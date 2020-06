C'est quoi ce bordel au Benfica ?

Au regard du classement, la situation du Benfica Lisbonne semble bonne, puisque le club lisboète est actuellement second avec le même nombre de points que le leader, le FC Porto. Ce serait oublier les dernières rencontres du SLB et la colère des supporters, qui ont caillassé le bus et vandalisé la maison de certains joueurs après un nul contre Tondela (0-0). Plus que jamais, la victoire semble impérative face à Portimonense pour les hommes de Bruno Lage.

Une montée de la violence

Une victoire en neuf matchs

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le 4 juin au matin, les supporters du Benfica Lisbonne pouvaient avoir le sourire. Après trois mois de pause en raison de la pandémie du coronavirus, ils allaient retrouver leur SLB. Et s’ils ne peuvent pas se rendre au stade, ils ont tout de même le droit d'aller au café du coin où la capacité d’accueil n’est plus limité à 50%. Mieux, 24 heures plus tôt, le FC Porto a manqué sa reprise à Famalicão (2-1) , laissant la possibilité au Benfica de prendre la tête de la Liga Nos en cas de succès face à Tondela. Raté. Malgré le passage de l’aigle Vitória avant la rencontre et les 21 000 écharpes de supporters accrochées en tribune, les hommes de Bruno Lage se sont cassé les dents sur la défense de Tondela (0-0) . Le début d’une soirée cauchemardesque. Alors que le bus ramène les joueurs au centre d’entraînement de Seixal, des pierres sont jetées sur les vitres dont les bris de glace touchent Andrija Živković et Julian Weigl, qui a forcément repensé à l’attentat dont il a été victime avec son club du Borussia Dortmund trois ans plus tôt . Dans le même temps, les domiciles de Bruno Lage, Rafa ou encore Pizzi – dont le portail a été tagué d'un sympathique– ont été vandalisés. Ambiance.Des agissements que Luís Filipe Vieira a très vite condamnés dans des propos relayés parSi le président du Benfica Lisbonne a « espéré » que les coupables ne soient pas des supporters du SLB, lea confirmé que la police a identifié les suspects de l’attaque du bus :Les No Name Boys étant un groupe de supporters non officiel du Benfica. C’est d’ailleurs un des membres des NNB – Luis Pina – qui avait provoqué la mort d’un supporter du Sporting Portugal en marge d’un derby en mai 2017 après l’avoir percuté en voiture et pris la fuite. Pour autant, cette montée de la violence au Portugal ne date pas de cette attaque du bus.Il y a d’abord eu cet épisode de mai 2018 où une cinquantaine de supporters sont venus agresser les joueurs du Sporting Portugal . Provoquant ainsi les départs de Rui Patrício, Gelson Martins ou encore William Carvalho. Puis il y a eu le déplacement du FC Porto à Guimarães qui a vu Moussa Marega être victime de cris racistes et de jets de sièges . C’en est trop pour Pinto da Costa, qui a accusé João Paulo Rebelo, secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, quelques minutes après sa réélection à la tête du FC Porto :Avant de – Portugal oblige – mettre un petit tacle au Benfica Lisbonne :(João Paulo Rebelo, N.D.L.R.)Pour comprendre la colère des supporters du Benfica, il faut remonter avant le début du confinement. Non pas au 6 décembre, quand Bruno Lage est devenu l’entraîneur du SLB le plus rapide à atteindre la barre des 30 victoires en championnat (en 32 rencontres !). Mais plutôt au 8 février dernier et cette défaite à l'Estádio do Dragão face au FC Porto (3-2) . Plus que relancer le championnat, ce revers va totalement déboussoler lesqui n’ont dès lors remporté qu’un seul match – un déplacement à Gil Vicente – pour deux défaites et cinq nuls, dont une élimination en Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk (2-1, 3-3). De quoi justifier le geste de certains supporters du Benfica ? Non.En revanche, cela peut expliquer le passage de Luís Filipe Vieira dans les vestiaires à l’issue de la rencontre contre Tondela où il aurait balancé aux joueurs, selon plusieurs médias portugais :Il faut dire que les chiffres donnent raison au président du SLB puisque le Benfica Lisbonne n’a donc remporté qu’une seule victoire sur ses neuf dernières rencontres toutes compétitions confondues. En cas de contre-performance sur la pelouse de Portimonense, Bruno Lage égalerait donc le « record » de José Antonio Camacho et de son remplaçant intérimaire Fernando Chalana en 2008. Entre-temps, Quique Sánchez Flores, Jorge Jesus et Rui Vitória n’avaient jamais fait pire que quatre victoires sur une série de dix matchs. Ce dernier connaît d’ailleurs bien cet Estádio Municipal de Portimão, puisque c’est à la suite d’une défaite là-bas en janvier 2019 qu’il s’est fait dégager de Lisbonne, laissant place à... Bruno Lage. Un éternel recommencement.