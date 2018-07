C1 : où est le sexy dans les matchs du mardi ?

CFR Cluj - Malmö FF

L’Europe s’est habituée à voir le visage du FC Astana ces dernières années après leur nul contre le Benfica Lisbonne et l’Atlético en phase de poules de C1 en 2015. Tout le contraire du FC Midtjylland qui, comme son nom l’indique, est basé à Herning. Mais, plus que pour son nom absolu au scrabble, le champion danois en titre est surtout attachant pour son côté multiculturel avec pas moins de quatorze nationalités représentées (dix-huit si l’on compte les joueurs sous contrat partis en prêt cette saison). En face, Astana ne fait pas le poids - onze nationalités différentes -, et ce même si Richard Almeida de Oliveira, né au Brésil et international azéri, est un pur produit de la mondialisation. Et pour ceux qui soutiennent le mouvement "Le Danemark aux Danois", ce match reste l’occasion de prendre des nouvelles de Kian Hansen et Jakob Poulsen , passés respectivement et brièvement par le FC Nantes et l’AS Monaco.La télé française n'a pas prévu de diffuser cette bouillante affiche entre le PAOK Salonique et le FC Bâle et ce n'est pas très grave car si de beaux buts sont inscrits, on pourra toujours les revoir sur les réseaux. Pululu. C'est le nom de l'attaquant franco-angolais du FC Bâle qui pourrait bien éclore cette saison. Alors oui, jusqu'ici, le natif de Luanda, qui a fait ses premiers pas à l'AS Coteaux Mulhouse, a très peu joué dans l'équipe A du vice champion du Suisse. La saison passée, il n'a cumulé que 31 minutes en Super League. Mais que Pululu se rassure : Bâle a largement prouvé par le passé qu'il était capable de faire confiance en ses jeunes. Il suffit de se rappeler de la saison dernière, qui a permis au magnifique Dimitri Oberlin (20 ans) d'éclore au point de flamber en Ligue des Champions (4 buts en 8 matchs) et de découvrir la sélection suisse en mars, ce qui ne lui a toutefois pas permis d'aller au Mondial. Pululu est un inconnu du grand public ? Oui, mais ses 4 buts en 7 matchs de Youth League l'an passé (dont deux pions contre Manchester United) laissent deviner une explosion imminente. Ce soir à Thessalonique, chez le PAOK de Dorian Lévêque et Thibault Moulin , Bâle pourrait aussi faire la différence grâce à sa recrue venue de Sochaux, Aldo Kalulu. L'ancien Lyonnais sort d'une superbe saison en Franche-Comté. Et on a un tous un rêve : voir la doublette Kalulu-Pululu affoler les réseaux.Le champion de Macédoine, le KF Shkëndija, a beau avoir terrassé l'ogre du Vardar Skopje, le club de Tetevo ne fait pas le malin à l'heure de recevoir le champion de Moldavie. Et pour cause, le Sheriff est un habitué des joutes européennes, manquant les seizièmes d'Europa League qu'à une différence de but défavorable par rapport au FC Copenhague. Une défaillance offensive que cherchera à compenser l'inénarrable Ziguy Badibanga , déjà auteur de deux buts au premier tour. Alors qu'il arrosait Romelu Lukaku de passes décisives lors de leurs années communes à Anderlecht, le Belgo-Congolais est aujourd'hui l'atout numéro un des Moldaves et c'est à l'international luxembourgeois Gelson Rodrigues de lui fournir ses cartouches. Pan !Ah, le Legia... Paweł Janas, Jerzy Podbrożny, Maciej Szczęsny, ces types qui étaient allés s'offrir un quart de finale de Ligue des champions, en 1996. Non, oubliez tout ça. Aujourd'hui, à Varsovie, on trouve autre chose : un mutant (Michał Pazdan), des anciens de Ligue 1 ( William Rémy , Cafú, Chris Philipps) et un mec qu'on aurait aimé un jour voir là-haut, tout en haut, avec les étoiles ( Eduardo da Silva , l'ancien d'Arsenal). Enfoiré de Martin Taylor. Ah, il y a aussi un coach au nom de pâtisserie -Dean Klafurić- qui s'est offert un doublé coupe-championnat en débarquant en avril dernier et qui s'apprête donc à défier, mardi soir, le Spartak Trnava. Qui ? Le champion de Slovaquie sortant, qui a remporté au printemps son premier titre national (il possède quand même cinq médailles de champion de Tchécoslovaquie dans son armoire) et dont le nom parle seulement aux puristes, le Spartak ayant touché les demi-finales de la C1 en 1969 (battu par l'Ajax de Rinus Michels ). Au tour précédent, les gars de Trnava ont fait sauter le champion de Bosnie, le HŠK Zrinjski. Petit conseil : jetez un oeil à ce diable de Marvin Egho, attaquant au physique de Billel Omrani et au prénom nuptial.Besoin d'une ampoule ? En voilà une belle : Fouad Bachirou , 28 ans, né à Valence, biberonné à l'USA Clichy et formé au PSG. En un mot : un monstre, qui a complètement éclaté à la face de la planète lors de son passage brillant à Östersund. Aujourd'hui, l'ancien coéquipier de Tripy Makonda fait la circulation entre Anders Christiansen et Oscar Lewicki à Malmö, et sera donc mardi soir, dans l'enceinte du docteur Constantin Rădulescu. Ou plutôt, Costel Rădulescu, mort en 1981 après avoir été soldat lors de la Première guerre mondiale, gardien de but, arbitre international, sélectionneur de la Roumanie (1923, 1928-1934, 1935-1938) et quinzième des JO de Garmisch-Partenkirchen, en 1936, dans la catégorie «» . Soit, la définition d'une vie bien remplie. Cette rencontre sent l'histoire à plein nez et vous offre même un cadeau : oui, Billel Omrani, le vrai, quinze buts claqués depuis son arrivée à Cluj en septembre 2016 !L’Étoile Rouge est un drôle d'astre. Dans son orbite, gravitent d'habituels produits locaux comme Nenad Krstičić, qui, comme son nom l'indique, est né à Belgrade et a scellé la qualification de son équipe lors du précédent tour préliminaire de C1, d'une madjer qui a crucifié les sympathiques lettons du Spartaks Jurmala. Mais le club serbe a aussi quelques arguments plus exotiques à faire valoir. Le Franco-comorien El Fardou Ben Nabouhane par exemple, passé par le Havre et Vannes et qui s'épanouit désormais en Serbie. Un profil de grand voyageur, à l'image de celui de Rigino Cicilia, le héros du moment du coté de Suduva, club de la ville de Marijampolė. Né au Curaçao, l'attaquant a trainé son quasi double mètre aux Pays-Bas et en Angleterre, avant de débarquer en Lituanie la saison dernière. Il vient de mettre presque à lui seul l'APOEL Nicosie à poil lors du premier tour préliminaire de C1, en plantant un triplé au match aller. Les défenseurs de l’Étoile Rouge savent déjà quel zozo ils devront surveiller en priorité ce mardi.Le terme « Hapoël » renvoie à la dimension ouvrière du club de Beer-Sheva, tandis que la mention « Dinamo » accolée au club de Zagreb fait référence à une machine transformant l’énergie mécanique en énergie électrique, mais surtout à société multisports créée en 1923 par le futur KGB. Autrement dit, pendant l’ère communiste tous les clubs appelés Dynamo étaient liés au KGB. Ce qui n’enlève rien au charme de cette rencontre où les joueurs vont sans doute rouler des mécaniques pour réaliser une prestation stakhanoviste. Et si cela ne vous suffit pas, dites-vous que, quelque part, vous allez assister à un match de C1 entre le Stade Rennais, représenté par Théophile Catherine, et l’AS Nancy Lorraine, dont provient Julien Cétout . Et ça, ça cause.