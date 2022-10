C'est quoi ce 50-0 en championnat U16 du district du Val-d'Oise ?

Dimanche 2 octobre, 13 heures : les U16 d'Écouen-Bouffémont recevait ceux de Bruyères-Bernes, pour le compte de la deuxième journée de D2 du district du Val-d’Oise. À la fin du match, la feuille de match signée par l'arbitre Fabrice Lebeau n'est pas belle à voir : 50-0 pour les jeunes de l’EN Écouen. Blessures, respect de l’adversaire, forfaits et tour d'Internet, retour sur une fessée déculottée.

« Sans manquer de respect, c’était faible en face. »

23-0 à la mi-temps, mais du respect

« On les a mis forfait général, de la D2. Ils vont se préparer toute la saison en jouant des matchs amicaux, pour mieux rebondir la saison prochaine. »

Une saison sous le signe du forfait

Cédric Lopes Da Silva, le président de Bruyères-Bernes USM, ne laissera pas tomber ses joueurs. La défaite que viennent de subir ses U16 est plutôt inhabituelle, et difficile à digérer. 50-0. Un score qui frôle les limites du possible. Amputé de deux joueurs dès le coup d’envoi et ayant un gardien qui n'a pas joué depuis cinq ans, le club de Bruyères n’était clairement pas dans les meilleures dispositions avant cette rencontre., souffle le président Da Silva.Le coach d’Écouen, Loïc Le Meur, dont l’équipe a pris l’habitude de mettre des 6-0 à ses adversaires même quand ils jouent à 11, a rapidement vu que le match allait s’annoncer difficile pour Bruyères., expose-t-il. Une équipe façonnée et suivie depuis plusieurs années par l’entraîneur de 27 ans.Sur le papier : voici donc le 3270épisode de David contre Goliath., se remémore Loïc. Un score improbable. Habitué aux gros scores, les joueurs de Loïc ont notamment passé 24 buts à une équipe l’année dernière, mais il avoue que sur ce match-là, il ne. Pour lui, ses joueurs et lui ont joué le match à fond et, de cette manière, ont respecté l’adversaire., relate l’entraîneur d’Écouen. Un but toutes les minutes et demie à peu près, de quoi donner de sacrés maux de tête au jeune entraîneur de Bruyères, dont c’était le premier match. Lancé dans le grand bain en l’absence de l’entraîneur principal, occupé au même moment pour arbitrer une autre rencontre, le jeune homme se rappellera ses débuts comme entraîneur., se rappelle Loïc le Meur.Une deuxième journée plus que compliquée pour Bruyères, mais malheureusement dans la continuité de la saison, puisque les U16 restent sur un forfait lors de la première journée de championnat, et un 19-2 en Coupe. En manque de licenciés et ayant de nombreux débutants, le président de Bruyères joue cartes sur table :Une véritable claque 50-0 finalement, mais qui a ses explications, et qui ne devrait pas se représenter de sitôt, car Cédric Lopes Da Silva compte bien mettre son club au travail :