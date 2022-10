C3 : Monaco perd pied à Trabzonspor et passe troisième

WTF ?! ?Incroyable incompréhension entre Nubel et Sarr et CSC 100% monégasque ! #TSASM pic.twitter.com/sPAMC2Uwjd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 13, 2022

Trabzonspor (4-3-3) : Çakır - Türkmen (Hugo, 46e), Bartra, Denswil, Elmalı (Erdoğan, 77e) - Hamšík (Ömür, 58e), Gbamin, Bakasétas - Bardhi (Trezeguet, 64e), Bozok, Djaniny (Siopis, 58e). Entraîneur : Avcı.



Monaco (4-4-2) : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique (Jakobs, 83e) - Diatta (Martins, 60e), Fofana, Camara, Golovin (Minamino, 60e) - Ben Yedder (Volland, 68e), Embolo (Boadu, 60e). Entraîneur : Clément.

Une seule bourde vous marque, et tout est renversé.La mi-temps allait sonner, et le score était encore vierge, quand Nübel a littéralement offert l'ouverture du score à l'adversaire : pas attaqué, le gardien a dégagé... en plein sur Sarr, qui a planté contre son camp. Le début de la fin pour Monaco, qui s'est largement incliné à Trabzonspor lors de la quatrième journée de Ligue Europa et qui passe même en troisième position dans cette poule H (à trois unités du leader et à égalité de points avec son ennemi du jour, mais avec une différence de buts défavorable). La faute à la bévue du portier, donc, mais aussi à des locaux opportunistes et supérieurs ce jeudi soir.Pourtant, c'est bien l'ASM qui s'est montrée la plus dangereuse avant cette malheureuse boulette. Fofana a d'abord fait briller Çakır, puis Embolo et Ben Yedder ont gâché de belles situations. Finalement, les Turcs ont pris les devants et ont ensuite dégommé le pensionnaire de Ligue 1 en deuxième période : Hugo a signé le break de la tête sur corner juste après son entrée à la pause, Bardhi a envoyé un coup franc dans les filets à l'aide du poteau en le frappant au sol à l'heure de jeu, et leTrezeguet a enfoncé le clou en profitant d'une erreur de Vanderson...... Et d'une faute de main de Nübel, décidément pas dans son assiette.