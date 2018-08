C1 : L'Ajax cartonne Liège, le Celtic et le Fener passent à la trappe

Il y a eu de la casse ce soir lors du troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Quelques jours après les matchs allers, les équipes encore en lice jouaient leur dernière chance de se qualifier pour les barrages, dernière marche avant les phases de groupes. Ça passe pour le Dynamo Kiev , le BATE Borisov , le PAOK Salonique , l' AEK Athènes et quelques autres. Sans surprise, le RB Salzburg n'a eu aucun souci à se défaire du KF Shkëndija, et l' Ajax a démoli le Standard de Liège pour accrocher son barrage contre le Benfica Lisbonne. Quant à Trnava et Belgrade, ils ont acheté un ticket pour la prolongation. Rendez-vous les 21 et 22 août pour les matchs allers, et les 28 et 29 août pour les matchs retours.