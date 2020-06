Ça passe pour Arsenal à Sheffield

Sheffield (3-5-2) : Henderson - Basham, Egan, Robinson - Baldock, Norwood, Lundstram, Fleck, Stevens - McGoldrick, McBurnie. Entraîneur : Wilder.



Arsenal (3-4-3) : Martínez - Mustafi, Luiz, Tierney - Maitland-Niles, Xhaka, Willock, Kolašinac - Pépé, Lacazette, Saka. Entraîneur : Arteta.

Ce n'est toujours pas du grand football.Mais au moins, Arsenal est qualifié pour les demi-finales de FA Cup et peut toujours espérer sauver sa saison avec un titre. Car sur la pelouse de Sheffield, less'en sont sortis à l'arrachée grâce à un but de Ceballos dans le temps additionnel au bout d'une action menée par Pépé. L'ancien Lillois s'était déjà fait remarquer en transformant un penalty obtenu par Lacazette en milieu de première période. Avant cette ouverture du score pas forcément méritée, Lundstram avait trouvé la faille de la tête, mais son but a été refusé pour hors-jeu. Un Lundstram décidément malheureux, puisqu'il est sorti sur blessure peu après le péno et une nouvelle tentative de Pépé repoussée par Henderson.Au retour des vestiaires, les visiteurs ont dû faire face à une mauvaise (ou bonne) nouvelle avec le pépin physique de Luiz. Sans le Brésilien, Arsenal est devenu encore plus frileux : Henderson n'était pas loin de faire sensation sur un énorme dégagement, le coup de casque d'Egan a fait mouche, mais a encore été refusé pour une position illicite, et celui de Basham a frôlé le poteau. Finalement, McGoldrick a égalisé sur la fin en profitant d'un mauvais renvoi adverse. Totalement normal, d'autant que Sharp a failli arracher la victoire quelques secondes plus tard. Mais Martínez a sauvé son camp...... Et Ceballos s'est distingué, au terme d'une partie tendue et âprement disputée.