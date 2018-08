C1 : Benfica et Salzbourg patinent, le PSV prend une option

1

Plus le temps passe, plus le choix des candidats à la prochaine C1 s'affine.Pour cette édition 2018-2019, encore six billets sont à distribuer sur les trente-deux à disposition. Et ce soir, la bataille était féroce lors des premières confrontations de ce barrage aller. En Biélorussie d'abord, où le BATE Borisov est parvenu à ouvrir le score grâce à son buteur finlandais Juasse Tuominen, bien servi par Aleksandar Filipovic (1-0, 9). En guise de berger pour répondre à la bergère, le jeune Uruguayen Gastón Pereiro égalise sur penalty à la suite d'une main dans la surface de Nemanja Milunović (1-1, 35). La soirée se terminera à l'avantage des Bataves, puisque Hirving Lozano (1-2, 62) et Donyell Malen (2-3, 89) auront eu raison de l'égalisation d'Alexander Hleb (88).À Lisbonne, Benfica s'est montré plus malin pour ouvrir la marque : un penalty obtenu juste avant la mi-temps et transformé par Pizzi, histoire d'être assuré de mener à la pause (1-0, 45). Un effort vain malgré tout, puisque l'Égyptien Amr Warda parvient à égaliser (1-1, 76). Un match nul qui promet l'enfer aux Lisboètes pour la manche retour en Grèce.Enfin, rien d'inscrit en première période dans la rencontre entre l'Étoile rouge de Belgrade et le Red Bull Salzbourg, et ce, malgré une occasion en or manquée par Reinhold Yabo. Dans la capitale serbe, les locaux vont tenir le coup et ne pas encaisser de but à domicile (0-0). À noter que Nemanja Radonjić, pisté par l'OM ces dernières semaines, était titulaire ce soir.