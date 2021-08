C1 : l’Olympiakos et l’Étoile rouge éliminés

1

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une première victime de la suppression des buts à l’extérieur.Le but de Yann M’Vila n’aura pas suffi. Tenu en échec 2-2 par le champion bulgare Ludogorets Razgrad, l’Olympiakos a joué et perdu sa qualification en barrages de Ligue des champions aux tirs au but. Premier tireur local, Mathieu Valbuena a envoyé une saucisse en tribunes, avant que Ahmed Hassan ne trouve le gardien sur sa tentative. Le tir au but réussi de Kenny Lala n’y a rien changé : les Grecs sont reversés en Ligue Europa où ils joueront leur ticket pour les groupes face au Slovan Bratislava.Gros coup dur aussi pour les champions serbes. Invaincue en championnat la saison passée, l’Étoile rouge de Belgrade a encaissé un seul but du Sheriff Tirraspol, ce mardi soir. Suffisant pour rentrer à la maison la queue entre les jambes. Au prochain tour, les Moldaves affronteront un autre club slave, le Dinamo Zagreb.Le match qui intéressait davantage Monaco, c’était celui entre le Shakhtar Donetsk et Genk. Comme au match aller, les premiers ont gagné 2-1, avec unqui donne envie de flâner en hiver dans des tribunes ukrainiennes. Les autres favoris, Benfica (2-0 contre le Spartak Moscou), le PSV Eindhoven (4-0 à Midtjylland) ont tenu leur rang, à l’exception du Slavia Prague, dont la victoire 1-0 sur Ferencvaros n’a pas suffi pour effacer la défaite plus large de l’aller. Enfin, Malmö sort les Glasgow Rangers (2-1) et les Youngs Boys écartent Cluj (3-1) avec un doublé de Jordan Siebatcheu.