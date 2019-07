Ça passe pour l'Étoile Rouge et Rosenborg

SB

Le compte est bon.Au lendemain des qualifications de l'Olympiakos, du Celtic, de Cluj, du Dinamo Zagreb et de Ferencváros, les cinq derniers billets pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions ont été distribués ce soir. Non sans un petit renversement de situation.Battu 2-1 en Biélorussie, Rosenborg s'est en effet imposé 2-0 face au BATE Borisov, avec un deuxième but en fin de match inscrit par l'ancien Stéphanois Alexander Søderlund (85). Le champion de Norvège peut encore rêver à la phase de groupes de la C1, douze ans après s'y être qualifié pour la dernière fois. Pas l'AIK Solna. Dominés à l'aller (2-1) par le NK Maribor, les Suédois ont arraché la prolongation et menaient 3-1 jusqu'à la 117minute, avant que les Slovènes ne réduisent le score et se qualifient grâce à la règle des buts à l'extérieur (3-2).Déjà vainqueur à l'aller (0-2), le FC Copenhague a fini le boulot face aux Gallois du New Saints FC (1-0). Ce qui va mettre un coup à l'amitié suédo-norvégienne : Rosenborg et l'AIK s'affronteront au troisième tour.Bien que battue dans le temps additionnel (2-1) en Finlande, l'Étoile Rouge de Belgrade a tout de même sorti le HJK Helsinki, à la faveur de sa victoire en Serbie (2-0). Revenu d'Irlande avec un nul (1-1) il y a une semaine, le Qarabag d'Abdellah Zoubir, titulaire, a lui fait le taf à la maison face à Dundalk (3-0).Le tableau du troisième tour est donc désormais intégralement connu : PAOK Salonique-Ajax, Krasnodar-Porto, Bruges-Dynamo Kiev, Cluj-Celtic, Dinamo Zagreb-Ferencváros, Bâle-LASK Linz, Istanbul Başakşehir-Olympiakos, APOEL Nicosie-Qarabag, Étoile Rouge de Belgrade-FC Copenhague et Maribor-Rosenborg.Enzo Crivelli et Rémy Cabella sont donc à deux matchs de jouer la Champion's.