C'était le Nantes Poker Tour

Il y a dix ans s’écrivait l’une des pages sportives que les supporters du FC Nantes souhaiteraient oublier. Le club vient de retrouver la Ligue 2 et va connaître trois entraîneurs différents pour échouer à la quinzième place de l’antichambre de l’élite. Il y a dix ans s’écrivait l’une des plus belles histoires humaines des Canaris. Nous sommes en 2009-2010, et certains membres de l’effectif décident de se retrouver chaque mercredi pour une partie de poker. D’abord chez Jérôme Alonzo. Puis chez les autres. Ils s’appellent Stéphane Darbion, David De Freitas, Rémi Mareval ou encore Filip Djordjevic et ils n’ont pas écrit l'histoire. Mais ils ont certainement rendu la leur plus belle. Et Jean-Claude Darcheville y est forcément pour quelque chose.

O-Zone, pince picarde et retard guyanais

Vin, Schweppes et Ruinart de Darcheville

« Ces parties de poker étaient un petit sas de décompression. C’était cinq heures où on ne parlait pas de foot et où on se vidait l’esprit. Le sportif a été pourri cette saison-là. À l’arrivée, on était la moitié du vestiaire chez moi le mercredi soir. On savait tous sans le dire que c’était une année de merde. Donc on savourait. »

Envoyé en équipe B, De Freitas organise le « goodbye tournament »

Par Swann Borsellino

Tous propos recueillis par SB





Cette petite rue de Nantes a connu des soirs de semaine plus calmes. Surtout que la météo pluvieuse de cette fin de printemps n’invite pas particulièrement à l’apéro. Pourtant, dans une petite maison de ville de ce quartier tranquille, la sono crached’ACDC un peu plus fort que de raison. Sorti d’un épais nuage de fumée, Jérôme Alonzo, dit « le prof » , se saisit d’un micro branché à un ampli. Ce soir, c’est « le tournoi de clôture » . La fin d’une saison rythmée par les galères et les changements de coach pour le FC Nantes. La fin d’une année folle de tournois de poker pour une bonne partie de l’équipe. La fin d’une carrière riche pour un gardien iconique qui ne pouvait pas mieux finir sa première vie., se remémore Alonzo, le sourire jusqu’aux oreilles perceptible à l’autre bout du téléphone.Alors ils ouvrent grand les fenêtres du salon, mais manquent de s’étouffer. Tous se regardent et éclatent de rire comme les gosses qu’ils sont., rigole encore David De Freitas.Soudain, le son de la guitare d’Angus Young faiblit. Changement d’ambiance :, tube chanté en roumain du groupe moldave O-Zone. Jérôme Alonzo se saisit du micro et annonce l’arrivée du deuxième participant : c’est l’entrée de Claudiu Keșerü.se marre Stéphane Darbion, devenu légende vivante du côté de Troyes.Et si Stéphane Darbion n’a rien oublié du profil des joueurs de poker du FC Nantes, saison 2009-2010, c’est simplement parce que leur goût prononcé pour la mise en scène était moins fort que leur amour de la compétition., marmonne Jérôme Alonzo.C’est donc l’histoire d’une bande. Quelque part entreet. Une amitié sincère et une volonté de se retrouver ensemble pour taper le carton. Une passion pour les cartes née la saison précédente, à une époque où l’effectif nantais comptait encore lesqu’étaient Ivan Klasnić et Mamadou Bagayoko. Tout juste sorti du centre de formation à l’époque, avec le salaire qui va avec, Vincent Sasso se souvient de, mais! Arrivé lors de cette saison 2008-2009, celle de la descente en Ligue 2, Alonzo se souvient :C’est la naissance d’un groupe qui se retrouvera religieusement chaque semaine, parfois plus, pour disputer un tournoi de poker. Comme dans tout groupe d’amis, chacun a son surnom. De son appétence pour la lecture des livres de poker et de son expérience plus importante que les autres, symbolisée par un partenariat avec le défunt site Poker 770, Jérôme Alonzo hérite du sobriquet « le Prof » . Réputé pour son côté frileux inhérent au fait de débuter au Texas Hold’Em, David de Freitas est « la Pince picarde » ., avoue-t-il. Passé à la postérité grâce à son but de folie inscrit contre l’Olympique de Marseille, Rémi Maréval est « la Fouine » ., ressasse Alonzo, comme s’il repensait à des coups fourrés de son ancien partenaire.Nouvel arrivant dans le vestiaire, Stéphane Darbion ne sait toujours pas pourquoi tout le monde appelait Filip Djordjevic « Yoshi » , mais c’est ainsi qu’il était surnommé autour de la table., dit-il, avant de déclamer son nom de scène.Puis il y avait celui que tout le monde attendait. Tout le temps. Ils auraient pu l’appeler le « retardataire » , mais pour lui, pas besoin de surnom imagé. Lui, c’est « le Darche » . Jean-Claude Darcheville., replace Stéphane Darbion. Faite de rituel, la grand messe hebdomadaire débutait ainsi. Par l’arrivée du Guyanais, quelques longues minutes après toute la fine équipe. Et personne ne râlait. Ils étaient bien trop heureux de passer quelques instants supplémentaires ensemble.Le prétexte à l’organisation du premier tournoi était une soirée de Ligue des champions. Le premier mercredi de C1 de la saison. Des potes, du foot, quelques pizzas. Simple., précise Alonzo.La formule mise en place par le gardien lors de cette partie test ne changera pas de l’année. Vingt euros la participation, possibilité de « recaver » quatre fois et au bout d’une heure et demie de jeu,, relance le gardien nantais. Alors chaque mercredi, tout ce petit monde se retrouve à 20h. D’abord chez Jérôme, puis semaine après semaine, l’organisation tourne, mais le programme reste le même. Les premiers arrivants aident à tout mettre en place., restitue Alonzo.Ensuite, les potes ouvrent une bouteille de vin ou une bouteille de Schweppes pour ceux qui ne boivent pas. Puis ils commandent à manger. Pizza Hut quand Alonzo reçoit, KFC chez Stéphane Darbion, avec supplément muffins au nutella, prouesse culinaire de l’ex-compagne du Troyen :Et alors que l’horloge indiquait 20h30, ils pouvaient commencer à espérer Jean-Claude Darcheville. Un grand monsieur, de l’avis de tous, qui ne se pointait jamais à l’heure, mais n’arrivait jamais sans une bonne bouteille de champagne, son péché mignon., se marre Alonzo.Toujours bien sapé, aussi. Alors que la plupart de ses coéquipiers privilégient le confort, l’ancien Bordelais n’hésite pas à se pointer en costard avec son nom brodé au-dessus de la poche. Prévue à 21h30, la pause repas est express, car tous veulent continuer à se mettre sur la gueule. Preuve de la bonne organisation de ce Nantes Poker Tour, aucune des soirées ne terminera après 2h du matin.Car s’ils n’ont jamais trop abusé sur la bouteille, la gueule de bois est sportive, à Nantes, lors de l’année 2009-2010. Relégués en Ligue 2, les Canaris commencent bien la saison et pointent à la deuxième place après 12 journées, au soir du 27 octobre. Le début de la fin. En décembre, Gernot Rohr est remplacé par Jean-Marc Furlan qui est lui-même démis de ses fonctions en février.Baptiste Gentili assurera l’intérim jusqu’à la fin d’une saison terminée à une insignifiante 15place, malgré un effectif de qualité., admet David De Freitas.En l’occurrence, sur un autre tapis vert. Même son de cloche chez Jérôme Alonzo :Nouveau dans l’effectif, Stéphane Darbion ne vit pas mieux la période :Un bain de bonne humeur nécessaire pour David De Freitas, invité à rejoindre l’équipe réserve.Preuve que tout n’est pas à oublier dans la saison de David De Freitas, il fera partie des joueurs ayant la chance d’avoir la garde hebdomadaire d’un bracelet plaqué or sur lequel est frappé « POKER » , privilège des grands vainqueurs d’événements.Comme en témoigne ce bracelet de vainqueur, copié sur le célèbre bracelet remis aux gagnants du WSOP (World Series of Poker), rien n’est laissé au hasard dans l’organisation et le matériel. Le privilège des élèves du « Prof » , Jérôme Alonzo, puriste parmi les puristes.(à Rezé, selon David De Freitas, N.D.L.R.).Apogée de cette volonté de professionnalisation : l’arrivée d’une croupière. Une soirée que David De Freitas n’oubliera jamais :"Je connais une croupière qui peut venir.""Putain, j’ai toujours les mêmes cartes."Et elle n’était pas la seule. Devenues populaires dans le vestiaire jaune et vert, les soirées du petit groupe s’ouvrent aux spectateurs. C’est ainsi que Djamel Abdoun, Ibrahim Tall ou encore Moncef Zerka passaient chez les uns et les autres pour papoter et prendre l’apéro., avoue Alonzo. Car au fur et à mesure de la saison, la première soirée Ligue des champions semble loin. Les pokers deviennent des pokers à thème selon les envies et les organisateurs. Après le « goodbye tournament » de De Freitas, naît le « West Indies Tournament » de Rémi Maréval.Puis vient le tour du « Birthday tournament » , remporté par le birthday-boy, Jérôme Alonzo, dont on ne saura jamais le cadeau qu’il a reçu de la part de ses partenaires de jeu ce soir-là., avoue David De Freitas, mystérieux. Est-ce vraiment la peine de dire qui a été la star de la soirée « chic » ?, s'emballe De Freitas.Sauf qu’entre compétiteurs, rien de tel qu’une bonne victoire. Stéphane Darbion le rappelle à sa façon :Et plus les copains jouaient, plus ils se connaissaient, plus il était difficile de gagner. Darbion toujours :Filip Djordjevic, lui, était un homme de petites cartes., rappelle Alonzo qui a. En self-control également, selon Stéphane Darbion :Dix ans plus tard, la paisible rue près du rond-point de Paris, à Nantes, a retrouvé son calme d’antan. On n’y entend personne crier dans le jardin, pas de, et on n'aperçoit aucun nuage de fumée. Pourtant, à en croire tous les membres du Nantes Poker Tour, balancer unde Queen, à fond, ferait plaisir à tout le monde. Si l’enceinte de David De Freitas marche encore.