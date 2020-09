C’est quoi encore ce bordel en Côte d’Ivoire ?

Il ne se passe quasiment pas une semaine sans que l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) livre un nouveau rebondissement. Didier Drogba n’est plus du tout certain de pouvoir être candidat, et la FIFA a même décidé de mettre les pieds dans le plat, afin d’apaiser les tensions. Bref, un joyeux merdier qui ne profite pas à un football ivoirien déjà patraque.

La FIFA s’en mêle

?#ÉlectionFIF : La Commission Électorale rejette les demandes de candidatures de Messieurs Kouadio Koffi Paul et Drogba Tébily Didier Yves (Communiqué). pic.twitter.com/LHxMSIuJ19 — La 3 (@La3officiel) August 27, 2020

Domoraud versus Drogba

Le palais présidentiel la met en veilleuse

Sory Diabaté : ‘‘On ne force pas ! On avait besoin de 8 parrainages, on en a eu 45’’ #ÉlectionFIF ??⚽️https://t.co/PiyF7OlFMW — MondialSport.ci (@MondialSportci) September 4, 2020

À l’autre bout du fil, Eugène Diomandé est presque fataliste. Le président du Sewé Sports de San Pedro (Division 2), qui avait abandonné l’idée d’être candidat pour rejoindre la Team Drogba, est conscient du burlesque qui entoure cette élection à la présidence de la FIF, pour succéder à Augustin Sidy Diallo.Ambiance.Dans un monde idéal, le nom du successeur de Diallo aurait dû être connu le 5 septembre. Mais cela faisait déjà un bail que tout le monde avait compris que cette date était évidemment intenable. Aujourd’hui, le processus électoral a été bloqué, après une intervention de la FIFA. La cause ? Le 26 août dernier, la commission électorale de la Fédération ivoirienne estimait que les candidatures de Didier Drogba et de Paul Koffi Kouadio, président du centre de formation Aeternum Académie, n’étaient pas recevables, faute de parrainages valables. Seules celles de Sory Diabaté, numéro 2 de la FIF et patron de la Ligue, et d'Idriss Diallo, un ancien vice-président, ont été acceptées. Les deux recalés avaient la possibilité de saisir la commission de recours de la FIF. Drogba a préféré viser plus haut et alerter la FIFA. Laquelle, après avoir demandé à étudier certains documents, a tranché en mettant sur pied une commission composée de deux de ses membres, deux représentants de la FIFA et un de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA). Ces cinq personnalités seront chargées de procéder à plusieurs auditions – par visioconférence, crise sanitaire oblige – mais pas des candidats recalés.Après ces auditions, la FIFA et la CAF annonceront la suite du programme. En attendant, Drogba et ses partisans sont accusés par leurs détracteurs, rigole Diomandé. Depuis que l’ancien attaquant a annoncé sa volonté d’être candidat, les obstacles s’accumulent. Les statuts de la FIF précisent que chaque postulant, pour être candidat, doit être parrainé par au moins un groupement d’intérêts (arbitres, médecins, entraîneurs, joueurs et anciens joueurs). Le 9 août dernier, déjà, la FIFA était intervenue dans cette salade ivoirienne pour obliger la Fédération à rétablir la commission électorale, laquelle venait de valider la candidature de l’ex-attaquant de Chelsea et de l’OM. Seulement, cette commission avait oublié de notifier cette décision à tous les candidats, entraînant la suspension de ladite commission. Vous suivez toujours ?, regrette Paul Koffi Kouadio.Drogba n’a également pas pu compter sur le soutien de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), dont il est pourtant vice-président. Cyril Domoraud, l’ancien coéquipier de Drogba chez les Éléphants qui préside l’AFI, lui préfère Idriss Diallo. Et Domoraud s’était fait clasher sur un plateau de télé par Blaise Kouassi, proche de Drogba et qui soutient son pote, au même titre que Yaya Touré ou Copa Barry., regrette Salif Bictogo, le président du Stella Club d’Adjamé.Mais aux yeux de Diomandé, seule la FIFA peut mettre de l’ordre dans cet immense foutoir.(Sory Diabaté est soutenu par Augustin Sidy Diallo, le président sortant, alors qu’Idriss Diallo l’est par Jacques Anouma, ancien président de la FIF, N.D.L.R.).Les plus optimistes espèrent que l’élection aura lieu avant la fin du mois de septembre, afin de mettre fin à ce cirque préjudiciable pour l’image d’un football ivoirien qui ne pète pas vraiment le feu., soupire un dirigeant. C’est aussi le souhait du pouvoir politique, étonnamment discret depuis le début de la campagne, lui qui a l’habitude de se mêler de tout et surtout de foot, surtout quand il peut en tirer des bénéfices., souligne Bictogo. Ce n’est pas gagné...