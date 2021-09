C’est quoi ce projet de Superligue en Afrique ?

Certains clubs européens en ont rêvé, avant de remballer leur projet. La Confédération africaine de football (CAF) planche sérieusement sur la création d’une Superligue, une idée lancée par Gianni Infantino et reprise par Patrice Motsepe, le président de l’instance. Sur le continent, le projet divise.

Infantino et les 2,5 milliards d’euros

Vingt clubs, oui, mais lesquels ?

You (ASEC Abidjan) : « C’est inéluctable »

Seck (Diambars) : « Si c’est pour copier le modèle européen qui a avorté... »

Par Alexis Billebault

L’Europe a de nouveau trois compétitions de clubs depuis cette saison, puisque la Ligue Europa Conférence est venue s’ajouter à la Ligue des champions et la Ligue Europa. Cela avait été la règle jusqu’en 1998-1999, lorsque la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe avait été supprimée par l’UEFA, qui la jugeait trop désuète et pas assez médiatique. L’Afrique pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, proposer à son vaste public un inédit triptyque Superligue – Ligue des champions – Coupe de la CAF. L’idée de créer une Superligue n’est plus une chimère., ricane ce dirigeant d’une fédération ouest-africaine.L’Afrique pourrait réussir là où plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, Liverpool ou la Juventus, désireux de créer une Superligue avant de se ramasser lamentablement, avaient échoué. L’idée avait été lancée par Gianni Infantino en novembre 2019 à Lubumbashi, à l’occasion du 80anniversaire du TP Mazembe (RD Congo)., avait résumé le président de la FIFA, lequel y avait fait allusion trois mois plus tard au Maroc, à l’occasion d’un séminaire CAF-FIFA. La crise sanitaire, les problèmes internes de la CAF et l’élection pour succéder au Malgache Ahmad Ahmad avaient fait passer cette suggestion au second plan. Patrice Motsepe, le nouveau boss du football africain depuis le mois de mars dernier, l’a replacée au centre des débats, pas plus tard que le 20 juin dernier. Le Sud-Africain s’était fendu d’un communiqué de presse, révélant que(sur ce projet de Superligue), avec le souci de rendreLe milliardaire, contrairement à son pote Infantino, ne s’était pas hasardé, en bon businessman, à balancer des chiffres sans expliquer les détails du pactole supposé. Dans l’esprit des décideurs, cette Superligue serait réservée à vingt clubs. Mais lesquels ? Et à quel tarif, puisqu'un ticket d’entrée serait probablement exigé ? Logiquement, les clubs ayant remporté la Ligue des champions, tels Al-Ahly et Zamalek (Égypte), le TP Mazembe et l’AS Vita Club (RD Congo), l’Espérance de Tunis et l’Étoile du Sahel (Tunisie), l’ASEC Abidjan (Côte d’Ivoire), le Raja Casablanca et le WAC Casablanca (Maroc), le MC Alger et la JS Kabylie (Algérie) ou encore les Sud-Africains de Kaizer Chiefs et Mamelodi Sundows (dont Motsepe est le propriétaire, NDLR) ont le profil. Mais la liste pourrait s’allonger, avec des postulants au palmarès certes vierges en C1, mais qui sont devenus des habitués de la phase de groupes. On pense à Horoya (Guinée), aux Soudanais d’Al-Hilal et Al-Merreikh ou aux Tanzaniens du Simba SC. Les dirigeants du club basé à Dar es Salam s’y voient déjà, puisqu'ils ont affirmé, par la voix de Barbara Gonzalez, leur directrice générale.Les discussions menées par Ahmed Ould Yahya, et auxquelles participent – discrètement – des membres de la FIFA, vont évidemment tourner autour de l’identité des heureux élus. Ridha Charfeddine, le président de l’Étoile du Sahel, n’est pas formellement opposé à l’idée, mais en avançant tout de même certaines conditions :La C1 rapporte ainsi 2,170 millions d’euros au vainqueur et 1,08 million au finaliste. Les demi-finalistes empochent 695 000 euros, les quart-de-finaliste 565 000 et les équipes éliminées en phase de groupes 475 000.? » poursuit le dirigeant tunisien.Benoît You, le directeur général de l’ASEC Abidjan (Côte d’Ivoire), qui ne sait pas encore s'il doit être favorable ou non à ce projet, est toutefois convaincu qu'il va aboutir :Depuis Saly, Saer Seck, le président de Diambars (Sénégal), affiche clairement son hostilité à cette Superligue africaine.s’interroge l’ancien patron de la ligue sénégalaise.Pas sûr que cette alternative intéresse Motsepe.