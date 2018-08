C1 : Lyon, place au Pepito

Manchester City, Donetsk et Hoffenheim : voilà le menu de l'OL pour son retour en Ligue des champions. Un repas qui devrait être suffisamment équilibré pour s'ouvrir l'appétit.

En quoi c’est un bon tirage ?

De quoi faut-il se méfier ?

Les retrouvailles

Le chiffre pour briller en société

Un gros bras du championnat anglais pour se frotter au gratin, l’éternel outsider qu’on a envie d’avoir avant le tirage, mais qu’on regrette souvent après s’être coltiné un déplacement au milieu du mois de novembre en Ukraine et un novice à ce niveau de la compétition. Avec Manchester City , le Chakhtar Donetsk et Hoffenheim Lyon a hérité du tirage moyen. «, a réagi Jean-Michel Aulas au micro de RMC Sport.» Comprendre : Lyon a la place pour s’illustrer dans ce groupe ouvert. Mais bon, le tableau n’est pas foncièrement différent des campagnes 2015-2016 et 2016-2017, où Lyon s’était fait refouler des phases finales.Dans ce genre de situation, où la première place du groupe est promise sauf accident au champion d’ Angleterre , l’objectif est de se détacher des outsiders. Le Chakhtar a perdu ses Brésiliens Fred et Bernard , ainsi que son Argentin Facundo Ferreyra , mais devrait sortir une ou deux révélations sud-américaines, comme à son habitude. Mais l’avenir européen de Lyon devrait aussi résider dans sa capacité à se défaire de Hoffenheim . Le quatrième de la Bundesliga va découvrir la Ligue des champions. Mais la jeunesse n’a jamais servi d’excuse pour le club du Bade-Wurtemberg. Avec Julian Nagelsmann et ses 31 ans sur le banc, le TSG 1899 a damné le pion à Leipzig et au Bayer Leverkusen , réalisant l’exploit d’être le seul club du championnat à être invaincu contre le Bayern Munich la saison dernière (1-1 à l’aller, victoire 1-0 au retour). Un petit qui peut rapidement prendre des allures de poil à gratter : pas de gros noms dans l’effectif, mais un mélange de promesses et de revanchards. Et attention : Ishak Belfodil retrouvera son club formateur !Si la rencontre attendue est celle entre Pep Génésio et Pep Guardiola, les retrouvailles les plus émouvantes devraient se faire entre Jean-Michel Aulas et Benjamin Mendy . Deux hommes qui s'adorent, après s'être brouillés très fort. Lorsque l’OM s’est hissé en finale de Ligue Europa, dans l’outil formidable du président lyonnais, c’est l’ancien Marseillais qui reprenait le tube du printemps. Au «» posté sur les réseaux sociaux, Aulas regrettait qu' «» soit venu «» . Mais heureusement qu'une deuxième étoile est venue adoucir les moeurs puisque la présence du Lyonnais dans la délégation de la FFF a permis de remettre tout ça à plat. «, assurait JMA à» .C'est le pourcentage de victoires de Lyon face à des clubs anglais, le plus faible ratio des clubs engagés dans la compétition. Le seul succès sur huit tentatives : celui obtenu à Anfield en 2009, sur un coup de tête de Gonalons et un dernier pion de Delgado. Un sacré bail. Mais une lueur d'espoir apparaît dans le ciel rhodanien : 40% des vainqueurs de la C1 sont issus du groupe F. Plus qu'à améliorer la première star pour espérer confirmer la seconde.