C’était « Jour de foot »

Charles Biétry, directeur des sports de Canal + de 1984 à 1998

Jérôme Revon, réalisateur pour Jour de foot et l’Équipe du dimanche

Grégoire Margotton, journaliste, arrivé en stage chez Canal + à l’été 1992

Vincent Radureau, journaliste, arrivé en stage chez Canal + à l’été 1992

Philippe Bruet, journaliste, arrivé chez Canal + à la rentrée 1992

Philippe Genin, journaliste, arrivé chez Canal + en février 1993

Nathalie Iannetta, journaliste, arrivée chez Canal + en en 1995

Paul Elkaim, journaliste, chef d’édition puis rédacteur en chef de Jour de foot, arrivé chez Canal + en 1995

Hervé Mathoux, journaliste, arrivé chez Canal + après la Coupe du monde 1998

"J’avais 22 ans, on était des gamins et on bossait avec Thierry Gilardi, Pierre Sled, Éric Bayle… Notre surnom, c’était Boule et Bill (rires). Ça a été la base. D’ailleurs, on n’a jamais su qui était Boule et qui était Bill. Il y a aussi eu Pipo et Mario, Roux et Combaluzier, mais c’est ça qui est resté : Boule et Bill."

"On prenait un shoot d’adrénaline tous les samedis. Il fallait aussi bien connaître les journalistes. Certains étaient tatillons, comme Jean-Charles Sabatier. Il lui fallait un truc hyper découpé, hyper précis, parfaitement calé, c’était une machine. Phillipe Genin ou Denis Balbir, eux, pouvaient te commenter n’importe quoi à la volée."

"La rigueur, c’était primordial. Celui qui n’en avait pas n’avait aucune chance de rendre un produit fini quelques minutes après le coup de sifflet final. Dans l’équipe, la rigueur était un critère d’embauche. Le principe fondamental de Canal, c’est que la télévision était gratuite. Nous, on demandait aux abonnés de payer pour regarder la télé. Vous n’allez pas payer quelque chose si vous pouvez l’avoir gratuitement à côté. C’était inscrit en lettres de feu à Canal. Sans un produit d’exception, l’abonné n’aurait pas payé. Il serait parti."

"Le jour où j’arrive à Canal, le 1er septembre, je comprends que Philippe a été mis au courant de mon arrivée une heure avant. Il avait donné une interview une semaine auparavant dans laquelle il disait avoir hâte d’attaquer cette nouvelle saison, donc je me dis que la situation est compliquée. Je vais de suite le voir. Je comprends sa frustration et lui a l’intelligence de comprendre que ce n’était pas contre moi qu’il fallait la reporter."

"Je voulais créer plus de dialogue. Mon rêve, c’était que s’il y avait une erreur d’arbitrage, dans la foulée du match, on ait les joueurs incriminés et l’arbitre. Je sais qu’à un moment donné je me suis dit : « ça y est, on a réussi » . Je voulais aussi qu’on essaye d’intégrer une dimension supporters. J’ai le souvenir d’avoir été suivi car l’envie d’évoluer était collective."

"Tout ça, ça nous appartient. Au fond, la bande de Platini, ils se retrouvent car ils ont vécu leur truc. La bande de Zidane, ils se retrouvent, car ils ont connu leur aventure. La bande de Griezmann, ils se retrouveront dans dix ans, ils auront vécu leur truc. Jour de foot, c’est cet esprit là."

"Peu à peu, on a été moins dans l’urgence, moins dans le stress. Au fur et à mesure que les horaires sont devenus fixes, c’est devenu plus simple et moins stressants. C’est pour ça que les débuts étaient formidables. L’adrénaline s’est essoufflée. On a positionné un rendez-vous fixe, c’était très bien pour l’abonné. Au début, on enchaînait derrière le film. Il n’y avait pas d’heures précises. Là, c’était plus simple."

: Je cherchais deux jeunes stagiaires pour cette période car toute l’équipe était en Espagne. Pour la première fois, une chaîne diffusait les Jeux Olympiques 24h/24, donc on avait vraiment besoin de tout le monde. Du coup, il fallait quand même assurer une permanence à Paris. Je suis allé voir au CFJ. C’est là que j’ai trouvé Grégoire Margotton et Vincent Radureau. Ils me paraissaient passionnés et intelligents. Je ne prends jamais quelqu’un au hasard. Je ne sais pas si c’est une qualité, mais je juge les gens très vite. L’avantage, c’est que je me suis rarement trompé. Je leur faisais toute confiance. Ça a fait gagner pas mal de temps.: On est arrivés le 1er juin 1992. Ils sont tous partis le 20 ou le 25 juin, je crois. Deux ans auparavant, je voulais être journaliste politique. Mais quand la demande de Canal + est tombée au CFJ, que l’on a vu qu’il fallait être bons en anglais et que c’était notre cas, on a foncé. Ils avaient besoin de deux personnes qui pouvaient se débrouiller vite pour faire des sujets sur d’autres compétitions ou qui étaient capables d’assurer un truc si Platini avait un accident de voiture.: Dès notre arrivée, on a mis les mains dans le cambouis. Je dis « on » , car on était vraiment un duo à l’époque : «» . En restant à Paris avec Greg, on a pu se former à tenir à la maison tous seuls.: J’avais 22 ans, on était des gamins et on bossait avec Thierry Gilardi, Pierre Sled, Éric Bayle… Notre surnom, c’était Boule et Bill (). Ça a été la base. D’ailleurs, on n’a jamais su qui était Boule et qui était Bill. Il y a aussi eu Pipo et Mario, Roux et Combaluzier, mais c’est ça qui est resté : Boule et Bill.: À Canal, on n’arrêtait jamais et pas qu’au sport. Le talent était présent à chaque regard qu’on croisait. Chacun passait son temps à chercher des idées et à en avoir. L’idée deest donc arrivée naturellement. Le plus dur, ça a été, comme toujours, d’avoir les droits et il est apparu, lors des discussions que j’avais à la Ligue, qu’il était possible - gratuitement en plus - de faire des résumés aussitôt les matchs terminés. Il fallait simplement avoir l’idée de faire des résumés le plus vite possible.: Il faut se replacer dans le contexte du début des années 90. À l’époque, on n’avait pas du tout le matériel pour lancer ces émissions-là. L’avantage, c’est que les JO de Barcelone nous ont un peu appris à gérer ce genre de choses : l’immédiat, le quasi-direct, le fait d’être dans une véritable opération commando. C’est en quelque sorte Barcelone qui a initié. La méthodologie de l’émission s’est mise en place durant les JO, où on s’est servis des premiers LSM, des disques durs qui permettaient d’être calés instantanément. On les avait ramenés de Belgique. On a aussi eu les premières loupes…: Pour la première journée de D1 1992-93, les équipes n’étaient pas encore rentrées de Barcelone. Avec Vincent, on a donc été les premiers à être testés en conditions réelles sur ce qui allait ensuite devenir. On a été des cobayes, en quelque sorte. Moi, j’ai été envoyé à Saint-Étienne, pour un Sainté-PSG. Il fallait rendre un résumé de match diffusable dix minutes après la rencontre.: Pour moi, c’était Monaco. Il me semble que c’était un 8 août. On a proposé trois matchs. C’était un test car si on pouvait en faire trois, on pourrait en faire dix une fois que tout le monde serait rentré de Barcelone. Venant des news, on savait comment faire un petit sujet et le balancer rapidement mais quand même, là, le challenge était relevé. Il fallait descendre de son poste de commentateur, filer dans le car régie, retrouver le monteur qui avait deux petites machines devant lui, monter le résumé, poser sa voix, envoyer le tout…: Si je me souviens bien, c’est Philippe Doucet qui, lors d’une réunion où des noms fusaient dans tous les sens, a sorti «» . Et ça s’est imposé. Lorsque ce nom est sorti, la discussion s’est arrêtée… Et il y a eu cette première émission, à l’été 92. Un soir important pour me rassurer que je ne m’étais pas trompé. C’était assez risqué car si ça n’avait pas marché, on aurait eu l’air cons.: Charles Biétry m’a appelé à la fin du mois d’août 92, car une émission qui allait s’appelerse lançait. Il a fait signer sept ou huit journalistes d’un seul coup afin d’avoir une équipe d’expérience capable d’aller sur les stades et de créer des résumés. C’était nouveau pour moi car je n’avais pas fait beaucoup de foot. J’avais fait de la F1, du Paris-Dakar et plein d’autres choses mais couvrir un match et être capable de le résumer en peu de temps alors que tout allait peut-être se passer à la fin du match, ça, je ne l’avais jamais fait.: Moi, je suis arrivé en février 93. À l’époque, j’habitais encore à Saint-Étienne et un j’ai eu l’opportunité un jour de faire une maquette. Je tremblais comme une feuille, mais après l’avoir rendu à Charles Biétry et Thierry Gilardi, Charles me dit : «» J’ai commencé par un Sainté-Auxerre, en doublon avec Denis Balbir. Première interview : Guy Roux, ça a commencé fort. Derrière, j’ai fait Coco Suaudeau, qui a essayé de me coller au mur. On grandissait vite avec ça…: Quanda commencé, on s’est d’abord dit : «» On essayait tout. Le service des sports était un vrai laboratoire et, c’est une histoire de complémentarité, une association entre journalistes, monteurs et réalisateurs qui était un peu unique dans le métier. Mon rôle était d’être en relation avec les stades, à Paris. Et évidemment, à l’époque, sans téléphone portable.: À cette époque,est une prouesse absolue et ça l’a été pendant des années. Autant commenter un match pendant 90 minutes, je le fais naturellement, c’est « simple » , mais j’ai toujours été très tendu avant un. Concentrer l’intensité d’un événement sportif en trois minutes, c’est très compliqué. Tu dois tout choisir : les images, les mots, le silence. C’est un exercice extraordinaire, le plus compliqué de tous selon moi. Parce que tu devais mixer en direct, dans des conditions folles, dans un petit car. À l’arrière, tu avais le montage et dans le poste de pilotage du camion, tu avais le volant face à toi, un écran et un casque relié. T’entendais un top et tu te lançais dans le vide.: Je me souviens d’un Saint-Étienne-Cannes. Ma télé devait faire quinze centimètres de large et l’écran était coupé en deux : les têtes en bas, les pieds en haut. Une autre fois, j’ai fait tomber mes fiches avec les timecodes pour le montage dans un coin inaccessible du car. On a dû démonter le machin.: C’était un vrai travail d’équilibriste et pendant les quatre minutes de notre résumé, on tremblait.: C’était très compliqué à monter et il y a deux noms à donner : Jérôme Revon et Jean-Pierre Bertoni. Sans eux, ça aurait été impossible. Derrière, il a aussi bien sûr fallu le talent de tous les journalistes. Au départ, quand on leur a dit : «» , leur première réaction a été : «» Il fallait monter pendant le match et donc avoir l’intelligence de savoir s’il fallait mettre beaucoup en première mi-temps ou en garder pour le dernier quart d’heure si on sentait qu’il y aurait plein de buts…: Le défi, c’était ça : l’immédiateté. On a participé à une nouvelle manière de voir le sport ainsi. Du coup, on prend des notes, on commence à écrire mais pas trop. À la mi-temps, on descend dans le car régie, on commence à monter quelques minutes, puis on désespère car on se rend compte qu’on a que 30 secondes sur un sujet qui doit faire trois ou quatre minutes. Ouais, c’était un peu stressant ().: Quand je suis arrivé chez Canal, en 95, il y avait un poste qui n’existait pas vraiment, c’était entre monteur, assistant et journaliste. C’était un poste un peu bâtard car il n’y avait que des commentateurs à l’époque. Et en 96, Canal a décroché les droits du, le Kiosque, qui a été un véritable changement dans l’histoire de. Avant, tu avais une équipe qui partait avec quatre caméras pour faire un résumé. Là, les équipes devaient aussi se charger de la retransmission puisque la rencontre était désormais en direct. Il fallait donc du monde pour faire les résumés, des personnes avec un profil plutôt journaliste, mais junior. C’est là qu’une petite troupe est arrivée pour sillonner la France tous les week-ends : les Mexicains, ce sont eux. Je suis arrivé le premier et l’année suivante, on était une dizaine de jeunes branleurs entassés dans un grand bureau. D’où l’armée mexicaine.: Cette doublette journaliste-mexicain, c’est la plus belle complémentarité efficacité-talent. Tous les samedis, tu avais dix matchs, dix journalistes, dix mexicains, dix cars régies, un: Notre arrivée a changé l’émission car désormais, le journaliste devait faire un direct vingt minutes avant son match et vingt minutes après. Il avait cinq minutes pour faire son résumé et l’envoyer, donc il fallait avoir une confiance aveugle et des petits codes de communication pendant le match. C’est le Mexicain qui fabriquait le résumé. Et à l’époque, il fallait éjecter les bandes et revenir à l’image. Les matchs étaient en train de s’enregistrer donc à la dernière minute, pour retourner au coup d’envoi de la première mi-temps, il fallait cinq minutes… C’est con, mais quand tu as quinze minutes pour faire ton résumé, c’est compliqué, il fallait savoir où tu allais. On prenait un shoot d’adrénaline tous les samedis. Il fallait aussi bien connaître les journalistes. Certains étaient tatillons, comme Jean-Charles Sabatier. Il lui fallait un truc hyper découpé, hyper précis, parfaitement calé, c’était une machine. Phillipe Genin ou Denis Balbir, eux, pouvaient te commenter n’importe quoi à la volée. Après, tout était une question de profil en fonction des matchs. Certains avaient le profil parfait pour passer en premier car ils montaient hyper vite. Guillaume Coves, par exemple, il passait toujours en premier et on le mettait avec un journaliste qui commentait à la volée.: On avait un ordre et en fonction, si le premier était occupé, on envoyait le second, tout en essayant de garder le suspense qu’on avait mis en place dès le début. On avait des petites techniques pour assurer le début de l’antenne. Et au pire, s’il fallait, on envoyait les buts et Thierry Gilardi les commentait en plateau. Mais je n’ai pas le souvenir d'un match qu'on aurait passé à la trappe.: Tu avais des avions de chasse à tous les niveaux. Les cadreurs, c’étaient les meilleurs. Les scripts, c’étaient les meilleurs. Les LSM, c’étaient les meilleurs. Les journalistes, c’étaient les meilleurs. Tout le monde se tirait vers le haut.: On a tous été punis. Il n’y a pas un gars qui n’a pas été puni. Charles, il m’a puni une fois, je l’avais mérité je m’en suis souvenu toute ma vie. J’avais mal parlé à une personne. J’ai été au placard pendant quatre ou cinq mois. Puis un jour, il s’est demandé qui pouvait faire un sujet sur Rolland Courbis et sa mère. J’ai dit : «» . Il m’a répondu : «» . J’ai fait un sujet sur ça, sur le perroquet que Rolland avait offert à sa mère. Le sujet passe à l’antenne, pas de nouvelle. Le lendemain, je prépare les buts anglais pour l’EDD, Charles arrive, prend ses journaux et me dit : «» . J’ai dit : «» . Et c’était reparti. On avait un vrai patron. Quelqu’un qui nous aimait. Et on l’aimait en retour.: Thierry Gilardi, on l’appelait «» , car il partait au quart de tour. Parfois, il se barrait parce qu’un gars avait fait une connerie. Il estimait que c’était impardonnable. À l’époque, il y avait une exigence de qualité, de ce qu’était Canal +, de ce que l’on devait offrir aux abonnés. Il y avait un pacte, on était sur place grâce à eux, il fallait qu’on soit le meilleur possible pour eux. Gilardi et Bietry, le terme est un peu fort, mais c’étaient des tyrans de l’info, de l’image, de la manière de faire. C’était dingue. Il y avait une exigence qu’ils s’imposaient à eux-mêmes et derrière, tu n’avais pas intérêt à faire une connerie car eux, ils étaient irréprochables.: C’était une très belle école du direct. Beaucoup des Mexicainss, après, ont réussi dans ce qu’ils aimaient. On était sans filet, ça forme des gens, des journalistes notamment, qui savent tout faire, sans prompteur, dans toutes les situations possibles. D’un point de vue personnel, ça m’a ouvert beaucoup de portes. Grâce à ça, j’ai fait, le lancement depuis les élections présidentielles.: Ça me semble peu modeste de dire queétait une école. En revanche, c’était un lieu de bonheur. Et généralement, si on est heureux, c’est qu’on travaille bien. La rigueur, c’était primordial. Celui qui n’en avait pas n’avait aucune chance de rendre un produit fini quelques minutes après le coup de sifflet final. Dans l’équipe, la rigueur était un critère d’embauche. À la chaîne, il n’y avait pas de place pour les fainéants. Peu importe le domaine. Celui qui choisissait les films, celui qui les achetait, à, chez les Nuls. Tous ces gens bossaient. Le principe fondamental de Canal, c’est que la télévision était gratuite. Nous, on demandait aux abonnés de payer pour regarder la télé. Vous n’allez pas payer quelque chose si vous pouvez l’avoir gratuitement à côté. C’était inscrit en lettres de feu à Canal. Sans un produit d’exception, l’abonné n’aurait pas payé. Il serait parti.: Charles Biétry demandait, dans les avant-matchs, dans les après-matchs, de régaler l’abonné. Il fallait aller chercher l’info, faire la bonne interview. Il y avait une petite concurrence, forcément. Celui qui sortait le meilleur résumé, le meilleur entretien. C’était «» . On se challengeait. On se disait : «» . C’est comme ça que les gars comme Grégoire ont appris très vite.: Pour moi, ça a été la meilleure école du monde. Arriver chez Canal en stage en 1992, c’était une bénédiction du ciel. Avant d’arriver chez Canal, je n’avais jamais pris l’avion, là, le samedi, on était je ne sais où en France et le lendemain, on était en Angleterre ou en Italie pour l’Équipe du dimanche ! Je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais c’était plus qu’un âge d’or. On avait quasiment tous les droits de diffusion, il y avait de quoi occuper plusieurs antennes. On a pu faire plein, plein de choses. C’était aussi l’âge d’or de la qualité professionnelle des gens qui nous entouraient. On était au centre d’un bal de gens, entre 20 et 40 ans, donc plutôt jeunes, que tu retrouves encore aujourd’hui. Prends les réalisateurs : ceux qu’on avait à l’époque sont les top-réalisateurs actuels du sport français. Les chargés de prod sont devenus des patrons d’énormes boîtes de prod. Les journalistes sont soit toujours là, soit sont partis faire des choses de qualité ensuite. Quand tu regardes le casting deà la fin des années 90, du plus petit résumé à la présentation, je n’enlèverais personne.: La dernière fois, je suis retombé sur une feuille, avec les dix commentateurs d’une soirée de. Et tu te dis : c’est pas possible. Sur les images de la journée, en comptant les deux directs, t’avais : Gilardi, Guy, Margotton, Balbir, Josse, Genin, Sabattier, Berger. Ils étaient tous là. Il y avait parfois des tensions, évidemment, il y avait de forts caractères, mais imagine l’émulation. On était au centre d’un truc fou. Ce n’était pas un boulot. Ça n'a jamais été un boulot. C’est Thierry Gilardi qui disait ça : «» . On avait le sentiment d’avoir cette chance et on le vivait à 200 à l’heure.: J’ai reçu un appel surprise de Michel Denisot en plein milieu de la Coupe du monde. Il m’a donné rendez-vous au bar de l’hôtel Raphaël - j’y repense à chaque fois que je passe devant. L’ambiance était un peu «» (), il était un peu caché. Il m’a dit : «Jour de foot » . Avec le recul, je vois ça un peu comme un entraîneur qui veut marquer son arrivée par une décision forte. À cette époque,est l’émission emblématique de la chaîne, mais j’hésitais vraiment. Je sortais d’une Coupe du monde sur TF1 avec tout ce qu’elle a eu d’enthousiasmant… À l’époque, il n’y avait pas 36 chaînes. Ce qui a fait pencher la balance, c’est l’envie que Canal m’a montré. Que ce soit Michel Denisot ou Pierre Lescure, j’ai eu le fameux : «» . J’avais besoin de sortir du syndrome du joueur formé au club chez TF1. Là-bas, peu importe les échelons que j’aurais pu gravir, je restais l’ancien stagiaire. L’émission, je la connaissais déjà en tant que spectateur. Quant à Philippe Bruet, je le connaissais d’avant Canal car on avait un peu traité les JO de 92 ensemble chez TF1. Je dis donc à Michel Denisot : «» . Il me répond : «» . Le jour où j’arrive à Canal, le 1er septembre, je comprends que Philippe a été mis au courant de mon arrivée une heure avant. Il avait donné une interview une semaine auparavant dans laquelle il disait avoir hâte d’attaquer cette nouvelle saison, donc je me dis que la situation est compliquée. Je vais de suite le voir. Je comprends sa frustration et lui a l’intelligence de comprendre que ce n’était pas contre moi qu’il fallait la reporter. Donc tout s’est bien passé.Ce dont je ne me rendais peut-être pas compte, c’était à quelle point j’avais quitté ma zone de confort. Dans l’imaginaire des gens, passer de TF1 à Canal, c’était passer d’une grosse machine à quelque chose de plus intime. Dans les faits, c’était l’inverse. Chez TF1, aux sports, on était vingt à tout casser. Là, j’arrivais dans une usine à gaz, avec 100 journalistes dont beaucoup rêvaient de faire l’émission et ne comprenaient pas forcément qu’on confie ça à quelqu’un de «» . C’était quand même l’époque où les Guignols parlaient beaucoup de TF1 comme de «» . Ça a été dur car je n’étais pas franchement attendu avec des roses. Je sentais un peu des ondes de défiance. Quand je faisais un lapsus, que je mettais un nom à la place d’un autre, les gens pouvaient se dire «» . Pour, je suis venu en observation le dernier week-end d’août. Je commençais en septembre. C’est la journée où Marseille remonte le 0-4 contre Montpellier. J’observe, je regarde et ça me conforte dans ce que j’avais envie d’apporter. Je trouvais l’émission trop figée, qu’il n’y avait pas assez de direct avec les acteurs. Je voulais créer plus de dialogue. Mon rêve, c’était que s’il y avait une erreur d’arbitrage, dans la foulée du match, on ait les joueurs incriminés et l’arbitre. Je sais qu’à un moment donné je me suis dit : «» . Je voulais aussi qu’on essaye d’intégrer une dimension supporters. J’ai le souvenir d’avoir été suivi car l’envie d’évoluer était collective. Je ne suis pas en train de dire qu’on a révolutionné l’émission, hein. C’était par petite touche. J’appelais chaque Mexicain trois fois par match. Je demandais ce qu’il avait fait, ce qu’il avait prévu de faire, je lui demandais s’il avait bien vu telle ou telle action. J’étais hyper interventionniste. Je n’étais pas intéressé par l’idée de présenter une émission sans mettre les mains dans le cambouis. Peut-être que parfois, ça s’est fait au détriment de la présentation mais je crois qu’on a fait bouger l’émission dans le sens de la réactivité. Le choix de mettredans la foulée des matchs, c’était une philosophie de footeux. Une expérience de foot qui n’était pas portée vers l’audience mais une performance de passionné de foot et de sports. Ça n’avait rien à voir avec la philosophie de Canal + en clair aujourd’hui ou surtout de TF1, où tu as les audiences dans l’heure et où tu les épluches quart d’heure par quart d’heure. Sur mes cinq ans de, je n’ai jamais eu l’ombre d’une audience.: Il arrivait qu’on se mette des caisses le samedi soir, j’avoue. On était jeunes, on arrivait dans une ville de province, on était reçus avec les égards qui étaient dûs à Canal à l’époque, avec le patron du resto ou de la boite qui t’invitait. Les soirées finissaient tard, dans des états compliqués, mais le dimanche, on était reparti sur l’EDD jusqu’à minuit et il n’y avait pas de souci. Aujourd’hui, ça serait plus compliqué ().: Il y a eu un souvenir immortalisé. C’était à Bordeaux, j’étais avec Pascal Feindouno avec qui je m’entendais super bien. Il passe dans le paddock après le match. Il me voit, il reste avec moi et on fait le live ensemble. On mimait, on dansait, c’était top. Mais Paul a raison : il y a, en effet, eu des retours très, très compliqués. On a fait certaines choses qui étaient au-delà de ce qu’il fallait mais on a toujours assumé. Ça soudait. On était capable de dire : «» ? Avec Christophe Josse, en rentrant de match à Saint-Etienne, il arrivait qu’on aille en boîte de nuit sur les Champs à Paris. On était contents d’avoir bien bossé, on sortait. Une vraie bande de copains. Je me souviens une fois, j’étais au Havre, j’avais rendez-vous à Paris, mais il fallait que je rentre déposer les cassettes à la rédac. Je rentre dans la rédac, ça sent le cigare. J’ai du mettre 1h10, pour rentrer, il n’y avait pas de radar à l’époque, hein. Et c’était Pierre Lescure qui se fumait un cigare devant. Et là, il tombe sur Le Havre, il me regarde, il regarde sa montre. Il me demande «» . Je lui réponds : «» . Et puis on a regardéensemble. C’est beaucoup de confiance. Au boulot, on était là.: Le souvenir, c’est d’avoir pu voyager et faire tous les stades de France. Les joueurs adoraient nous voir. Ils savaient que c’était l’émission la plus importante. Ils aimaient. C’était un vrai rendez-vous. Il y avait cette relation avec les clubs et avec les joueurs. Il n’y avait pas un joueur qui disait : «Jour de foot » . Parce qu’il y avait aussi cette version, avec le petit écran. On disait : «» .: Les plus beaux, c’étaient lespost multiplex. T’es partout à la fois, t’as les champions, le journaliste dans la piscine, t’as ceux qui pleurent. T’es sans filet, t’as fait un conducteur, tu ne sais pas si le capitaine de l’OL champion de France va être prêt. C’est une espèce deincroyable qui demande beaucoup de concentration, d’ouverture d’esprit et de légèreté. J’adorais ceux-là.: Par nostalgie, je dirais que mon plus beau souvenir, c’est Thierry Gilardi. C’étaient des moments forts. Bons ou mauvais. On pouvait s’engueuler très fort ou rire encore plus fort. Il y a eu un paquet de moments géniaux.: J’ai des centaines de madeleines de Proust. Le truc, qui à chaque fois était un moment fort, et ils l’ont un peu ressorti cette année, c’est le générique de David Hallyday. Il a été composé spécialement pour l’émission et c’est vrai que j’avais une habitude, quand je rendais l’antenne et que je quittais le plateau, je venais en régie et je me mettais derrière la script. C’était le moment où il y avait tous les buts (). Et j’étais derrière et je suivais avec elle le rendu antenne à la régie finale en revoyant les images des buts et j’avais toujours les frissons. Donc cette musique là, elle me fout encore les frissons, ça c’est sûr.: J’ai aussi un souvenir dingue avec Guy Roux. Je lui avais fait une farce. On était au resto avec lui après un match et Guy, il ne paye jamais, hein. J’ai fait noter la table de dix sur la chambre de Guy. Le lendemain matin, à la réception, on s’est tous barrés et ça couinait. Il nous a appelé : «» . Il n’a pas payé, au bout du compte.: Je me souviens à Gerland, pour une émission très tardive, on avait un gros match, on finissait à minuit, j’avais fait le direct depuis la cahute de l’électricité de Gerland, pour montrer que Thierry Gilardi éteignait les lumières du stade. L'électricien en chef avait éteint dans la foulée. Les gros souvenirs que j’ai, ce sont les directs dans les vestiaires. Des moments chauds. Des souvenirs d’équilibriste, de convivialité, de complicité. Soit avec les gens de Canal, soit avec les gens sur place Ce qui me fait plaisir et sans prétention, c’est quand je rencontre des gens qui parlent de cette époque qui les a fait vibrer. Alors évidemment, mes enfants, à 23 ans, ils ne savent pas ce que c’est, il faut leur montrer une photo. Mais les gens qui ont la cinquantaine et qui avait 20 ans à cette époque, eux ils se rappellent. La petite fierté qu’on peut avoir, c’est d’avoir fait une émission qui était aimée des abonnés. C’est comme les gens qui ont fait. On peut, à juste titre, leur dire : «» .: Quand tu passais ton déjeuner à Marseille, avec une bouteille de rosé et Michel Hidalgo qui te raconte l’équipe de France des années 80… J’étais gamin, ce n’était même pas enrichissant, c’était exceptionnel.: Il y a deux ans je crois, Nathalie Iannetta a proposé qu’on se retrouve tous, entre anciens de Canal. On s’est fait une putain de soirée. Certains, je ne les avais pas vu depuis presque 10 ans. Et là, bam, le truc revient tout seul, naturellement. Je ne vais pas te mentir, ce n’est pas dit que je le fasse avec les gens avec qui je travaille aujourd’hui. Je vais le faire avec Alex Ruiz, parce qu’on est proche et qu’on a connu quelque chose. Tout ça, ça nous appartient. Au fond, la bande de Platini, ils se retrouvent car ils ont vécu leur truc. La bande de Zidane, ils se retrouvent, car ils ont connu leur aventure. La bande de Griezmann, ils se retrouveront dans dix ans, ils auront vécu leur truc., c’est cet esprit là.: Pour moi, il y a eu trois générations de. Il y a la première, qui a été fondatrice. Là, c’est Charles qui donneà Thierry. Thierry puis Philippe Bruet, c’est ce que j'appellerais la génération des fondateurs. Ensuite, on aurait la génération des successeurs. Hervé, Grégoire, Vincent, un peu moi et Stéphane Guy. Et enfin, la génération nouvelle qui, malheureusement, présentait un produit qui selon moi n’existait plus.: Peu à peu, on a été moins dans l’urgence, moins dans le stress. Au fur et à mesure que les horaires sont devenus fixes, c’est devenu plus simple et moins stressants. C’est pour ça que les débuts étaient formidables. L’adrénaline s’est essoufflée. On a positionné un rendez-vous fixe, c’était très bien pour l’abonné. Au début, on enchaînait derrière le film. Il n’y avait pas d’heures précises. Là, c’était plus simple. Mais maintenant avec les réseaux sociaux, les gens ont leurs résultats. On va le voir la saison prochaine avec les portables, vous aurez votre but 30 secondes après. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, petit à petit l’intérêt était moins fort. En réalisation, on joue le suspense car il y avait quand même des abonnés qui ne regardaient pas les résultats pour pouvoir apprécier l’émission.: Je suis resté chez Canal et il y avait pas mal de gens qui étaient partis et qui étaient nostalgiques du fait que tout évoluait. Je disais aux gens d'arrêter de se plaindre. Ouais, ce n’est plus pareil, tout évolue. On a eu la chance d’être là quand il fallait, au moment où il fallait. On était au centre d’un réacteur incroyable, une chaîne où tout était possible. Où quand t’avais une idée, on te disait : «» . Où quand tu disais : «» , on te répondait : «» . On était au milieu de ce truc là, on a pu en profiter, on a vécu ça, il faut juste savourer le fait de l’avoir connu et ne pas dire : «» . De toute façon, tellement de choses ont changé dans le traitement de l’info et des médias qu’il ne faut pas se plaindre. On peut juste dire : «» .: À la fois un peu de nostalgie, de se dire que c’était un sacré exercice. Les gens attendaient. Vraiment. Aujourd’hui, ce n’est pas pareil. On ressentait l’envie de la famille des abonnés de Canal qui se disait : «Jour de foot » . C’est la vie, il y aura d’autres façons de faire de la télé dans les années à venir. Vive. Le sentiment qu’on peut avoir aussi, c’est de voir que l’émission perdure à travers les figures comme Grégoire. C’étaient vraiment des gars biens. Il y avait de la concurrence, il y a eu des carrières, on ne se claquait pas la bise tous les matins, mais il y avait une vraie équipe. Et ça, je suis sûr que ça a fait le sel de cette émission. Un peu comme. Les abonnés qui payaient sentaient que c’était du vrai. Des gens qui aimaient leur métier et qui aimaient faire plaisir.: Les gens sont toujours nostalgiques. Quand ils parlent dedes années 80, ils disent : «» . Il m’arrive de regarder des images d’archives et la vérité, c’est que moi aussi, je suis nostalgique. Mais je me dis aussi : «» . En vrai, on est nostalgiques de notre enfance. Les avant-matchs de Canal, dans les années 80, je te remets ça aujourd’hui, ils diraient probablement au secours, alors que ce sont des souvenirs géniaux. On est toujours nostalgiques. Les choses changent. Les gens sont nostalgiques de. Ils sont nostalgiques de. Peut-être qu’un jour, ils seront nostalgiques du CFC. C’est toujours ça. On s’adapte. L’évolution de, c’est comme. Tu ne pouvais pas faire la même émission quand tu étais la première fenêtre de diffusion d’images de foot étranger le dimanche soir, que dix ans après, quand tous les matchs anglais ou italiens avaient déjà été diffusés sur Canal. Effectivement,, il y a un moment donné où d’une, les matchs principaux ont changé de case et ont été déplacés vers d’autres cases, et de deux, il y a eu la question du : «» . À mon époque, on ne s’est jamais posé la question. Aujourd’hui, c’est ça : «» . Il faut prendre en compte l’environnement médiatique, d’accès aux images et compagnie. C’est pour ça que fatalement, les émissions changent. Pour boucler la boucle, à la rentrée 2021, le samedi soir redevient une case forte du foot français. Le gros match se jouera à 21h et avec une émission Canal Football Club mais qui de fait, sera une sorte desur les trois matchs qui auront été joués jusqu’ici., ça a été une époque intermédiaire très importante entre les débuts de la télé, que j’appelle, la matrice de tout le reste,, l’émission qui parle de foot pour la première fois à la télé et qui répond à une demande du public., ça a été les 20 ans entre ça et l’arrivée du net, de ce qui a amené l’immédiateté dans la consommation du foot. C’était une grande, grande émission. J’étais très ému d’apprendre que ça se terminait. Elle n'était peut-être plus dans son temps, mais elle aura accompagné la vie des fans de foot de façon magnifique pendant au moins trois décennies.