C’est quoi cette histoire d’éclairage à Versailles ?

Apparemment, Louis XIV est à l'origine de la localisation du huitième de finale de Coupe de France opposant Versailles (N2) à Toulouse (L2). Le match aurait été déplacé des Yvelines à la Haute-Garonne soi-disant parce qu'il ne faut pas de lumière dans la chambre du Roi au château de Versailles, à quelques encablures du stade. La réalité est un peu différente.

Les problèmes de lumière du Roi Soleil

« Sinon il n’y aurait pas d’éclairage nocturne dans les avenues à côté du château, ni d’illuminations de Noël. »

Ce n'est pas encore la vie de château

Aux alentours de 15h30, le 2 janvier, la dinde ou le chapon à peine englouti, les Versaillais exultent lorsque Thomas Léonard siffle la fin du seizième de finale de Coupe de France les opposant à la Roche-sur-Yon. Logique : pour la première fois de son histoire, le club des Yvelines atteint le stade des huitièmes. Surtout que la formation de National 2 l’a fait avec la manière en balayant 4-0 les Vendéens, pensionnaires de N3. Un succès qui reflète les ambitions nouvelles d’un club récemment restructuré et aux moyens quintuplés par rapport aux dernières saisons. Pour s’inviter en quarts de finale, le FC Versailles devra se défaire de Toulouse, candidat à la montée en Ligue 1. Le Petit Poucet (avec Bergerac) de la compétition aurait même dû recevoir le Téfécé dans son sympathique stade Montbauron, qui ne peut guère accueillir plus de 7500 âmes. Mais vendredi dernier, le club annonçaitque finalement la rencontreLa raison ?, détaillent les Versaillais. Étant programmé à 16h30, le match se jouera en bonne partie une fois la nuit tombée. Sans lumière, la fête est moins folle. Pourquoi l’enceinte locale est-elle dépourvue d’éclairage ? A alors circulé cette information ducomme quoi. La chambre du Roi étant celle de Louis XIV au sein du château de Versailles. Malheureusement, l’aura du monarque a beau être importante en France, et surtout à Versailles, ses caprices de lumière n’ont rien à voir avec cette délocalisation., nous explique-t-on du côté de l’un des lieux les plus visités du territoire. Ce qui pose donc vraiment problème, ce n’est pas l’éclairage en lui-même,, mais bien la construction d’éventuels lampadaires. Ceux-ci devraient être définitifs s’ils venaient à être installés, maisEn même temps, ce n’est pas le Roi Soleil qui va se plaindre de la luminosité.Pour remédier à ce problème, le club versaillais a bien sûr tenté de négocier avec la FFF pour tout de même accueillir les Toulousains. En déplaçant l’horaire par exemple, en jouant en début d’après-midi comme face à La Roche-sur-Yon en seizièmes. Mais la fédération et les diffuseurs tiennent à leurs horaires, et ce match doit commencer à 16h30. Point barre. Ils ont bien essayé de délocaliser la rencontre plus près, comme à Créteil ou à Bondoufle, mais. Récemment nommé directeur général de l’équipe, Jean-Luc Arribart en a déjà marre de cette polémique royalo-lumineuse et. Le plus triste dans tout ça, c’est que tant qu’il joue dans cette enceinte, le FC Versailles est condamné à ne jouer que de jour pour ne pas rester dans l'obscurité.