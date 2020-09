C3 : Milan et Tottenham verront les barrages

Les autres résultats :

Avec Serge Aurier et Tanguy N'Dombélé titulaires, lessont allés glaner leur qualification en Macédoine du Nord avec la manière (3-1) sur la pelouse du Klubi Futbollistik Shkëndija. Tout commence d'entrée par un but d'Erik Lamela, bien servi par Heung-min Son (0-1, 5). Mais lesne font pas immédiatement le break, et se font rejoindre sur une réalisation de Valjmir Nafiu (1-1, 55). José Mourinho lance alors Giovani Lo Celso, Harry Kane et Lucas Moura. Logiquement, la différence ne tarde pas à arriver. Cinq minutes après l'entrée de ces trois bonhommes, Heung-min Son redonne le sourire aux Londoniens (1-2, 70), avant que le duo fatal du moment Kane-Son ne refasse des misères à dix minutes du terme (1-3, 79). Au prochain tour, Tottenham recevra le Maccabi Haïfa, tombeur du FK Rostov (2-1).Sans Ibra (testé positif au Covid-19), mais aussi Ante Rebić (suspendu), Rafael Leão (retour de quarantaine) ou Alessandro Romagnoli (blessure), le Milan se montre prudent face au FK Bodø/Glimt, leader du championnat norvégien et invaincu sur cette campagne 2020-2021. Et à raison, car ce sont les joueurs de Kjetil Knutsen qui vont créer la sensation. Car oui, au quart d'heure de jeu, c'est bien le Danois Kasper Junker qui ouvre le score pour les visiteurs (0-1, 15). Mais le bonheur des Norvégiens est court, car une minute plus tard, le show Hakan Çalhanoğlu peut commencer par une frappe plein axe sous la barre (1-1, 16). L'international turc, auteur du but de l'égalisation, est concerné sur le deuxième but du jeune Lorenzo Colombo grâce à une belle talonnade (2-1, 32) et surtout auteur d'un doublé en seconde période pour faire le break (3-1, 50). La magnifique réduction du score de Jens Petter Hauge d'une frappe en pleine lucarne (3-2, 55) relancera le suspense, en vain. Milan s'extirpe du piège norvégien, et se rapproche de son objectif de la phase de poules. Pour cela, il faudra se défaire de Rio Ave en barrages, tombeur de Beşiktaş en Turquie aux tirs au but (1-1, 2-4 tab).1-0 NK Celje2-0 FK Suduva0-0 (4-1 tab) Stade de Reims3-0 SønderjyskEFK Rostov 1-2Beşiktaş 1-1 (2-4, tab)3-1 B36 TórshavnDjurgårdens IF 0-1Floriana FC 0-0 (2-4, tab)5-0 NK Lokomotiva ZagrebNŠ Mura 1-52-1 FK PartizanRiga FC 0-11-0 AlanyasporFC Steaua Bucarest 0-23-0 Motherwell2-2 (4-2, tab) HŠK Zrinjski Mostar3-0 Piast GliwiceFC Sheriff Tiraspol 1-1 (3-5, tab)2-1 FK Budućnost Podgorica2-0 HNK Hajduk Split2-0 Lokomotiv Tbilisi6-1 Dinamo Tbilisi2-1 FK Vojvodina2-0 Desna Chernihiv3-2 Anorthosis FamagousteFC Saint-Gall 0-17-0 DAC Dunajská Streda2-0 FC Drita1-0 AberdeenWillem II 0-42-0 Kolos Kovalivka