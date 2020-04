C’est un beau Romans-sur-Isère, c’est une belle histoire

Embarquée dans une récente médiatisation peu à son avantage, la ville de Romans-sur-Isère possède des richesses aussi culinaires que sportives. Ses principaux atouts ? Ses ravioles, sa pogne, son club de rugby pensionnaire de pro D2, mais aussi la Persévérante Sportive Romanaise, solidaire comme jamais et prête à sortir renforcée d’une dernière décennie faite de joies et peines.

« Nos seniors s’investissent dans la vie du club »

10 mai 2010, stade de la Paillère

« Le football ne reprendra pas cette année »

En pleine période de confinement liée au Covid-19, il fallait qu’une attaque au couteau d’un immigré soudanais demandeur d'asile vienne perturber le quotidien de Romans-sur-Isère. À vrai dire, ce n’est franchement pas la publicité dont ce chef-lieu de canton avait besoin. Qualifiée de ville ouverte, Romans accueille depuis la fin du XIXsiècle des repris de justice parfois contraints de s’installer sur place, le tout sous surveillance policière. De plus, une étude de 2018 rapporte que sur les 2000 enfants de cette ville de 33 500 habitants, près d’un cas sur quatre est menacé de pauvreté. Entre 15 et 29 ans, un homme sur quatre et une femme sur cinq issus de Romans sont sans diplôme, emploi ou stage. Malgré ces difficultés sociales, la ville trouve dans le sport un moyen de créer du lien. C’est notamment le but de la Persévérante Sportive Romanaise, club de football aux 111 ans d’existence.Confinement oblige, laest aujourd’hui à l’arrêt. Cependant, il ne faut pas s’y méprendre : le club drômois traverse une phase ascendante., évoque Aubry Colombet, président-joueur de la PSR.Pour les Romanais, la possibilité de voir leur ville briller via grâce à l'équipe locale apparaît comme une bouffée d’oxygène. Pensionnaire de quatrième division départementale en 2016, la PSR évolue désormais au meilleur échelon drômois et vient d’enchaîner trois montées successives en quatre saisons.Le déclic ? L’arrivée de Nabil Guissouma à la présidence., poursuit Aubry, âgé de 36 ans.Avec un effectif non modifié par des recrues et impliqué dans la vie quotidienne du club, la PSR crée une véritable osmose où tout le monde, municipalité et partenaires privés compris, met la main à la pâte., détaille Aubry.Une véritable renaissance pour la Persévérante, loin du scénario cauchemardesque rencontré au début de la décennie.Durant la saison 2009-2010, l'équipe romanaise évolue en PHR, une division un cran plus huppée que celle qu’elle occupe actuellement. Relégué la saison précédente, le club peine à engranger les points et se retrouve en situation comptable délicate au moment de recevoir le FC Domtac pour le compte de l’antépénultième journée, le 10 mai 2010., explique Aubry, alors capitaine de l’équipe.Pas vraiment, puisque la PSR subit une double rétrogradation administrative de la FFF à la suite de ces regrettables incidents, l’obligeant à figurer en promotion d’excellence, comprendre la D2 départementale., rembobine Aubry.Également touché par des amendes liées aux différentes accusations de Domtac, la Persévérante plie au point de sombrer en quatrième division départementale, mais ne rompt toujours pas. De quoi en ressortir plus forte., constate Aubry.Malgré cela, le passage à la D1 départementale se fait dans la souffrance. Avant-dernière d’une poule de douze équipes après avoir effectué quatorze matchs, la PSR s’accroche à un rêve de maintien, même si le passage au confinement pourrait bien sonner le glas des espoirs locaux., nuance Aubry.Attendre, ce sera aussi la marche à suivre pour la centaine d’enfants de la PSR qui devait assister à un match de Ligue 1, comme ils l’avaient fait pour OL-Angers lors de l’édition 2018-2019. Alors, partie remise ?