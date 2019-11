C'était Daniel Leclercq, notre Druide

Il a été champion de France sur le banc du RC Lens en 1998, un exploit dingue qui a marqué l'histoire du foot français. Daniel Leclercq, surnommé le Druide, s'est éteint ce vendredi 22 novembre à l'âge de 70 ans. Ceux qui l'ont côtoyé ont tenu à lui rendre hommage.

Guillaume Warmuz (gardien du RC Lens champion de France 1998)

Guillaume Warmuz (gardien du RC Lens champion de France 1998)

Arnauld Mercier (capitaine de Valenciennes en 2003-2004)

Jean-Guy Wallemme (capitaine du Lens champion de France en 1998)

« C’est quelqu’un qui avait énormément de caractère, avec beaucoup d’ambition. Je me souviens que lorsqu'il était joueur et qu’il s’énervait, il pouvait quitter le terrain. »

Jimmy Adjovi-Boco (défenseur du RC Lens de 1991 à 1997)

« Il n’était pas comme les autres entraîneurs. Un caractère trempé, parfois un sale caractère. Et en disant ça, je le dis de manière bienveillante. »

Jean-Louis Borloo (Président du VAFC de 1986 à 1991 puis en 2014)

« Daniel, c’est le petit sourire qui en dit long. Ce n’est pas un type qui faisait des phrases. La taille du sourire disait tout. Petit, grand, allongé, vous pouviez lire sur son sourire ce qu’il pensait. »

Martine Mauriaucourt (employée du RC Lens depuis près de 20 ans)

« Des salariés du club pouvaient le croiser dans les brocantes, car c’était un grand collectionneur. Il collectionnait les bouchons de champagne par milliers - on lui en ramenait - et des petites voitures anciennes. »

Gilbert Gress (attaquant de l'OM 1972/1973)

« Évidemment, il faut retenir ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur de Lens. Là-bas, personne ne l'oubliera. »

Daniel Xuereb (Attaquant du RC Lens entre 1981 et 1983)

Pascal Demuynck (supporter du RC Lens)

« Sur le podium, après la finale de 99, il a la coupe dans la main gauche et il pointe le public de la main droite. Sa première pensée, c’est : « Cette coupe, elle est pour eux » ... On a perdu quelqu’un de la famille. »

Quand l’ @AfterRMC demandait en octobre dernier « Quelle statue de joueur emblématique voulez-vous voir devant votre stade ? » La réponse était une évidence...Repose en paix Daniel, mais avant ça, laisse-nous te rendre l’hommage que tu mérites...#LECLERCQ #RCLens #Legende https://t.co/66dgsIdHII pic.twitter.com/MYmRma9QD0 — CRABY (@CRABY4) November 22, 2019

Jérôme Lepagnot (intendant du RC Lens depuis 25 ans)

« On s’attablait dans un petit troquet dans Lens, où il n'y avait même pas 10 tables. Il avait commencé à y aller quand il était l’adjoint de Roger Lemerre. C’était devenu un rituel. Dans son assiette ? Un peu de charcuterie, une entrecôte frites, avec du rosé ou une bière. »

« C’était un matinal, Daniel. La dernière fois que je l’ai vu, c’était en août dernier à la brocante d’Arras. À 6h du matin, il était là. S’il vous donnait rendez-vous à 6h20, fallait pas arriver à 6h21, sinon vous alliez passer un mauvais quart d’heure. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre, Mathieu Rollinger, Andrea Chazy et Matthieu Pécot

« C’est un jour qui devient triste, tout à coup. Daniel fait partie de notre histoire, une histoire commune. À Lens, quand on a été sur le toit de France, c’était son histoire, c’était son moment. On pense que les choses vont toujours être comme ça et finalement...Quoi qu’il arrive, le Grand Leclercq restera comme un personnage atypique. Un perfectionniste qui voulait toujours aller de l’avant, qui voulait du panache. Il avait un côté décalé dans le sens où il n’était jamais satisfait. Il était exigeant, très caractériel, mais aussi très compétiteur. Je me souviens d’un match que l’on gagne 2-0 ou 3-0, il n’était pas content parce qu’on avait loupé deux occasions. Au Havre, on devait mener à la mi-temps. Je vais voir mes quatre défenseurs, et on se dit : «» . Daniel me regarde et dit : «» . Son idée de football-panache, «» , quand on te dit ça au départ, surtout après une saison où tu as failli être relégué, ça fait un peu peur. Avant ça, on parlait des positionnements tactiques pour réduire les espaces. Lui n’avait pas du tout cette vision-là, il voulait un football offensif, d’attaque. Pour notre génération, c’était presque révolutionnaire.Et finalement, c’est lui qui avait raison puisque ça a fonctionné. Quand on croit en un homme et en son projet, avec toutes ses qualités et ses limites, c’est toujours fort. Il nous a ouvert les yeux des possibilités qu’on n’avait même pas imaginées. De penser que Lens pouvait être champion de France, bon...C’est improbable. Mais il a su prendre ses troupes et au mois de janvier, il nous a convoqués individuellement pour savoir si on voulait être champions. On a tous dit oui, évidemment. Cette journée à Auxerre, ça restera. On pouvait tout perdre et on est allé le chercher. Et c’est mérité parce que ça correspond à sa vision du football. C’étaient ses convictions, diffusées auprès d’une génération qui était prête à recevoir son message. Une conjonction. Il est natif du coin de Valenciennes, il a son histoire, il jouait à VA... C’est un gars du Nord quoi ! Il faut habiter dans le Nord, vivre avec ces gens pour comprendre. Et puis, il y a le pays minier aussi, qui est encore autre chose. Mais Daniel collait très bien avec le Pas-de-Calais, les Corons... Il connaît toute cette histoire, il est sorti de là, il portait ça en lui. »« Ce matin, je suis sous le choc. Daniel, c’est une personnalité, une gueule, quelqu’un de très charismatique. Il en imposait par son silence. Il y a deux jours, je parlais avec mon assistant de ses séances à Valenciennes, de sa vision du foot.Quand j’étais son capitaine, j’étais au rapport avant, pendant et après les entraînements. Il me demandait d’être là le matin pour me dire ce qu’il attendait de moi en matière de leadership. Si la séance s’était mal passée, il me rappelait à l’ordre. Il exigeait que j’interagisse avec mes partenaires, il te transmettait une manière d’être qui permet de penser au collectif... Il m’a interdit de vestiaire pendant une semaine à la suite d'un article de presse erroné, la semaine de notre match de Coupe de France contre le Monaco de Didier Deschamps. Il était exigeant, mais très attachant parce qu’il aimait les joueurs. S’il trouvait que l’équipe avait joué le match du week-end dans la juste mentalité, il était capable de nous embrasser à l’entraînement tous les matins. Je voulais lui rendre hommage en l’invitant lui et son staff en Belgique. Ça me chagrine. Comme quoi, le destin vous rappelle que quand on a des idées, il faut les mettre en pratique... »« Ce matin, j’étais à l’entraînement quand j’ai vu tous les appels que j’avais sur mon téléphone, je me suis posé des questions. Et puis, il y a eu ce message de Gervais Martel... Je suis surpris, forcément, même si je savais qu’il avait de temps en temps quelques soucis de santé. Il avait l’air d’aller plus que bien, il allait souvent aux Antilles...On m’a dit que c’était une embolie pulmonaire, il avait plus des problématiques de cœur. Comme beaucoup d’entraîneur, par ailleurs... Il n’était pas non plus si âgé que ça. Je l’avais vu il y a huit mois de ça, au musée du RC Lens, pour les 20 ans du titre. Pour moi, ça reste des souvenirs extraordinaires que ça soit humainement ou sportivement. Avec lui, on a marqué l’histoire de ce club, quelque part. C’est quelqu’un qui a toujours (ou presque) été dans la région : il s’est occupé des jeunes, je l’avais croisé quand il était à Valenciennes, j’étais ensuite son capitaine, plus tard il a été mon directeur sportif quand j’étais entraîneur. C’est quelqu’un qui avait énormément de caractère, avec beaucoup d’ambition. Je me souviens que lorsqu'il était joueur et qu’il s’énervait, il pouvait quitter le terrain. On pouvait parfois être en froid, on avait des petits conflits à cause de nos personnalités, mais je préfère retenir les bons moments. La saison du titre, on s’appelait très souvent pour parler de l’effectif. On a failli tout perdre, c’était très usant, mais à la fin, ça a été fabuleux. Après notre victoire à Auxerre, pour aller décrocher le titre, on s’est retrouvé à 4 heures du matin à Bollaert fêter ça avec 40 000 personnes, et 60 000 le lendemain dans les rues de Lens. »« Daniel, c’est le seul titre de Lens, un entraîneur exigeant, un joueur avec une patte gauche d’une précision redoutable.On se souvenait tous du Grand Blond, qui faisait des transversales. Tout ce qu’il faisait était très professionnel, très carré. C’est la rigueur. Je l’ai connu quand il s’occupait des jeunes à Lens, puis ensuite lors de la saison précédant le titre, quand il a pris l’équipe avec Roger Lemerre au RC Lens. J’aimais discuter avec lui, parce que comme les Sikora, Wallemme ou Laigle, c’étaient des gens du cru. Lui était un peu bourru, assez pudique, mais avec un fond extraordinaire et une connaissance du football fabuleuse. À cette période, on n’avait pas beaucoup de résultats, mais son analyse des choses était juste.Par rapport au joueur qu’il était, il ne supportait pas qu’un de nous n’arrive pas à réaliser un exercice. Alors il prenait le ballon, il disait : «» , et sans échauffement sans rien il le faisait parfaitement. C’est cette exigence qui a ensuite mené l’équipe au titre. Les gens le diront tous, Daniel était spécial. Il n’était pas comme les autres entraîneurs. Un caractère trempé, parfois un sale caractère. Et en disant ça, je le dis de manière bienveillante. Il pouvait avoir des mots durs, non pas pour blesser l’autre, mais pour que les choses avancent. Il transpirait le football et dans sa dimension humaine, c’était quelqu’un de rare. »« Daniel, c’est un taiseux qui voit très très clair. Quand je l’ai appelé la première fois pour qu’il prenne les rênes de l’équipe, j’étais à Paris et lui était à Valenciennes.On devait se voir tout de suite, et on s’était retrouvé dans un restau-route sur l’autoroute du Nord, à mi-chemin. Je me souviens qu’il tenait aussi le bistrot « Le Penalty » en face de Nungesser... Un gars tendre, charmant, parfois bougon. Il aimait bien s’exprimer par les mots. Par des attitudes, des mimiques. Mais c’est un cœur en or, très tendre et assez blessé par la vie. Je n’ai jamais su pourquoi d’ailleurs. Ce n’était pas seulement un pied gauche magique, c’était le pied gauche le plus lumineux du football français. Il était d’une précision diabolique, il centrait comme d’autres faisaient des carreaux à la pétanque ! Il permettait à son partenaire à rester dans la dynamique, de ne pas ralentir sa foulée. Je vais vous dire : il est complètement le football du bassin minier. C’était il y a 20 ans, le moment où on passe du football d’un terroir à un football de l’argent.Lui, il avait encore ces valeurs d’un football de terroir et ça tombait bien, car on n’avait pas les moyens d’être autre chose ! Il voulait que ses joueurs soient dur au mal, qu’ils mouillent le maillot, que l’esprit d’équipe prédomine. C’était un type d’une gentillesse infinie. Daniel, c’est le petit sourire qui en dit long. Ce n’est pas un type qui faisait des phrases. La taille du sourire disait tout. Petit, grand, allongé, vous pouviez lire sur son sourire ce qu’il pensait. Oui, c’est vrai, Daniel n’exultait jamais lorsque son équipe marquait. Je ne savais pas pourquoi, et d’un côté, ça ne m’a pas surpris non plus. Je pense peut-être que pour lui, le travail est fini que lorsqu'il est fini. Parce qu’à la fin du match, dans les vestiaires, il se détendait complètement. Le jour de la montée, je me rappelle d’un visage heureux, épanoui, apaisé. »« J’ai partagé le bureau de Daniel quand il était directeur sportif. J’étais son assistante, je m’occupais du service du recrutement.Je voyais que c’était quelqu’un d’exigeant, de la vieille école. C’est quelqu’un qui pouvait faire peur de prime abord. Quand je ne le connaissais pas, je me disais : «» . Mais c’est tout le contraire, il était adorable. Il était froid, mais il aimait les gens. Un caractère de cochon avec un grand cœur. Il ne supportait pas le manque de respect. Il pouvait dire aux jeunes : «» . Ces derniers temps, il était parti en Martinique. Il revenait de temps en temps dans les bureaux. On discutait de tout et de rien. Il aimait la pêche. Des salariés du club pouvaient le croiser dans les brocantes, car c’était un grand collectionneur. Il collectionnait les bouchons de champagne par milliers - on lui en ramenait - et des petites voitures anciennes. On va garder de lui l’image d’un homme abordable . Un grand Monsieur. »« Tant pis pour ceux qui n'ont pas connu le joueur, mais moi, je l'ai connu. C'était lors de la saison 1972/1973 à Marseille.Daniel, c'était un numéro 10, un pied gauche, des passes à quarante mètres... Son défaut, c'était son manque de vitesse, mais quelque part, ça lui donnait une certaine élégance. J'ai joué trois ans à Marseille, on a fini deux fois 1er et une fois 3e, c'est tombé sur ma saison en commun avec Daniel ! Il était tout le temps posé, calme, d'un calme olympien, tiens, c'est peut-être pour ça que ça collait avec l'OM. À Marseille, on avait tout pour être heureux : les victoires, l'ambiance et le soleil, même si bon, Daniel était plutôt du genre à prendre des coups de soleil !Et puis évidemment, il faut retenir ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur de Lens. Là-bas, personne ne l'oubliera. Leur titre de champion ne relève pas du hasard. Il faut se souvenir que Lens a été champion en pratiquant un excellent football, ça ne se déplaçait jamais pour ramener un 0-0 et à domicile, quand ça menait 1-0, on n'en restait pas là, ça jouait, encore et encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur du club, mais j'aurais vraiment aimé le voir entraîner cette équipe plus longtemps. »« Daniel, c’était notre capitaine. Avec Michel Joly, c’était les enfants du club. Donc il voulait que l’équipe gagne tous ses matchs.Comme on était une bande de jeunes - (Didier) Sénac, (Gaëtan) Huard, (Daniel) Krawczyk, moi... - qui n’avaient rien prouvé, il était souvent derrière nous. On l’écoutait ! Il avait du charisme, il en imposait. En tant que défenseur, il était un peu lourd, mais il avait un pied gauche magique. Il suffisait de faire un appel de balle profond, le ballon arrivait millimétré. Je me souviens qu’il était ami avec la célèbre « Mama Foot » . Une fidèle supportrice du RC Lens, qui venait à tous les déplacements. Elle vous recevait chez elle, toute sa maison était tapissée en sang et or. Mama Foot, c’était Mama Foot, je n’ai jamais connu son nom. Daniel avait organisé une collecte pour qu’elle puisse s’acheter du fioul ou du charbon afin qu’elle puisse se chauffer l’hiver parce que tous ses sous, elle les mettait dans le RC Lens. »« La première fois que j’ai vu jouer Daniel Leclercq, c’était le match Lens-Laziodiffusé sur la première chaîne. J’avais neuf ans. J’ai suivi le match avec mon père sur une télévision en noir et blanc. Une crinière blonde comme la sienne, ça ressort, mais c’est pas le souvenir qu’on en garde.C’est plutôt qu’on ait battu la Lazio alors qu’à l’époque, quand une équipe italienne marquait, c’était un exploit déjà d’égaliser. On a gagné 6-0 ! Ce que je retiens de Daniel Leclercq, c’est son sens de l’humour. L’année du titre, à cinq journées de la fin, on se déplace à Metz - leader du championnat - avec un point de retard. On l’emporte 2-0 avec un match tactique magistral. Deux buts d’Anto Drobnjak. À la fin, le journaliste de Canal recueille lui tend le micro. Sa première réaction, c’est : «» . Finalement, on fait match nul à Auxerre à la dernière journée et on est champions de France. On lui doit les deux seules lignes de notre palmarès : le titre de champion 98 et la Coupe de la Ligue 99. Sur le podium, après la finale de 99, il a la coupe dans la main gauche et il pointe le public de la main droite. Sa première pensée, c’est : «» ... On a perdu quelqu’un de la famille. »En apprenant la nouvelle ce matin en voiture, j’avais du mal à conduire tellement j’avais les jambes qui tremblaient.C’était un perfectionniste. On peut employer le mot maniaque. Son bureau était rangé comme une horloge, il n'y avait pas un centimètre de décalage entre ses dossiers. Au quotidien, ce n’était pas facile à vivre, mais quand vous récoltez le titre, vous oubliez tout. L’histoire lui a donné raison. Lors de la parade du titre, on voyait des grands-pères et des grands-mères pleurer. Il a rendu une région heureuse. J’ai le souvenir d’un Lens-Cannes la saison du titre. On gagne 4-0 à la mi-temps. En rentrant au vestiaire, il s’avance les joueurs et leur dit : «» . Les joueurs le regardaient comme une bête furieuse. Le match reprend : 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Daniel l’avait senti ! Finalement, on gagne 5-4 (avec un penalty de Stéphane Ziani, N.D.L.R.). Cette année-là, on allait manger toutes les veilles de match, lui, moi et deux commerciaux du club. Daniel était capable de faire ouvrir le restaurant le 1mai et le 8 mai. On s’attablait dans un petit troquet dans Lens, où il n'y avait même pas 10 tables.Il avait commencé à y aller quand il était l’adjoint de Roger Lemerre. C’était devenu un rituel. Dans son assiette ? Un peu de charcuterie, une entrecôte frites, avec du rosé ou une bière. À table, on ne parlait jamais de foot, on parlait de la vie, de l’entourage, ça nous arrivait de finir par une belote. C’était un matinal, Daniel. La dernière fois que je l’ai vu, c’était en août dernier à la brocante d’Arras. À 6h du matin, il était là. S’il vous donnait rendez-vous à 6h20, fallait pas arriver à 6h21, sinon vous alliez passer un mauvais quart d’heure. Cette droiture, c’est quelque chose qu’il a du mal à transmettre au groupe quand il est revenu comme directeur technique avec Jean-Pierre Papin entraîneur. Il y avait un décalage générationnel avec les joueurs.