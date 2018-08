C3 : Rennes ira visiter le grand Est

Tombé dans le groupe K avec le Dynamo Kiev, Astana et les Tchèques de Jablonec, le Stade rennais s'en sort plutôt bien sur le papier. Reste désormais à aller acheter des doudounes et à faire le boulot.

Groupe K

En quoi est-ce un bon tirage ?

De quoi faut-il se méfier ?

Les retrouvailles

L'anecdote pour briller en société

Par Andrea Chazy

Dynamo KievAstanaJablonecQue le tirage du chapeau 3 fut long pour le Stade rennais. Avec quand même, à la clef, une délivrance plutôt heureuse. Redoutant certainement de terminer dans le groupe de Chelsea ou encore d'Arsenal. Pire, les Rouge et Noir auraient pu se retrouver dans le groupe F en compagnie de l'Olympiakos, de l'AC Milan et des redoutables Luxembourgeois de Dudelange. Pas vraiment la même histoire, même si la prudence reste de mise. Il ne reste plus qu'à, comme dirait l'autre.De la longueur des déplacements, déjà. Les coéquipiers d'Ismaïla Sarr vont devoir se taper 1486 kilomètres pour aller en Tchéquie dans la commune de Jablonec nad Nisou, 2740 kilomètres pour se rendre à Kiev, et même près 5 922 km pour rejoindre Astana ! Une bonne dizaine de milliers de bornes qui n'aident pas forcément à bien récupérer pour briller en Ligue 1 Conforama le week-end. Sur le plan sportif, ensuite, les Rennais vont affronter un prétendant déçu à la Ligue des champions (Dynamo Kiev), un club kazakh qui a terminé son parcours en 16l'an passé, et le troisième du dernier championnat tchèque que personne ne connaît vraiment. Méfiance, donc.Trois saisons en Bretagne, près de 80 matchs sous le maillot rennais pour huit buts et neuf passes décisives. Lorsque le Stade rennais va accueillir Astana dans son antre du Roazhon Park une vieille connaissance en la personne de Pedro Henrique . Non désiré par Christian Gourcuff , qui l'avait laissé partir pour 1 million d'euros au PAOK Salonique auquel il appartient toujours, l'ailier brésilien d'Astana aura à cœur de briller devant son ancien public.La dernière participation du Stade rennais en Ligue Europa en 2011, après deux tours de barrages, ne reste pas un très bon souvenir pour le SRFC qui avait terminé bon dernier de son groupe avec deux petits points et ce n'est pas la seule. La dernière qualification directe pour la compétition, qui remonte à la saison 2007-2008, ne reste pas non plus un très bon souvenir du côté de Rennes. Dans une poule de cinq avec Hambourg, le FC Bâle, Brann Bergen et le Dinamo Zagreb, le Stade rennais avait une nouvelle fois terminé dernier de son groupe sans jamais gagné le moindre match. Le bilan comptable ? Deux points seulement, évidemment.