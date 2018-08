C3 : Bordeaux, la route sera longue

Les Girondins doivent se préparer à voyager loin. Ils retrouveront le Zénith Saint-Pétersbourg, le FC Copenhague et le Slavia Prague. Des kilomètres en perspective.

Groupe C

En quoi est-ce un bon tirage ?

De quoi faut-il se méfier ?

Les retrouvailles

L’anecdote pour briller en société

Par Fabien Liébus

Zénith Saint-PétersbourgFC CopenhagueSlavia PragueAu regard du contexte girondin, parler de bon tirage reste délicat. Lancés dans une saison marathon débutée fin juillet, les Bordelais devront la jouer fine pour jongler avec un calendrier chargé et de très longs déplacements avec un effectif en plein doute. Hormis la première place du groupe qui semble promise à un Zénith Saint-Pétersbourg beaucoup plus solide que la saison dernière et qui n'a pas encore connu la défaite dans son championnat cette saison, la deuxième place reste accessible aux trois autres membres du groupe. Il faudra donc passer par de bonnes performances face au jeu rugueux des Tchèques et des Danois, emmenés par leur recrue basque Kenan Kodro, déjà auteur de cinq buts dans cette campagne européenne.Dans un groupe homogène, les Girondins devront surtout se méfier d'eux-mêmes. Avec un groupe bricolé, un nouvel entraîneur se faisant désirer et les 13 000 kilomètres de déplacement qui attendent le groupe, la condition physique des jeunes pousses bordelaises qui seront lancées dans le grand bain européen aura son rôle à jouer. Tout est donc entre les mains des préparateurs physiques. Et les orteils de François Kamano, aussi.À l'image de leur maillot, les Girondins, toujours dans un trip nostalgie, se réjouissent déjà de l'affrontement face à cette vieille conquête qu'est le Slavia Prague. En effet, lors de la saison 1995-1996, Bordeaux éliminait le Slavia en demi-finales de Coupe UEFA. Les Marine et Blanc s'étaient imposés 1-0 à Prague (but de Didier Tholot ) avant de remettre ça à Bordeaux grâce à un pion de Christophe Dugarry . Vingt-deux ans plus tard, Bordeaux se mesurera à une équipe qui ne peut plus compter sur les services de Karel Poborský et Vladimír Šmicer.Le Zénith Saint-Pertersbourg a déjà vécu de fortes émotions cette saison pour se qualifier pour cette phase de groupes. Défaits 4-0 sur le terrain du Dinamo Minsk lors du second tour préliminaire, les Russes sont parvenus à renverser la situation et à renvoyer les Biélorusses à la maison. Le score final ? 8-1 après prolongation. Avec un triplé d' Artem Dzyuba , forcément.