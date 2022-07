C1 : Ça passe pour Ferencváros et Bodø/Glimt, ça casse pour le CFR Cluj

L'ensemble des résultats du premier tour :

AL

Plaisirs coupables estivaux.Ce mercredi, le premier tour de qualification pour la prochaine Ligue des champions a pris fin. Ferencváros a notamment atomisé les Kazakhs du Tobol à base d'appui-remises, tandis que Bodø/Glimt a tremblé jusqu'au bout à Klaksvík face au KÍ, champion des Féroé en titre. Mais la sensation de la soirée est tombée au bout de la nuit roumaine, puisque le CFR Cluj a offert la qualification au Pyunik Erevan, après une séance de tirs au but bazardée. Trop confiants, les hommes de Dan Petrescu ont subi deux égalisations gaguesques (89et 118) et tenteront leur chance en Ligue Europa Conférence.Mardi, Malmö a eu chaud sur la pelouse du Víkingur Reykjavík, tout proche d'accrocher la prolongation au terme d'une partie de billard dantesque, en miroir du match aller. Dudelange a tranquillement écarté le KF Tirana et provoqué l'ire des supporters locaux, proches de l'envahissement de terrain. Malgré une revue d'effectif XXL (un seul titulaire de la saison passée toujours en poste), le Sheriff Tiraspol a lui franchi l'obstacle Zrinjski Mostar loin de sa maison et sur la plus petite des marges. Enfin, le Lech Poznań est reparti de Bakou avec une fessée mémorable, administrée par un Qarabağ revenu de vacances avec la ferme intention de déboîter des phalanges en C1.RFS Riga 2-2 (tab)(aller 0-1)Lincoln Red Imps 2-0(aller 0-3)5-1 Lech Poznań (aller 0-1)1-0 (ap) FC Ballkani (aller 1-1)1-0 Zrinjski Mostar (aller 0-0)Hibernians Paola 0-0(aller 0-3)KF Tirana 1-2(aller 0-1)Sutjeska 0-1(aller 0-2)Víkingur Reykjavík 3-3(aller 2-3)Dinamo Batumi 1-2 (ap)(aller 0-0)KÍ Klaksvík 3-1(aller 0-3)Shakhtyor Soligorsk 0-2(aller 0-0)5-1 Tobol (aller 0-0)CFR Cluj 2-3 (tab)(aller 0-0)2-0 (ap) The New Saints (aller 0-1)