Ça passe pour Arsenal et l'Eintracht, le Dynamo à la trappe

La sixième et dernière journée de C3 a débuté sans grand chambardement : Cluj et Getafe verront le tour suivant, tout comme Arsenal qui a galéré à Liège. Le Dynamo Kiev, lui, reste à quai. Une satisfaction : le derby international entre Copenhague et Malmö a livré toutes ses promesses.

Le vilain de la soirée : Moanes Dabour

L'équipe de la soirée : Cluj

La surprise de la soirée : LASK

L'image de la soirée

Just a tiny little bit of pyro from the FCK fans there... pic.twitter.com/Yi1ttRxcIY — Lee Roden (@LeeRoden89) December 12, 2019

Le flop de la soirée : Dynamo Kiev

Vous avez manqué

Les résultats du début de soirée





















Les qualifiés des 6 premiers groupes

Le natif de Nazareth a voulu faire le bonhomme en chipant le ballon dans les mains de son coéquipier Nemanja Gudelj au moment où le Monténégrin Nikola Dabanović a indiqué le point de penalty en faveur du FC Séville. L'enjeu était fort : un sans faute des Andalous, auteurs de 5 succès lors de leurs 5 premiers matchs dans le groupe A. Vous connaissez la suite : Vid Belec est parti du bon côté sur le penalty de l'Israélien, et cerise sur le gâteau, le défenseur Vujadin Savić a puni les visiteurs quelques minutes plus tard en ouvrant le score (61). Sans conséquence toutefois pour les copains de Lucas Ocampos. Mais les perfectionnistes grinceront des dents.Les Roumains avaient leur destin entre les mains avant de recevoir le Celtic et n'ont pas tremblé : grâce à Andrei Burcă (48) et l'ancien du Gazélec Damjan Djokovic (70), ils ont plié desjusqu'ici invaincus, sans même avoir besoin de compter sur le sursaut rennais face à la Lazio. Simple : c'est une première qualification pour les 16de la C3 pour le champion de Roumanie.Déjà qualifiés avant ce soir, les Autrichiens continent de fermer des bouches : après leurs succès contre Rosenborg et le PSV, ils s'offrent le scalp le Sporting et avec la manière. Grâce à Gernot Trauner (23), Klauss sur peno (38) et Raguž dans le temps additionnel (90+2), les voilà patrons du groupe D (13 unités) avec un 3-0 collé aux, le même score qu'un brillant Getafe a infligé à Krasnodar. Propre.Les supporters de Copenhague avaient mis les petits plats dans les grands pour le derby de l'Øresund, 37 kilomètres seulement séparant Malmö de la capitale danoise . Il ne manque rien, c'est un régal. Et pour le dernier match de la carrière de Markus Rosenberg, son équipe de Malmö s'est imposée (0-1) et s'offre la première place de la poule B.Dos au mur, le Dynamo avait besoin d'une grosse performance de sa part et d'un concours de circonstances heureux pour s'en sortir. Il n'a même pas rempli le premier paramètre, l'escouade ukrainienne passant même tout près de l'humiliation à domicile à cause d'un but de Marco Aratore avant la pause. Viktor Tsyhankov a sauvé l'honneur en enroulant en succulent caramel (1-1), mais l'actuel quatrième du championnat prend quand même la porte.Miguel Silva venait de se mettre en évidence sur un coup de casque de Gonçalo Paciência et semblait apte à préserver l'avantage de Guimarães offert par Rochinha (8). Mais quelques instants seulement plus tard, sur un ballon un peu anodin de Danny da Costa, le dernier rempart n'a pas supporté la pression mise par André Silva et s'est totalement liquéfié, ramenant bien malgré lui les deux formations à égalité. À la demi-heure de jeu, le ton était donné. Mené ensuite par un but de Daichi Kamada, les Portugais ont renversé la vapeur dans les cinq dernières minutes par Mohamed et Edwards pour s'offrir un succès pour l'honneur dans la bouillante Commerzbank-Arena. Avec ces conneries, l'Eintracht a failli passer à la trappe, mais garde tout de même la seconde place du groupe.