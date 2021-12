C1 : le tirage au sort des huitièmes annulé, nouveau tirage à 15h

51

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atlético de Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV — Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Ligue des champions Round of 16. — UEFA (@UEFA) December 13, 2021

Boules neuves !Finalement, le Paris Saint-Germain n'affrontera pas Manchester United en février prochain et Leo Messi ne retrouvera pas Cristiano Ronaldo. Et enfin, le LOSC ne s'embourbera pas chez le champion d’Europe en titre . Du moins, ça n'est vraiment pas sûr. Pourquoi ? Car le tirage aurait été truqué. Ou plutôt bousculé par une belle bourde de l’UEFA. À la vue des images du tirage, la boule de Manchester United n’a pas été incluse dans le tirage pour l’Atlético de Madrid, à tort. De quoi tout chambouler et obliger l’instance européenne à repartir de zéro...Oui, c'est ce qui a été confirmé par l'UEFA. Il y aurait eu trois erreurs. La première est donc que la boule de Manchester United n’était pas incluse dans le tirage pour connaître l’adversaire de l'Atlético. La seconde, qu’elle n’a pas non plus été retirée au moment de désigner l'adversaire de Villarreal alors que l’écurie anglaise et le vainqueur de la C3 étaient issue du même groupe. Et enfin, Liverpool avait une chance d’affronter lescar la boule desétait incluse dans leur tirage. Pourtant, les deux clubs sont issus du même groupe. Bref, tant d’incidents qui ont poussé l’UEFA à refaire le tirage, déclaré comme nul.Espérons que les Dogues ne choperont pas l'ogre anglais une nouvelle fois. Réponse à 15 heures.