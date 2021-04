Les Parisiennes sortent l'OL et filent en demie de la Ligue des champions

Les septuples championnes d'Europe prennent la porte.

Lyon (4-2-3-1) : Bouhaddi - Carpenter, Buchanan, Renard, Karchaoui (Bacha, 83e) - Damaris (Kumagai, 83e), Maroszan - Cascarino, Macario (Malard, 75e), Majri (Henry, 66e) - Parris (Le Sommer, 66e). Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.



Paris SG (4-3-3) : Endler - Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni - Geyoro, Formiga (Bachmann, 71e), Däbritz - Diani (Cook, 87e), Katoto, Baltimore (Huitema, 82e). Entraîneur : Olivier Echouafni.

En ballotage défavorable après sa défaite à l'aller au Parc des Princes (0-1), le PSG a su renverser l'OL au Groupama Stadium pour arracher au forceps son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions (1-2). Dans l'obligation de marquer, les filles d'Olivier Echouafni ont démarré la rencontre de la plus mauvaises des manières face à des Lyonnaises privées, pour la plupart, de matchs depuis 15 jours en raison du cluster qui a frappé les septuples championnes d'Europe. Très entreprenante dès le coup d'envoi, Delphine Cascarino a une nouvelle fois fait parler ses jambes de feu, avant que Catarina Macario, titulaire surprise dans le 4-2-3-1 lyonnais, ne pousse le ballon au fond des filetsPiqués au vif par cette entame catastrophique, les coéquipières d'Irène Paredes ont repris du poil de la bête pour étouffer des Lyonnaises bien plus en difficulté, physiquement et techniquement. Sur l'un des nombreux ballons en profondeur dégagé par Kadeisha Buchanan, Grace Geyoro s'est montré plus tueuse que l'arrière-garde des septuples championnes d'Europe en envoyant une sacoche sous la barre de Sarah Bouhaddi. Une juste récompense pour des Parisiennes, qui avaient touché le poteau par Sara Däbritz en début de partie. Toujours aussi mordantes après la pause, les leaders du championnat ont réussi à faire plier la défense lyonnaise en provocant Wendie Renard à marquer contre son camp. Le fameux but à l'extérieur décisif pour la qualification en demi-finales de la C1 et une première élimination lyonnaise en phase finale depuis 2015... Et c'était déjà face au PSG.Deux qualifications en demi-finales de C1 en cinq jours en sortant le tenant du titre, et deux rêves de doublé pour le peuple parisien.