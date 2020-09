C3 : Reims sorti par le MOL Fehérvár

1

MOL Fehérvár (4-4-2) : Kovacsik - Bolla, Musliu, Stopira, Fiola - Négo, Houri, Nikolov, Hangya - Zivzivadze (Evandro, 68e), Petryak (Hodzik, 76e). Entraîneur : Gabor Marton.



Stade de Reims (4-2-3-1) : Rajković - Konan, Abdelhamid, Faes, Foket - Chavalerin, Munetsi - Berisha (El Bilal Touré, 79e), Kutesa (Donis, 69e), Zeneli (Sierhuis, 63e) - Dia. Entraîneur : David Guion.

AC

L'aventure du Stade de Reims s'arrête déjà.Au terme d'un match bien triste qu'ils n'ont jamais réussi à emballer, les Rémois quittent la Ligue Europa avant la phase de poules après leur défaite aux tirs au but face au MOL Fehérvár (0-0, 4 tirs au but à 1).Face à l'actuel leader du championnat hongrois, le Stade de Reims retrouve pourtant son capitaine Yunis Abdelhamid mais peine toujours autant à se montrer emballant offensivement. Hormis une intrusion dangereuse d'Arbër Zeneli (20), conclue par une frappe contrée, les joueurs de David Guion semblent en panne d'idées. Ce n'est pas vraiment mieux du côté des locaux, qui s'en remettent à l'ancien Bastiais Lyes Houri pour apporter un peu de danger sur le but rémois. Le Français expédie d'abord une volée bien au-dessus, pourtant en bonne position (24), avant de tenter une frappe lointaine (31) bien jugée par Predrag Rajković.Le second acte est toujours aussi fermé, et la plus grosse occasion est une nouvelle fois pour MOL Fehérvár. À l'heure de jeu, suite à un centre en retrait, Loïc Nego (formé au FC Nantes) manque sa reprise en reculant pour le plus grand bonheur de la défense rémoise (58). Juste avant la fin du temps réglementaire, Reims a pourtant une belle occasion de réussir un hold-up mais la reprise de Kaj Sierhuis sur un débordement d'Anastásios Dónis (87) ne termine pas au fond. En prolongations, Reims pense ouvrir le score mais la frappe d'El Bilal Touré est sortie parÁdám Kovácsik (105). Thomas Foket sera exclu pour un deuxième carton jaune, avant une séance de penalties qui verra Boulaye Dia et Abdelhamid manquer leur tentative. Reims sort par la petite porte, et va devoir revoir rapidement son animation offensive.