C3 : L'OM, pour un nouveau kiff

Avec la Lazio, Francfort et Limassol tombés dans le groupe H de l'Europa League, l'Olympique de Marseille n'aura pas la tâche facile. Mais face à ces adversaires joueurs, les Phocéens ont de nouveau l'occasion de procurer du plaisir. Et de rêver d'une nouvelle épopée.

Groupe H

Pourquoi c’est un bon tirage ?

De quoi faut-il se méfier ?

Les retrouvailles

L'anecdote pour briller en société

Par Florian Cadu

Parce que ça va jouer, et parce que les supporters vont se régaler ! Oui, la Lazio est un redoutable concurrent, mais elle aime bien se porter largement vers l'avant et laisser des espaces derrière. Ce qui pourrait donner des scores assez gonflés et un spectacle divertissant. Idem pour l'Eintracht Francfort, 45 pions collés l'an dernier en Bundesliga et autant encaissés sous les ordres d'un Niko Kovač aujourd'hui à la tête du Bayern Munich. De son côté, l'Apollon Limassol s'est permis de sortir le FC Bâle lors des barrages (1-0, 2-3). Si les Chypriotes sont moins connus et semblent moins dangereux que les Italiens et les Allemands, l'Olympique de Marseille doit tout de même y faire gaffe. Car on ne sait jamais de quoi est capable un Apollon.Des chiffres et du passé. La Lazio, premier exemple, n'a perdu qu'une fois en quatre duels avec l'OM. Après deux succès fastoches en phase de poules de Ligue des Champions en 1999 (2-0) et 2000 (5-1), les Romains ont toutefois concédé le nul en Coupe Intertoto fin juillet 2005 (1-1) et se sont fait fesser quelques jours plus tard (3-0). L'Apollon Limassol ? Marseille ne l'a jamais rencontré, mais a croisé son voisin de l'AEL Limassol (seul club chypriote qu'il ait défié) en 2012, déjà en phase de poules d'Europa League. Et cela ne s'était pas hyper bien passé, puisque les Français s'étaient ramassés un méchant 3-0 devant moins de 4000 fans après avoir triomphé 5-1 deux mois plus tôt. Quant aux joueurs de Francfort, ils n'ont jamais été aperçus du côté de la Canebière. Mais les statistiques des oppositions avec lesallemandes ne parlent pas franchement en faveur des Olympiens.Il n'y a pas si longtemps, Rudi Garcia représentait un ennemi de taille pour la Lazio. Normal : le Français entraînait la Roma... Laquelle lui a beaucoup réussi : en cinq confrontations de Serie A, le technicien n'a jamais perdu face au rival (trois victoires, deux nuls). Autant dire que le coach ne doit pas s'attendre à un accueil bienveillant au Stade olympique. Une enceinte qui ne devrait pas être plus sympa avec Kevin Strootman , nouvelle recrue olympienne qui a porté le maillot de la Louve entre 2012 et 2018. Le Vélodrome, lui, se souvient très bien de Simone Inzaghi , le tacticien adverse. Ce dernier avait en effet très mal à Marseille un certain 14 mars 2000 , même si la rencontre avait lieu en Italie...Ce groupe H a de la gueule. Pourquoi ? Parce qu'il comporte un club vainqueur de la C1, un club vainqueur de la C2, un club vainqueur de la C3, et un club vainqueur d'aucune compétition européenne. Chose rare. Dans l'ordre : Marseille, Lazio, Francfort et Limassol. Comme le classement final de la poule ?