C1 féminine : les Bordelaises éliminées aux tirs au but face à Wolfsburg

Tirs au buts réussis : Oberdorf, Payor & Doorsoun-Khajeh pour les Louves

Tirs au buts manqués : Périsset, Bilbault & Folkertsma pour les Girondines

Girondines de Bordeaux (4-2-3-1) : Moorhouse (Chavas, 46e) - Lardez (Cardia, 62e), Gilles, Berkely, Perisset - Bilbault, Folkertsma - Palis (Garbino, 33e), Jaurena, Lavogez (Gomes, 46e)(Dufour, 112e) - Snoeijs (Gudmundsdottir, 74e). Entraîneur : Patrice Lair.



VfL Wolfsburg (5-3-2) : Schult - Doorsoun-Khajeh, Hendrich, Oberdorf, Janssen, Wedemeyer - Roord (van de Sanden, 74e), Lattwein, Huth - Pajor, Wolter (Blomqvist, 80e). Entraîneur : Tommy Stroot.

Les Bordelaises à deux doigts de réaliser un immense exploit. Battues au match aller en Allemagne (3-2), les Girondines ont su renverser la vapeur à Libourne (3-2) après 120 minutes d'efforts intenses, mais sont tombées sur plus fortes qu'elles lors de la terrible épreuve des tirs au but (0-3). Mises sous pression d'entrée de match, les coéquipières de Vanessa Gilles ont su faire le dos rond et se sont procurées les meilleures opportunités en contre. Mais tous les efforts girondins ont été coupés après 25 minutes de jeu sur une grossière erreur de relance d'Anna Moorhouse, la portière girondine, qui a profité à Ewa Payor. Malgré ce coup du sort, les filles de Patrice Lair ont fait preuve d'une énorme force de caractère pour revenir dans la foulée. Après un bon travail côté gauche de laMaëlle Garbino, Katja Snoeijs s'est jetée pour égaliserConscient que l'exploit était possible, le coach bordelais a tenté le tout pour le tout : une nouvelle gardienne, une attaquante supplémentaire et un effet immédiat. Sur une passe appuyée de Gilles, Sisca Folkertsma a délicieusement talonné vers Mélissa Gomes, auteure d'une demi-volée limpide sur l'une de ses premières tentatives. Malgré l'avantage au score, les Bordelaises devaient marquer un but de plus pour entrevoir la phase de groupes de la Ligue des champions, la règle du but à l'extérieur étant passée à la trappe.Les 30 minutes de rab ont de nouveau été synonyme de souffrance pour Bordeaux, qui a finalement craqué après l'égalisation d'Ewa Payor, plus vive que la défense, en manque d'essence dans le moteur. Pourtant les Girondines se sont accrochées et ont arraché la séance de tirs au but à la dernière seconde sur une merveille de frappe de Mickaella Cardia, venue nettoyer la lunette d'Almuth Schult. Après 210 minutes intenses, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Et l'expérience des Louves a pris le dessus sur le courage des Bordelaises, qui n'ont pas réussi à inscrire le moindre pion à Almuth Schult, auteure de deux arrêts lors de la séance. Charlotte Bilbault et ses copines quittent donc la C1 avant même la phase de groupes, mais ressortent grandies de leur première expérience sur la scène européenne.Elles savent désormais quoi faire pour y retourner.