C4 : Marseille affrontera le PAOK en quarts de finale

Le tirage complet :

NDS

Duel méditerranéen.Marseille s’en sort bien en évitant Leicester pour les quarts de finale de Ligue Europa Conférence. La bande à Sampaoli défiera le PAOK à domicile le 7 avril prochain avant de se rendre en Grèce, le 14. Le PAOK a écarté La Gantoise en huitièmes de finale en s’imposant par deux fois (1-0 à l’aller, 1-2 au retour), tandis que les Marseillais ont disposé de Bâle (2-1) à l’aller et au retour. En cas de succès face au dauphin de l’Olympiakos lors de la dernière saison de Super League 1, les Olympiens affronteront le vainqueur du quart de finale entre Feyenoord et le Slavia Prague, les 29 avril et 5 mai prochains.De l’autre côté du tableau, Leicester, tombeur de Rennes en huitièmes, affrontera le PSV avant de se déplacer aux Pays-Bas, alors que Bodø-Glimt retrouvera la Roma, déjà rencontrée en phase de poules. Une double confrontation qui avait plutôt tourné en faveur des Norvégiens avec leur succès canon (6-1) à domicile, le 21 octobre dernier.Bodø/Glimt - AS RomaFeyenoord - Slavia Prague- PAOKLeicester City - PSV