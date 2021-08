C3 : l'Olympiakos, le Rapid Vienne et l'Omonia Nicosie prennent une option

AB

Plus qu'un match avant de rentrer dans le vif du sujetCe jeudi soir se jouait la manche aller des barrages pour accéder à la phase de poules de la Ligue Europa édition 2021-2022. Un stade de la compétition que devrait voir l'Omonia Nicosie, l'Olympiakos et le Rapid Vienne. Les Chypriotes sont venus à bout d'un Royal Antwerp qui ne s'attendait peut-être pas à se faire autant malmener. Alors que les Belges avaient marqué les premiers, l'Omonia a renversé la vapeur en scorant trois fois en treize minutes, avec notamment un doublé dulocal Loḯzos Loḯzou.avait ensuite réduit la marque grâce à Koji Miyoshi, mais un penalty d'Iyayi Altiemwen a permis à l'Omonia de garder ses deux buts d'avance (4-2, score final).De son côté l'Olympiakos n'a fait qu'une bouchée du Slovan Bratislava. L'ancien Ajaccien Mady Camara, Pape Abou Cissé et Vasil Bozhikov contre-son-camp suite à un corner de Mathieu Valbuena, ont donné une avance assez conséquente au club du Pirée pour s'imaginer déjà au tour suivant.Le Rapid Vienne a étrillé sur le même score le Zorya Lougansk. Les Autrichiens ont d'abord réussi à trouver la faille avant la demi-heure de jeu (Taxiarchis Fountas, 29)mais ont du attendre le dernier quart d'heure de la partie avant d'avoir cette avance confortable de trois buts.Dans les autres rencontres de la soirée, Fenerbahçe et les Glasgow Rangers se sont imposés sur la plus petite des marges, respectivement contre l'HJK et le FC Alashkert. La victoire 3-1 des compatriotes du Rapid, Sturm Graz, a sûrement mis fin aux rêves du NS Mura. Les Slovènes espéraient enfin se qualifier pour une phase finale d’une compétition européenne. Enfin le Randers FC est la bonne surprise de cette soirée avec un match nul 1-1 contre Galatasaray.Le marathon est presque terminé.