuh (84e) pour Cluj



Un scénario de folie : qualifiés au coup d'envoi, les Young Boys gèrent tant bien que mal leur 0-0 mais se font surprendre à six minutes de la fin du temps règlementaire. Cluj tient son Graal, mais son gardien Balgradean ruine tout en boxant Zesinger, qui avait raté sa tête, dans le temps additionnel. Carton rouge et penalty transformé sans sourciller par Nsame, le buteur maison... exclu à son tour dans la foulée. Jamais deux sans trois : Benoît Bastien distribue sa troisième biscotte rouge dans le temps additionnel à l'encontre d'un Roumain trop véhément, avant que Gaudino ne parachève le succès des Suisses. Les Young Boys ont pris dix ans en quelques minutes avec toutes ces émotions, mais ça vaut bien une qualif pour les seizièmes de finale.

CSKA Sofia 3-1 Roma Buts : Rodrigues (5e), Sowe (33e, 55e) pour le CSKA Sofia // Milanese (23e) pour la Louve



La Roma, déjà assurée de finir première de son groupe, est en roue libre et bombarde Pietro Boer, jeune gardien de 18 ans sans la moindre minute en pro dans les cages. Tout bénéf pour le CSKA Sofia, qui n'avait pas encore inscrit le moindre pion en C3... Ça en fait de trois de plus à l'arrivée pour les partenaires de Younousse Sankharé, bien aidés par les errances de Giallorossi peu concernés. À noter la superbe passe décisive de Fazio pour offrir un doublé au Guinéen Sowe, mais aussi le dépucelage réussi de Tommaso Milanese (18 ans), buteur de la tête pour sa première titularisation avec les Romains.



Groupe B

Buts : Ritzmaier (43e), Ibrahimoglu (90e) pour Vienne // Eikrem (12e, 47e) pour Molde



Molde n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier, mais les Norvégiens ne sont pas du genre à faire les choses à moitié. Le capitaine Eikrem ne se prive pas pour ouvrir le score puis en rajouter une couche après la mi-temps, alors que le Rapid avait repris espoir grâce à une splendide cartouche de Ritzmaier. Match nul sympa finalement, et sourire glacial pour les Scandinaves.

Buts : Flores (22e), Hoare (86e) pour Dundalk // Nketiah (12e), Elneny (19e), Willock (68e), Balogun (80e) pour les Gunners



Cinquième partition à plus de 3 buts en C3 pour les coiffeurs des Gunners. Il faut dire que leur adversaire du soir, les pimpants Irlandais de Dundalk, s'y prêtait plutôt bien. Nketiah contre d'abord un dégagement d'un défenseur pour piquer la chiche au-dessus du gardien, avant qu'Elneny fasse honneur au surnom des Londoniens, d'un assourdissant coup de canon dans la lucarne adverse. Willock et Balogun, servi par Pépé, auront aussi droit à leur instant dégustation. Une fois n'est pas coutume, Dundalk sauve remarquablement l'honneur avec un nouveau pion de qualité, (patate de Flores), et se permet même d'en ajouter un deuxième (tête de Hoare). Hâte de revoir cette agréable formation en C3, et pas seulement pour les extravagances de son fantasque président.



Dundalk, le mauvais rêve américain

Groupe C

But : Hatuel (72e) pour l'Hapoël

Buts : Bailey (8e, 32e), Diaby (58e), Bellarabi (90e) pour Leverkusen



Deux. Comme le nombre de pions qu'il aura manqué au Bayer pour égaler le record du nombre de buts inscrits (23) en phase de groupes de C3. La machine de guerre de Peter Bosz n'a rien à faire ici, apportez-lui de la C1 au menu, et schnell !



Groupe D Buts : Raskin (12e), Tapsoba (60e) pour le Standard // Everton (16e), Pizzi (67e) pour les Aigles



Match nul pour Benfica ? La première place du groupe revient donc aux Rangers, vainqueurs de Lech Poznań. Pas un drame non plus.

Buts : Itten (32e), Hagi (72e) pour les Rangers



Villarreal-Qarabağ reporté en raison de la Covid-19

Groupe E Buts : Malen (36e), Dumfries (63e sp), Piroe (90e, 90e) pour Eindhoven



Et hop, par ici la première place pour le PSV ! Victoire nette et sans bavure, au contraire d'un Grenade qui est resté muet au PAOK.



Groupe F

Buts : Melano (51e), Tomecak (90e) pour Rijeka // Wijndal (55e) pour Alkmaar



Patatras ! L'AZ a longtemps eu son destin entre ses mains, bien arrangée par la victoire virtuelle de Naples contre la Real Sociedad. Mais les Néerlandais ont appris avec dépit que les Espagnols avaient égalisé dans le temps additionnel face aux Partenopei. Il fallait donc se ruer à l'attaque pour aller chercher la victoire... Chou blanc. C'est au contraire Rijeka qui couronne son parcours européen par un premier succès. Un mois de décembre noir pour l'AZ, dont le prometteur entraîneur Arne Slot s'était fait couper la tête la semaine dernière.

Buts : Zieliński (36e) pour les Partenopei // Willian José (90e) pour la Real



La Real Sociedad joue à bride abattue, Portu se viande seul face au but vide (16e), mais c'est bien Naples qui prend les devants grâce à une volée farouche de Zieliński. La Real Sociedad, virtuellement éliminée jusqu'à l'orée du temps additionnel, trouve sa délivrance dans les pieds (et le physique de déménageur) de Willian José. Une grosse frayeur, mais une grosse saveur pour finir.





Par Douglas de Graaf Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction