C4 : Ballkani offre sa première victoire européenne à un club kosovar

Le 6 octobre, jour férié à Levallois-Perret ?Le Kosovo, 33nation au classement du coefficient UEFA, a décroché sa première victoire en phase de poules sur la scène européenne ce jeudi soir grâce au FC Ballkani . Opposé au Sivasspor (Turquie) de Clinton N’jie pour la troisième journée de Ligue Europa Conférence, le club kosovar a arraché un succès historique au terme d’un match complètement fou. Douché d’entrée de partie en encaissant un but dès la première minute, le FC Ballkani a réagi en plantant trois fois.À l’abri les Kosovars ? Pas vraiment puisque les Turcs leur ont répondu, et l’ancien Guingampais Mustafa Yatabaré pensait même sauver le point du nul à la 91. C’était compter sans la détermination de Krasniqi, venu offrir un succès historique à son club et son pays à la 94minute. Prague (Tchéquie), Cluj (Roumanie) et les deux opposants du soir sont tous à égalité avec quatre points.La Moldavie est sous pression pour conserver son 32rang à l’indice UEFA.