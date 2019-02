C'est quoi, TIME TO SO FOOT ?

TOUTE L'ACTU DU SPORT. TOUS LES LUNDIS MATIN. PAR EMAIL. ET C'EST GRATUIT.

3

TIME TO SO FOOT est une newsletter gratuite.

Vos données ne seront pas communiquées à des tiers.

Vous pouvez vous désinscrire en un clic.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On est heureux de vous annoncer la naissance de notre nouveau bébé : TIME TO SO FOOT !!TIME TO QUOI ? Ok, on vous explique : TIME TO SO FOOT c'est une newsletter hebdomadaire, gratuite et dédiée à l'actualité de tous les sports (du foot, mais pas que...) signée par les équipes de TIME TO SIGN OFF (TTSO) et de SO FOOT. Tous les lundis matin, une séance de rattrapage sur tout ce qu'il faut retenir de l'actu sport du week-end et sur tout ce qu'il faut savoir sur celle de la semaine à venir. Voire un peu plus.Pour la recevoir, c'est tout simple : il suffit de rentrer ton adresse email ici