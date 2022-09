C1 féminine : le PSG affrontera Häcken en barrages

Round 2 draw The most exciting tie is ______ #UWCL | #UWCLdraw pic.twitter.com/WP52G7kWJ0 — UEFA Women’s Ligue des champions (@UWCL) September 1, 2022

ALB

Il faut d’abord se qualifier en poule avant de penser à se faire éliminer par les Lyonnaises Deuxièmes de D1 Arkema derrière l’OL la saison dernière, les Parisiennes doivent passer par un tour de barrage pour rejoindre la Ligue des champions. Lors du tirage effectué ce jeudi, les joueuses de Gérard Prêcheur ont hérité du BK Häcken, vice-champion de suède. La saison dernière, elles avaient affronté l’OL en phase de poules et n’avaient pas pu faire éviter deux larges défaites (0-3, 4-0). Le match aller se déroulera à domicile le 20 ou 21 septembre prochain avant de jouer le match retour une semaine plus tard en Suède.Parmi les autres affiches à suivre, la Juventus de Pauline Peyraud-Magnin se déplacera au Danemark pour y affronter le HB Køge. Arsenal – Ajax et Real Sociedad – Bayern Munich ou encore Rosenborg - Real Madrid vaudront également le détour.Déjà plus sexy que la phase de poules de C4.