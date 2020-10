C'est quoi ce score de 39-0 en Coupe d’Essonne U16 ?

Dimanche après-midi, 13h, le premier tour de la Coupe d’Essonne U16 vient de débuter au Stade des prés basques entre l’Entente sportive du plateau de Saclay (D4) et Sainte-Geneviève Sports (D1). Déséquilibrée sur le papier, la rencontre va rapidement tourner à la démonstration. Après quinze minutes de jeu, le tableau d’affichage est sans appel : 0-10 pour Sainte-Geneviève. Les jeunes du SGS, entraînés par Charaf, leur éducateur, finiront par l’emporter 0-39. Explications.

Hier, en coupe d’Essonne, les u16 ont réalisé un exploit incroyable ! Peut-être même un record, en s’imposant 39-0 sur la pelouse de Plateau Saclay ??????Félicitations au coach @charafben_ ainsi qu’à l’ensemble des joueurs pour cette grande performance ! ⚪️? #AllezSGS pic.twitter.com/GICXSSGnDi — SGS Football (@SGSfootN2) October 19, 2020

Éducateur de Saclay, Jessy tente de regarder vers l'avant. Il faut dire que la défaite, et surtout le score, sont durs à accepter. 39-0. Une correction. Amputé de ses deux U16, dont le gardien, le club de la ville de Saclay n’était, à vrai dire, pas dans les meilleures dispositions avant cette rencontre., souffle Jessy.Déjà en difficulté en Division 4, l’ESPS n’a, en plus, pas été gâtée au tirage du premier tour de la Coupe d’Essonne. Ils sont en effet tombés sur Sainte-Geneviève, le leader de la Division 1., reconnaît Charaf, l’éducateur génovéfains.Le coach des U16 a vu juste. Dès les premières minutes, les buts s’enchaînent. Son équipe surdomine le début de rencontre, et les joueurs de Saclay ne voient littéralement pas le jour. C’est tout sauf dû au hasard. Dès l’annonce du tirage et après quelques recherches sur les résultats du club du sud-ouest de Paris sur Google, Charaf a voulu rendre le match attrayant pour ses joueurs :Durant deux semaines, à l'entraînement, les Franciliens ont enchaîné les exercices sur l’aspect offensif et la finition, notamment la manière d'attaquer les espaces libres et la passe qui crée le déséquilibre pour ensuite trouver le coéquipier démarqué entre les lignes.Le résultat est probant, et ce constat laisse un goût amer à Daniel Blouet, le président du club défait, pour qui il n’était pas utile de faire rencontrer deux équipes si différentes à tous points de vue. Un avis que partage à moitié Jessy :, pointe l’éducateur de l’ESPS avant de relativiser.À la mi-temps, le score est de 0-21., relate Charaf. Le son de cloche est forcément tout autre pour l’entraîneur de Saclay :Toujours en mode rouleau compresseur, les jeunes Franciliens bluffent leur monde. À chaque but inscrit, les enfants génovéfains foncent dans les cages pour récupérer le cuir et jouer. Toujours à 11 contre 11, le match suit son cours dans le respect des règles. Oubliez les sombreros et les petits ponts : Sainte-Geneviève veut faire les choses bien. C’est en tout cas ce que confirme le coach adverse :Le respect, c’est une valeur fondamentale que Charaf essaye d’inculquer à ses jeunes :Le coup de sifflet final retentit : 0-39, soit quasiment un but toutes les deux ou trois minutes. Sainte-Geneviève Sports accède ainsi au deuxième tour de la Coupe d’Essonne, tandis que l’Entente sportive du plateau de Saclay sort par la petite porte. Aussi bizarre que cela puisse paraître, avec un peu de second degré, pas de larmes à la fin de la rencontre., plaisante l'éducateur de Saclay.Même élan de fierté pour l’entraîneur du SGS pour qui l’application et l’exigence de ses joueurs a été sans faille sur ce match :Les choses ont en revanche été un peu plus compliquées dans les heures et les jours qui ont suivi, notamment sur les réseaux sociaux. Dès la publication du score par Sainte-Geneviève sur son Twitter, la toile s’est emparée de ce score fleuve, et les commentaires farceurs ont fusé . Une exposition compliquée puisque des joueurs de Saclay ont même reçu des messages privés plus que limites :, rappelle Jessy., encourage Charaf, l’éducateur adverse.