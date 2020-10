C3 : Nice et Lille en bonne compagnie, les gros plutôt protégés

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa a offert à Nice et Lille deux groupes aussi relevés qu'ouverts. Pour tout connaître du tirage au sort de la C3, c'est ici.

1

Groupe H : Lille prend des historiques

L'anecdote pour briller en société :

Groupe C : Malgré le Bayer et le Slavia, Nice a sa chance

L'anecdote pour briller en société :

La Roma, Arsenal et Tottenham globalement épargnés

L’affiche que l’on attend :

Le groupe pour ceux qui aiment vraiment l’Europa League : Le groupe L

Le tirage complet

Par Andrea Chazy

Après un passage éclair en C1 la saison dernière, les Lillois retrouvent la Ligue Europa et un tableau relevé d’entrée. Les coéquipiers de Jonathan Ikoné devront se farcir les Écossais du Celtic Glasgow, les Tchèques du Sparta Prague et surtout les Italiens de l’AC Milan dans un groupe H qui a bel allure. Un groupe qui aurait été encore peut-être un poil plus beau encore si les supporters lillois avaient pu s'envoyer les déplacements. Mais en attendant, le LOSC garde ses chances de qualif’ et a surtout un joli programme européen à venir.Les Nordistes ont sans aucun doute en tête ce déplacement à San Siro, en 2006, où Peter Odemwingie et Kader Keita avaient offert une qualification historique au club pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. En face, même si les Milanais étaient décimés, il y avait Carlo Ancelotti sur le banc, mais aussi Andrea Pirlo et Yoan Gourcuff au milieu de terrain chez les. C'était un autre temps, mais cela sert aussi à ça, un pedigree européen.Placé dans le groupe C, les Aiglons devront réussir à se faire une place au soleil entre les Allemands du Bayer Leverkusen, les séduisants Tchèques du Slavia Prague et les Israëliens de l’Hapoël Beer-Sheva. Un tirage pas évident, mais qui ne condamne pas non plus d’entrée les Niçois. Pour cela, il faudra s’inspirer de la performance réalisée lors de la saison 2017-2018, année où l’OGC Nice avait atteint les seizièmes de finales de la compétition. Ce sera sûrement un peu plus compliqué, mais les hommes de Patrick Vieira ont le devoir d’y croire.Les Niçois vont devoir surveiller comme le lait sur le feu Gaëtan Varenne, l'unes des flèches de l'Hapoël Beer-Sheva. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à 30 ans, la fine gâchette née au Puy-en-Velay et passée par le Sporting Club de Bastia aura à coeur de faire vaciller les compères de Kasper Dolberg. Même s'il n'a pas encore ouvert son compteur cette saison, la prudence est de mise., la Roma n’aura pas le droit de se louper en compagnie des Young Boys Berne, du CFR Cluj et du CSKA Sofia. Même constat pour Arsenal, tête d’affiche, qui aura le champ libre en compagnie du Rapid Vienne, de Molde et des Irlandais de Dundalk. Enfin, du côté, Tottenham devra se méfier de Ludogorets et surtout des Autrichiens de LASK pour ne pas vivre une campagne mouvementée.Véritable choc, l’affrontement entre les joueurs de Gennaro Gattuso et ceux d’Imanol Alguacil promet de faire des étincelles. Le genre de duel au sommet qui permet de réunir, dans un même match, Lorenzo Insigne, Dries Mertens ou Victor Osimhen d’un côté, Mikal Oyarzabal, David Sila et Adnan Januzaj de l’autre. Quoi qu’il se passe, une chose est sûre : le football fera la fête ce soir-là.Outre le fait d’arriver jusqu’au dernier groupe, le L, pour trouver ce melting-pot incroyable, voir les Belges de La Gantoise se retrouver avec les Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade, les Allemands d’Hoffenheim et les Tchèques du Slovan Liberec donnera forcément des envies aux puristes. S’il y a bien une antithèse de la Ligue des Champions - où l’on retrouve bien souvent les mêmes affiches -, avec un niveau footballistique plus que correct, c’est bien