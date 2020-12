Paris dérouille Başakşehir et termine premier du groupe H

Dans un match à sens unique commencé mardi et terminé ce mercredi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a balayé l'Istanbul Başakşehir (5-1) et termine donc premier du groupe H devant le RB Leipzig. Étincelant, Neymar s'est offert un triplé.

Paris frappe fort d'entrée

Paris termine en tête du groupe H

PSG (5-3-2) : Navas - Marquinhos (Kehrer, 67e), Danilo, Kimpembe (Diallo, 79e) - Florenzi (Pembélé, 79e), Verratti (Gueye, 79e), Paredes, Rafinha (Di María, 45e) Bakker - Mbappé, Neymar. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Istanbul BB (4-2-3-1) : Gunok - Rafael (Giuliano, 67e), Ponck, Topal, Kaldırım - Tekdemi, Turuc - Kahveci, Ozcan, Gulbrandsen (Kaplan, 79e) - Crivelli (Ba, 67e). Entraîneur : Okan Buruk.

En débarquant sur la pelouse du Parc ce mercredi pour l’échauffement, la soirée de la veille était encore dans toutes les têtes. Comment aurait-il pu en être autrement ? Banderoles, tee-shirts contre le racisme, genoux à terre pour les vingt-deux acteurs et le quatuor arbitral de substitution avant le coup d’envoi : non, il était impossible pour le PSG et Başakşehir de faire comme si rien ne s’était passé mardi soir. Important, car si sportivement l'Histoire ne retiendra pas grand-chose de la large victoire parisienne, son scénario réparti sur deux jours et l'unité affichée par les joueurs, elle, feront date.Si le PSG et Başakşehir se sont affichés ensemble lors du début de soirée, sur le terrain en revanche, le suspense et les accolades n’auront duré que quelques minutes. Le chrono figé à 13'30 redémarre et l'enjeu de la première place du groupe pour Paris refait surface. Fredrik Gulbrandsen profite d’une défense parisienne pas encore (re)rentrée dans son match et oblige Keylor Navas à la parade, puis ne profite pas d’une mauvaise remise en retrait de Danilo Pereira pour punir Paris. Marquinhos hurle un grand coup et voilà le PSG reparti comme la veille : conquérant, techniquement au-dessus de la mêlée et qui va cette fois sortir l’artillerie lourde. Neymar est dans un grand soir et, suite à un délicieux petit pont posé sur Carlos Ponck, le Brésilien nettoie la lucarne gauche de Mert GünokBaşakşehir tente de sortir la tête de l’eau pour égaliser mais se découvre par la même occasion. La sentence est terrible : suite à un corner stambouliote, Berkay Özcan se loupe totalement au niveau du rond central. Rafinha sert alors Mbappé en profondeur qui offre le soin à Neymar de s’offrir un doublé. Sur l’engagement, Paris n’est pas encore rassasié et suite à un déboulé de Neymar, stoppé illicitement par Günok, Mitchel Bakker pense ouvrir son compteur avec Paris. Coup dur pour le Néerlandais qui est finalement signalé hors-jeu par le VAR, mais énorme coup dur pour Başakşehir, qui voit Danny Makkelie faire suite à la faute sur Neymar juste avant et siffler un penalty. Kylian Mbappé se charge de transformer l’essaiet met fin à près d’un an de disette en C1.Dès l’entame de la seconde période, l’équipe de Thomas Tuchel continue d’attaquer et si Mitchel Bakker trouve le poteau, Neymar va s’offrir le coup du chapeau. Nouveau relais, avec l’entrant Angel Di María cette fois, suivi d’une chiche qui termine au fond. Dans une position proche de celle d’un deuxième numéro dix en phase offensive, Marco Verratti brille de mille feux. L’Italien n’est pas loin d’envoyer Di Maria profiter lui aussi de la soirée. Mais Istanbul persiste à tenter sa chance crânement, et l’honneur sportif est sauf lorsque Mehmet Topal détourne du dos une volée de Kahveci dans le but de Navas. Réponse immédiate du PSG : Neymar lance Di Maria qui fixe et sert Mbappé qui termine en douceur. L’écart entre les deux équipes est abyssal et le compteur s'arrête : Paris sort de ce duel en large vainqueur et en tête du groupe H, avec surtout le sentiment d'avoir bien fait à la fois sûr et en dehors du terrain. Et cela, ça n'a pas de prix.