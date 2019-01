C'était OMTV

« Tout feu, tout foot » : sur ce slogan imparable naissait OMTV, le 16 janvier 1999. Rencontre des forces d'une époque, l'histoire des débuts de la première chaîne de club en France raconte l'OM, le football français et l'entrée dans un nouveau siècle.

FIP, Pietragalla et JPP

Club Europe TV

Esprit de famille, esprit Canal

« Le foot rend fou. La télé rend fou. Marseille rend fou. »

Jacques Weber et l'industrie du foot

Par Eric Carpentier

Comment résister ? «» , promet la réclame. «» , rassure une autre. Forcément, avec de tels arguments, ils sont nombreux à avoir investi 420 francs dans un abonnement annuel. Et ce samedi 16 janvier 1999, ils voient enfin leur curiosité récompensée : OMTV vient d'émettre le tout premier signal de son histoire. Un plateau à Marseille , un duplex à Rennes , stade de la route de Lorient . Dans deux heures, Titi Camara répondra à Dominique Arribagé pour laisser l'OM trois points devant Bordeaux , en tête de la Division 1.Mais l'événement du jour se joue bien derrière les caméras : ce jour-là, l' Olympique de Marseille lance la première chaîne de club de France , quatre mois après Manchester United TV, pionnière mondiale. Une nouveauté accessible uniquement via Canalsatellite, le réseau du propriétaire du PSG , qui attirera jusqu'à plus d'un million de téléspectateurs. Mais aussi une aventure au parfum de belle époque pour la télévision, et l'histoire d'une adolescence mouvementée pour l'ensemble du football français. Magnéto, promis sans Serge Khalfon.» Pour Michel Hamousin, le 16 janvier 1999, «» : alors directeur d'OMTV, il planche depuis plusieurs mois sur le projet. Et débarque en grande pompe... «» À Rennes , il n'y a qu'un journaliste reporter d'images, l'inamovible Patrick Bossy, accompagné de Marcel Dib en consultant.Dans les studios de Saint-Barnabé, autour du présentateur Christophe Champy, la sélection est plus étoffée : le maire Gaudin, le parrain Papin, la danseuse Pietragalla ou la compagne Eva Bravo garnissent un plateau scruté par Jean- Michel Roussier (président délégué du club, à l'origine d'OMTV), Alain Roseghini (rédacteur en chef de la chaîne pendant les six premiers mois), Michel Hamousin et les techniciens. Sans oublier Nathalie Boisgallais, ex-FIPette et éphémère voix de velours d'OMTV entre deux génériques signés Kheops. Une heure de programme, pas plus. Mais un casting local à la hauteur de «» , dixit Hamousin. Le directeur est venu tout droit de Canal+, la maison-mère. Il s'empressera de quitter le milieu du foot après son escapade marseillaise.Mais d'abord, l'aventure. Celle d'OMTV recoupe toute une page plus ou moins glorieuse du football français. Depuis son fol été, le pays est amoureux de ses champions black-blanc-beur. À Marseille , l'ère Dreyfus a débuté deux ans plus tôt et, en 1999, l'OM célèbre son centenaire avec trois champions du monde dans ses rangs. Les confessions de Dugarry, le vin de Blanc et la fragilité de Pirès dansachèvent de convaincre les décideurs : il faut donner de la matière aux supporters, et il n'y a qu'à Marseille que l'expérience peut être tentée.Une histoire de passion ? Un peu. Une stratégie financière, surtout, sur fond de guerre du foot entre TPS et Canal+. «(fondateur et PDG de Canal de 1994 à 2002, N.D.L.R.)» , détaille Jean- Michel Roussier, aujourd'hui président de l' AS Nancy-Lorraine : «» En filigrane se dessine le Club Europe initié par Jean-Claude Darmon, incontournable affairiste du football français de l'époque. Soit un groupement de six clubs ( PSG , OM, Lyon Bordeaux et Lens ) signant un contrat de priorité de diffusion avec Canal pour le jour où les clubs récupéreraient la gestion individuelle de leurs droits audiovisuels. Cela n'arrivera jamais, mais, entre 1999 et 2003, 160 millions d'euros sont versés par la chaîne cryptée au Club Europe en échange de droits virtuels. De quoi arroser le lancement d'OMTV, chapeautée par Canal.Arrivée Bernardi à OMTV, Rebecca en ressortira Berard près de 20 ans plus tard, du nom de son ingénieur du son de mari, rencontré dans l'équipe. À l'époque, elle est une jeune fille de 22 ans trimbalant une expérience proche du néant. «(défaite 4-1)» Le cameraman en question est Patrick Bossy, toujours aux manettes du 12e hoOMe aujourd'hui : «(Rires.) »Rebecca, qui a quitté OMTV en mars 2018, avoue qu'encore aujourd'hui, elle ne reconnaîtrait pas un joueur de l'OM d'un livreur Chronopost. Mais ce n'est pas le plus important : «» Une tribu aux influences multiples, caractéristiques de l'OMTV d'alors : quelques professionnels venus de Paris, des jeunes parés pour l'aventure, des passionnés du club. Et des journalistes ?La question se pose forcément quant à la ligne éditoriale d'une chaîne officielle. Mais sur ce point, les réponses divergent. Pour Jean- Michel Roussier, la chose est entendue : il est président du directoire du club et président de la chaîne, «(publication officielle du Parti communiste à l'époque soviétique, N.D.L.R.) » Christophe Champy, qui a ouvert la chaîne le 16 janvier 1999 après qu'un «» – Eric Roy – l'a prévenu d'un projet en cours de montage, a une autre vision de la ligne éditoriale : «, L'Équipe, La Provence, La Marseillaise et caetera,Celui qui était passé par Radio France et son réseau de locales est rejoint par son directeur d'alors, Michel Hamousin : «» Guillaume Blardone, autre présentateur historique de la chaîne, arrivé à l'été 1999. Soit le moment où Jean- Michel Roussier cède sa place de président délégué de l'OM. Soit, aussi, le début d'une relation mouvementée entre la chaîne et son club.Car avec le départ de Roussier, c'est un pilier d'OMTV qui s'en va, et une distance nouvelle s'instaure entre le média et son club. Sans compter l'incontournable « environnement marseillais » qui vit ses plus grandes heures. Michel Hamousin : «(fin 2000, N.D.L.R.)» Et le directeur de conclure : «Finalement, la tempête s'éloignera avec l'arrivée à la tête du club de l'ancien journaliste Christophe Bouchet, avec sa volonté de faire d'OMTV un véritable organe de communication. Il rapatrie les locaux dans le nouveau centre Robert -Louis Dreyfus, place son épouse, Maguelone Hédon, à la tête de la chaîne. Michel Hamousin s'en va, rapidement suivi par Blardone et Champy. Ce dernier, qui se souvient de rapports souvent compliqués avec le club, voire «» avec Anigo et la frange marseillaise, remercie aujourd'hui le temps qui passe : «» Même son de cloche chez Michel Hamousin, tandis que Roussier y voit «» Du côté de Rebecca Berard, les souvenirs d'alchimie entre collègues restent plus prégnants. Les deux faces d'une même médaille, l'intérieur et l'extérieur.Le 31 août 2018, OMTV a cessé d'émettre en tant que télévision. Ils ne sont plus que trois, parmi la quinzaine des débuts, à officier dans le pôle OM Médias qui enverra son duplex depuis Geoffroy-Guichard, ce mercredi 16 janvier 2019. Une histoire de coûts, de modes de consommation et de réseaux sociaux, mais pas seulement. Une histoire de communication, aussi. Lors du lancement, en 1999, le rédac' chef Alain Roseghini déclarait àqu' «» .Deux décennies plus tard, tous questionnent le rapport entre lissage de la communication et enjeux financiers. Peut-être faut-il aller chercher dans les à-côtés du foot, propose Jean- Michel Roussier. Et de plonger dans une anecdote d'il y a vingt ans : «» À croire que l'acteur préfère les émissions littéraires. Ou le journal du hard.