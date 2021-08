C4 : Tottenham battu par Paços de Ferreira, l'Union Berlin et la Roma assurent

1

A night of football drama overHow well did your team do in the #UECL Play-Offs!https://t.co/lzjr1FmRih pic.twitter.com/PHJIkQIxay — UEFA Europa Conference League (@EuropaConLeague) August 19, 2021

AB

Ils étaient prévenus. Dans une vidéo d'avant-match , le club de Paços de Ferreira avait fait comprendre qu'il n'était pas question d'avoir peur de Tottenham. Ce jeudi soir, les Portugais sont passés des paroles aux actes, en s'imposant contre l'équipe de Nuno Espirito Santo grâce à un pion de Lucas Silva (1-0).Si Tottenham n'a pas tenu son rang, l'Union Berlin en revanche a répondu présent. Le club allemand avait fait le plus dur en première période en menant 3-0 (un doublé de Taiwo Awoniyo et une réalisation de Max Kruse) contre KUPS. Un dernier but d'Andreas Volgsammer dans les derniers instants du match a achevé les Finlandais, qui n'en demandaient pas tant.L'AS Rome n'est pas non plus tombé dans le piège de Trabzonspor. Tout s'est joué en seconde période. Lorenzo Pellegrini a ouvert le score sur une offrande d'Henrik Mkhitaryan (55), mais une connaissance du championnat italien, Andreas Cornelius a remis les deux équipes à égalité. L'Ouzbekh Eidor Shomurodov a scellé la partie en reprenant une tête de Gianluca Mancini repoussée par le poteau. Rappel : la règle du but à l'extérieur a été supprimée, ce qui ne fait pas les affaires de la Roma sur ce coup-là.La C4 fait des étincelles.